从全球创意到长期运营：Gamehaus以供应链整合与GBS中台重塑手游发行



上海，2025年9月22日 - (亚太商讯) – 近日，专注于中度休闲手游出海发行的技术性企业Gamehaus Holdings（NASDAQ：GMHS）宣布全面推进"Gamehaus 2.0"战略升级计划。全新业务模式将按游戏全生命周期拆分环节，为每个阶段寻找最匹配的团队进行供应链整合；在内部，Gamehaus将以精心打磨的GBS业务中台提供标准化、可复用的"三力"赋能，把过去常见的"押宝式发行"变为分阶段验证，显著提升成功的可预测性与规模化效率。 行业痛点在"爆款难测"，传统游戏发行全靠"押宝" 游戏行业向来以"爆款难测"著称。就游戏发行商来说，传统的做法是采用线性的"水平分工"模式，研发、发行、运营各环节只是简单的接力赛，整体数据断层、效率低下，发行商也是靠"押宝"来碰运气。 作为连接上游研发并触达下游玩家的中间人，发行商于产业链中的角色定位天然适合做"统筹"工作。如何打破各环节的数据孤岛，高效整合游戏全生命周期的供应链资源，搭建强大的赋能平台，或许便可以解决"爆款难测"的痛点。Gamehaus正是深谙其道，前瞻性的战略升级正在展开，以期重新定义游戏发行范式。 全面提炼的企业使命愿景，为解决痛点而生的时代选择 在今年6月30日，Gamehaus对内正式发布了经过长期打磨和共创的全新企业使命和愿景。其核心内涵与"Gamehaus 2.0"的战略升级方向形成了深度的有机契合。 "做全球游戏创意伙伴的桥梁，让每份游戏匠心绽放于亿万玩家的热爱之中。"这是Gamehaus确立的新使命，意味着公司以"桥梁"为核心定位：一端连接全球开发者的匠心创作，一端连接亿万玩家的热爱与期待；在全球范围发掘优质创意，深度赋能中小团队跨越资源鸿沟，并以专业的全球发行与精细化运营帮助作品突破地域限制、精准触达目标用户，让每一份匠心都能被看见、被喜爱。 而Gamehaus的新愿景是："成为全球创意游戏团队首选合作伙伴，在此诞生的突破性作品持续定义玩家体验新范式。"所谓"首选"，不仅代表合作次序的优先，更是行业权威性与不可替代性的象征——Gamehaus将以供应链整合与GBS中台能力形成对全球创意与人才的虹吸，成为从孵化到爆款全周期的首选伙伴；所谓"突破性作品、定义新范式"，是指持续推出在玩法、叙事、表现或商业模式上具有开创性的产品，凭借强自传播与用户口碑重塑玩家预期。 全生命周期整合全球创意供应链，跑通游戏发行三大模式 与传统的线性"水平分工"模式不同，Gamehaus会深入游戏全生命周期，实现对创意、产品、商业化、资产全价值链的穿透式管理。比如，在上游的游戏立项与研发阶段，公司会主导产品立项和流程管理，控制供应链的源头和价值核心；中游的发行和推广，将掌控渠道和用户获取，担任流量的组织者角色；下游的运营和增值环节，则主要会负责用户服务与资产增值，一直到最终变现。 目前，Gamehaus通过签约合作、投资控股、定制开发、并购等多种方式，正在构建一个全球化的、多梯次的创意供应链网络。在"2.0"业务模式下，Gamehaus可以针对不同的商业场景和不同的发展阶段，灵活调度全球最优秀的开发团队和创意资源以实现最大化的商业化成功。 在0到1的创意验证阶段，Gamehaus扮演着像好莱坞制片人一样的角色，在全球范围内"采购"创意期权，通过定制模式让小团队主要专注于从0到1的创意原型验证。而从1到10的产品打磨阶段，则主要是将上一阶段的验证原型交给效率更高、工业化水平更完善的控股或深度合作工作室（以中国团队为主）进行精品化与规模化开发。到了10到100的全球放大阶段，Gamehaus则会对成熟产品买断并接入GBS中台体系，做到统一买量、品牌、社群、合规及长线运营。通过对这三个关键阶段的重要节点把握，Gamehaus得以实现了对全球休闲手游供应链的重塑及整合。 搭建GBS中台，打造"三力"飞轮，致力成为全球创意团队首选伙伴 除了外部的全球资源整合，Gamehaus在内部则打造了GBS（Gamehaus Business System）服务中台，用于向全球创意团队提供一站式综合服务，从而致力于成为其首选伙伴。GBS中台涵盖三大模块并构成了"三力飞轮"，即：精准的价值发现力（Discovery）、深度的生态赋能力（Empowerment）及规模化的价值释放力（Amplification），三力相互相成，形成飞轮效应。 在价值发现阶段，Gamehaus扮演着游戏界的"星探"和"伯乐"角色，可以深入全球市场，通过整合诸如SensorTower、data.ai、Steam愿望单、TikTok热度等数据，提前锁定上升品类、潜在爆款，并全球捕捉优秀开发团队。这种价值发现力，已经构成公司核心竞争力之一。 其次，在生态赋能力方面，Gamehaus不满足于仅为开发者合作网络提供简单的资金支持，而是致力于为创意伙伴提供一套完整的能力中台和管理后台。从而使得开发者能够更加专注于创意和研发。一键点开GBS中台，就能让10人以下的小团队也能拥有媲美游戏大厂的中后台支持。 此外，Gamehaus凭借成熟的发行体系、工业化管线和中国市场特有的研发效率等优势，可以将验证成功的产品快速规模化、全球化和长线化。价值释放力，就像是点石成金的"炼金术"，能够将一块"创意原石"打磨成"商业钻石"，把验证过的产品快速推向全球并提升其全生命周期价值。 积极推进2.0模式项目落地，加速AI技术全面融合 今年，所谓"欧洲脑洞+中国速度"的叙事也进入了兑现阶段。比如，今年Gamehaus与德国Brainamic工作室及土耳其Beek工作室达成了合作，相关创意项目已经进入研发阶段并取得积极进展。此外，部分经过欧洲团队完成Demo验证后的项目，也顺利移交给了中国的研发团队。平静的水面下其实已经暗流涌动，管线当中的多款新游戏上市时间已陆续临近。 同时，Gamehaus在AI技术融合方面也在快速发力。在今年，公司全力推动将以AI为核心的技术引擎与GBS中台实现全面的战略融合，构建"AI+GBS中台"的全面提速版本业务赋能体系。在这套体系中，Gamehaus已经将包括AIGC、AI Agents、数据智能等人工智能技术应用全链路植入GBS的三力系统，以打造游戏产业数智化基础设施，让"发现－赋能－放大"这一链路实现闭环。 总体而言，Gamehaus 2.0不仅意图是在重新定义发行，更是致力于重塑全球游戏创意行业的新标准。面向未来，Gamehaus将全面致力于以可复用的方法论与知识体系为底座，让全球休闲手游发行产业链中的每一次成功都有章可循，并以实力与智慧稳步把愿景化为现实。



话题 Press release summary



部门 运动会, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

