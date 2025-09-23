大洋集团未来或通过供股集资 用于发展AI数字人、RWA架构及购买战略性数字资产

香港，2025年9月23日 - (亚太商讯) – 大洋集团控股有限公司（「大洋集团」或「集团」；股份代号：1991.HK）欣然宣布，为把握Web4.0发展机遇，进一步推进其AI与数字化转型战略，公司目前正考虑一项潜在供股计划，计划募集资金用于AI数字人的研究与开发、建立真实世界资产（「RWA」）的底层资产组合及链上方案构建、购买战略性数字资产如以太坊（「ETH」）等加密货币作为新业务所需储备等，与集团向Web4.0战略转型以及RWA生态布局的前期工作相关。

此潜在供股计划可望为集团于8月所宣布向助力企业或机构进行之AI与数字化转型业务发展之战略方向提供财务支持，比如在建立核心数字资产池、加速AI数字人技术研发及深化RWA生态布局等方面。同时，潜在供股可为集团带来新资金及资源以坚实财务基础，赋能大洋集团紧抓其面向的教育、游戏、大健康三大万亿赛道行业的数字化转型所带来的长远机遇。

大洋集团主席施琦女士表示：「是次潜在供股计划对于大洋集团迈向数字经济新时代有着至关重要的积极正面意义。我们正经历资本革新、到技术革新、再到业态革新的脱变过程，恰恰与我们早前公布的转型蓝图相辅相成。相信潜在供股的机会将使我们抢占Web4.0发展先机，加快RWA领域布局，未来有望拓展包括AI数字人服务付费、数字人IP交易、RWA生态服务在内等新收入来源。我们感谢股东一直以来的支持，并坚信此符合战略规划的举动将为股东创造长期且可观的回报。」

关于大洋集团控股有限公司(股份代号: 1991)

大洋集团控股有限公司（股票代号：1991）成立于 1991 年，2007 年在香港联合交易所有限公司成功上市，是一家兼具三十年产业积淀与前瞻数字视野的多元化企业。自创立以来，集团早期聚焦硅胶输入设备领域，专业设计及制造用于消费电子装置、计算器、笔记本计算机、手提电话及汽车周边产品的核心部件，凭借高度整合的生产体系、严苛的质量管控与技术创新能力，赢得全球众多知名品牌客户的长期信赖，奠定了坚实的产业根基。随着全球数字化转型浪潮的深化，大洋集团敏锐洞察数字经济时代的战略机遇，果断启动向 Web4.0 领域的全方位战略转型，以「拥抱技术变革、重构价值生态」为核心方向，精准锚定人工智能（AI）、真实世界资产（RWA）代币化及香港政策生态三大核心驱动力，致力于打通 「数据 — 资产 — 价值」 的转化链路，开启从传统制造向数字经济领航者的跨越。当前，大洋集团正以 Web4.0 战略转型为新起点，聚焦教育、游戏、大健康三大万亿赛道，致力于成为亚太地区 AI 与 RWA 双赛道的领先企业，为全球投资者、合作伙伴及个人用户提供高效的价值增长生态，持续推动全球数字经济高质量发展，写下从「产业深耕者」到「数字生态构建者」的全新一页。

