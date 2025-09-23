IFBH发力功能饮品赛道 多元布局加速打造第二增长曲线

香港，2025年9月23日 - (亚太商讯) – 在功能饮料和健康饮品市场迅速成长的当下，国际品牌正通过产品创新与文化联结争夺新一代消费者。9月22日，IFBH Limited（"IFBH"，6603.HK）旗下品牌INNOCOCO正式推出两款新品电解质水，并宣布启用亚洲超人气偶像团体"时代少年团"作为其首位品牌代言人。新品发布与代言人签约的背后，折射出IFBH正在从单一椰子水品牌向多元产品矩阵拓展，加速打造第二增长曲线。

持续丰富产品矩阵，夯实营收韧性

长期以来，IFBH依托泰国优质原料与成熟供应链，以"if"椰子水和Innococo 100%椰子水在亚洲市场树立了天然健康饮品标杆，深受消费者认可。按零售额计，IFBH已连续多年稳居中国内地椰子水饮料市场首位，同时也是全球椰子水饮料市场第二大公司。

在稳固椰子水市场领先地位的基础上，IFBH积极向其他饮料细分赛道拓展，主动开启产品多元化升级进程。新品电解质水的发布与品牌焕新，意味着INNOCOCO正从以往"真正椰子水的醇正口感，更健康"的品牌认知，转型为引领新一代功能性饮料的品牌，面向更广阔的市场需求。

"这不仅仅是一次新品发布，更是一次品牌焕新" IFBH Limited（INNOCOCO品牌产品制造商与经销商）的首席执行官Pongsakorn Pongsak先生表示，"我们正从一个备受信赖的椰子水品牌，转型成为当今活力一代的贴心伙伴。通过"时代少年团"担任品牌代言人，我们将让INNOCOCO比以往任何时候都更贴近年轻消费者。"

新品电解质水在配方上注入真实椰子水，富含维生素B族并提供双倍电解质，更快补水、更贴合运动与高能量场景，是对品牌基因的延伸与升级。同时，通过"时代少年团"这一亚洲超人气偶像团体的代言，INNOCOCO不仅获得广泛的年轻消费群体关注，也在文化层面完成了与Z世代、Alpha世代的对话，为产品在上市初期即打下品牌势能。从经营层面看，新产品线的加入，在强化IFBH核心业务优势的同时，丰富了收入来源，为公司构建起 "核心产品稳基盘、创新产品拓增量" 的增长格局，进一步增强公司营收韧性，提升长期估值。

产品运营成效显著，强劲驱动资本市场表现

在中国乃至亚太饮品市场品质化、多元化趋势日益明显的背景下，IFBH正以新品类、新代言和新渠道为支点，加速构建"产品创新+品牌赋能"的增长飞轮。INNOCOCO电解质水的推出和启动"时代少年团"代言，标志着IFBH在椰子水以外的功能性饮料领域迈出坚实一步。未来，随着新品推广、代言活动和渠道拓展逐步落地，IFBH有望在高端及功能性饮品赛道持续领跑，释放更大的业绩增长弹性。

得益于公司经营成效的驱动，公司最近在资本市场上的表现也十分抢眼。近期，公司股价呈现强劲的上行态势，一度从最低点30港元，最高时成功触及40.26港元，涨幅相当可观。事实上，IFBH在产品运营与市方面的成效已经在中期业绩得到充分验证。2025年上半年，IFBH取得收益 9446万美元，同比增加 31.5%，增速明显跑赢行业平均水平；母公司拥有人应占溢利 1497.6 万美元；经调整溢利净额 1890 万美元，同比增加 13.9%。而新品发布与"时代少年团"代言等积极动作，有望进一步点燃资本市场对公司未来增长的憧憬。

