U.S. Polo Assn. 作为官方服装合作伙伴支持第十五届国际马球联合会欧洲马球锦标赛

波兰莫西纳和佛罗里达州西棕榈滩, 2025年9月23日 - (亚太商讯) - 作为美国马球协会（USPA）的官方运动品牌， U.S. Polo Assn. 自豪地支持了第十五届国际马球联合会（FIP）欧洲马球锦标赛。该赛事于8月26日至9月7日在波兰莫西纳著名的Sowiniec马球俱乐部隆重举行。这已是该运动品牌第五次担任这一两年一度盛事的官方服装合作伙伴。

第十五届国际马球联合会欧洲马球锦标赛冠军

U.S. Polo Assn. 为球员和裁判提供了特别设计的高性能球衣和品牌帽款，并在场地设置品牌标识和互动体验，为赛事观众带来品牌的真实感与运动灵感风格。该运动品牌是国际马球联合会（FIP）的官方服装合作伙伴，而FIP亦被国际奥林匹克委员会认可为举办国际马球赛事的官方机构。

在第十五届FIP欧洲马球锦标赛中，共有八支队伍参赛。激动人心的决赛中，西班牙队以7.5比4的比分力克瑞士队，赢得了这项备受瞩目的欧洲冠军。这是西班牙队连续第二次在FIP欧洲马球锦标赛中夺冠。该队还曾在2022年于美国佛罗里达州惠灵顿的USPA国家马球中心（NPC）举办的第十二届FIP世界马球锦标赛中摘得桂冠。

“U.S. Polo Assn. 作为第十五届国际马球联合会欧洲马球锦标赛官方服装合作伙伴的支持，充分体现了我们作为全球运动品牌所秉持的一切价值。” USPA Global首席执行官兼总裁J. Michael Prince表示。USPA Global是管理这一价值数十亿美元的U.S. Polo Assn. 全球品牌的公司。他补充道：“我们很荣幸能够参与这样一个重要的国际体育盛事，尤其是本届欧洲马球锦标赛首次在波兰举办，意义非凡。”

Prince还表示：“我们计划于2026年初将U.S. Polo Assn. 品牌引入波兰，让当地消费者亲身体验这一运动灵感品牌。”

除了U.S. Polo Assn. 之外，第十五届FIP欧洲马球锦标赛还吸引了众多知名赞助商，包括《Vogue》波兰版、Royal Salute苏格兰威士忌、泰亭哲香槟、Antonius鱼子酱、Defender、Plucinski 1906等，共同为Sowiniec马球俱乐部的赛事增添了高端奢华的氛围。

“在过去九年里，U.S. Polo Assn. 一直是国际马球联合会的重要合作伙伴，帮助提升了我们最重要赛事的知名度和专业水准。” FIP执委会成员Alex Taylor表示。“该品牌的支持在促成欧洲马球锦标赛落地波兰方面发挥了关键作用。波兰不仅拥有深厚的马球传统，也拥有不断壮大的运动员和体育爱好者群体。”

第十五届FIP欧洲马球锦标赛自1993年首次举办以来，本届赛事为波兰马球百余年的历史（可追溯至1911年）带来了新的聚光灯。如今，波兰已拥有近百名活跃球员，兴趣不断增长，成为这一重大国际体育盛事令人振奋的新东道主。

图片来源：Andrzej Olszanowski

关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 为美国马球协会（USPA）之官方品牌，该协会创立于 1890 年，是北美最大马球俱乐部与马球运动员联盟。今年，U.S. Polo Assn. 与美国马球协会（USPA）共同庆祝品牌成立 135 周年，持续从体育汲取灵感。 U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球品牌价值，并透过逾 1,100 间品牌零售店及数千个销售据点，在全球超过 190 个国家提供男装、女装、童装、配件与鞋类产品。透过与美国 ESPN、欧洲的TNT和印度 Star Sports 的历史性协议，U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球赛事首次转播至全球数百万体育迷，让这项激动人心的运动登上世界舞台。

据《License Global》报导，U.S. Polo Assn. 长期被评为全球顶尖体育授权品牌之一，与 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 并列。此外，该品牌亦因于全球及数位市场的成长，获得多项国际奖项肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等主流媒体，也多次出现在 Yahoo Finance 与 Bloomberg 等财经平台。

欲了解更多资讯，请造访 uspoloassnglobal.com 并追踪 @uspoloassn。

USPA Global 为 USPA 子公司，负责营运全球价值数十亿美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。USPA Global 亦营运提供体育与生活风格内容的 Global Polo TV。要了解更多信息，请访问 globalpolo.com 或在 YouTube 上搜索 Global Polo。

关于国际马球联合会（FIP）

国际马球联合会（FIP）获国际奥林匹克委员会（IOC）认可，是代表马球运动的全球性组织。FIP的使命是推动、发展并规范马球运动在全球范围内的开展。

来源: U.S. Polo Assn.

