西普尼宣布于港交所主板上市计划 最多募资3.14亿港元



香港，2025年9月22日 - (亚太商讯) – 深圳西普尼精密科技股份有限公司（"西普尼"或 "公司"，连同其附属公司，统称"集团"；股份代号：2583.HK），上周五宣布于香港联合交易所有限公司（"联交所"）主板上市计划。 公司已于2025年9月19日（星期五）上午9时开始香港公开发售，直至2025年9月24日（星期三）中午12时截止。股份预计将于2025年9月29日（星期一）于联交所进行交易，股份代号为2583.HK。西普尼计划全球发售10,600,000股股份，发行区间为每股27.0港元至29.6港元，每手100股，最多募资近3.14亿港元。中国平安资本（香港）有限公司为独家保荐人，平安证券（香港）有限公司为独家整体协调人、独家全球协调人、联合账簿管理人及联合牵头经办人。 根据灼识咨询的资料，于2024年，HIPINE（西普尼）既是中国最大的足金贵金属手表品牌（就GMV计算），亦是最大的镶足金的镶贵金属手表品牌（就GMV计算），就足金贵金属的GMV及镶足金的镶贵金属手表的GMV技术的市场份额分别为27.08%及28.96%。公司的收入由2022财年的人民币3.24亿元人民币增加至2023财年的人民币4.45.亿元人民币，并进一步增加至2024财年的人民币4.6亿元人民币。 贵金属手表行业领先者，以匠心与设计驱动稳健增长。身为黄金表壳手表及黄金表圈手表的设计与制造商，西普尼凭借精雕细琢的产品赢得了卓越的市场声誉，公司的旗舰手表品牌HIPINE（西普尼）已于2022起获深圳知名品牌评价委员会认定为"深圳知名品牌"。与往绩记录期间，西普尼推出及╱或推广近3,000款独特手表和饰品产品组合，将中国传统文化融入产品之中，成功引起消费者的共鸣并锻造品牌差异化壁垒。基于此，公司整体毛利率自2022财年的19.8%上升至2024财年的27.2%，并自2024年首五个月的25.3%提升至2025年首五个月的31.0%，彰显了公司稳健而有韧性的业绩表现。此外，公司积极推动及参与贵金属手表及镶贵金属手表国家行业标准的制定，为《足金手表》、《使用宝石和贵金属的手表》等重要行业规范的制定或修订作出贡献。 立体整合的业务与销售体系，多元且紧密的合作伙伴生态。西普尼与老凤祥、中国珠宝及周大生等国内知名珠宝品牌建立长期且紧密的合作关系，同时，自2023年起，公司与某最大的零售商及连锁超市合作，在中国推广及销售产品。基于着多元且稳定的合作伙伴生态，公司可以实时把握实时变化的市场喜好，助力产品的升级迭代以满足国内高端消费者的严格要求，实现始终走在最新消费趋势前沿的目标。另一方面，西普尼亦搭建了立体整合的业务与销售体系，公司通过自营线上门店，合作经销、覆盖全国的3,000多个线下零售点的庞大网络等实现对消费者群体的快速渗透；同时，公司亦自建有位于莆田和深圳的生产基地。西普尼凭借着强大的生产控制系统、专有的高硬度黄金合金技术以及垂直整合的业务模式，使公司能够严格控制产能，并有助于确保每件产品均符合严格的品质标准及客户期望。值得注意的是，西普尼亦开始进行海外拓展，已在马来西亚开始销售HIPINE（西普尼）手表产品；未来，公司将进一步寻找在中东地区拓展业务版图。 以创新研发拓宽穿戴产品的边界，引领行业智能化升级浪潮。西普尼深耕穿戴产品的科研创新，研发了专有的超分子黄金硬化技术，成功克服了足金固有的柔软问题。凭借此技术，公司于2014年推出了中国首款可大量生产的足金贵金属手表。值得注意的是，西普尼与全球领先的科技公司华为达成合作，成为全球首家发布搭载华为智能机芯的智能镶足金的镶贵金属手表品牌；亦是国内首个推出智能"一表两戴"金表的镶黄金的镶贵金属手表品牌。而后，于2024年，公司开发并推出融合华为智能机芯的智能银表系列及智能宝石手表系列。根据中国钟表协会、中国黄金协会、灼识咨询报告的数据，中国智能贵金属手表及智能镶贵金属手表，2024年至2029年的复合年增长率约为70%，随着黄金贵金属手表及镶黄金的镶贵金属手表的消费群体不断扩大且对智能功能需求的持续增加，智能贵金属手表行业也将引来更具想象空间的发展前景。 展望未来。在全球经济稳步复苏与大众对黄金文化传承属性及永恒价值的追求日益提升的背景下，西普尼将坚守传承经典的匠心，融入创新技艺与先进的智能体验，乘时代潮流而上，引领足金贵金属手表及镶足金的镶贵金属手表行业迈向新的增长曲线，为香港资本市场注入闪耀的"金色"活力。 关于深圳西普尼精密科技股份有限公司 深圳西普尼精密科技股份有限公司（"西普尼"或"公司"，连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：2583.HK）是中国的黄金表壳手表及黄金表圈手表设计商，旗下拥有旗舰自主品牌"HIPINE（西普尼）"，该品牌已于2022年获评为"深圳知名品牌"。公司在"技术创新、重构黄金"、的品牌使命指引下，成功突破专有的足金硬化技术，成为中国第一家专门设计及制造足金贵金属手表及镶足金的镶贵金属手表的公司，于2014年推出中国可量产的足金贵金属手表，于2023年推出全新的内置华为智能机芯的智能足金表圈手表系列。公司旗下拥有生肖系列、吉时系列、悦已系列、匠心系列等多个备受消费者喜爱的手表产品系列。



话题 Press release summary



部门 手表/珠宝

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

