日清食品签订珠海土地使用权合同

香港，2025年9月23日 - (亚太商讯) – 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）欣然宣布，集团已就位于珠海的两幅地块（「地块」）的土地使用权签订了合同。

该等地块位于广东省珠海市金湾区，由负责管理珠海土地资源的政府机构珠海市自然资源局出售。地块收购的总代价为人民币30.68百万元，总土地面积约为58,487平方米。集团拟投资超过人民币240百万元，用于收购该等地块、建设新厂房以及安装先进的自动化生产线。

日清食品致力为消费者提供优质且价格实惠的食品。新工厂采用先进的自动化和节省人力的技术，将能提升产能，并通过减少停机时间来提高生产效率。这些措施是集团实践可持续增长的重要部分，使其能够灵活应对市场变化，同时满足消费者对集团高端产品日益增长的需求。新工厂座落于粤港澳大湾区，将与集团现有邻近设施形成营运协同效应。

日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「尽管全球经济形势充满不确定性，但受一系列刺激消费、扩大内需的政府政策所驱动下，中国内地的消费市场于2025年上半年持续稳定复苏。集团同期的中国内地业务收入因而增长9.4%至1,221.9百万港元。

「是次土地收购与公司的策略目标完美契合，支撑其持续增长。新增土地和设施将有助于维持优质产品的稳定供应，同时满足预期的销售成长。预计这将为集团的营运发展和长期成长前景注入新动力，从而提升集团的整体收入及盈利能力。」

如欲了解更多信息，请参阅香港联合交易所网站上的公告：www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0911/2025091100395_c.pdf

有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他地区开展业务，包括越南、台湾、韩国及澳洲市场。

日清食品被纳入5项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通食品饮料消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

详情请浏览www.nissingroup.com.hk。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network