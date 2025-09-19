奇瑞汽车港股招股：多品牌矩阵筑壁垒 技术驱动引领全球化新征程

香港，2025年9月19日 - (亚太商讯) – 在新能源与智能化浪潮重塑全球汽车产业之际，中国自主品牌正在从「追随者」转向「引领者」。作为这一转型浪潮中最具代表性的企业之一，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称「奇瑞汽车」，股份代号：9973.HK），抓住行业拐点持续加码研发与海外布局，凭借多品牌矩阵和技术创新在全球乘用车市场排名跻身前列，连续22年位居中国自主品牌乘用车出口首位。9月16日，这家中国自主乘用车品牌龙头启动港股招股，借助资本力量加速全球化进程。

本次IPO，奇瑞汽车拟全球发售297,397,000股H股，每股最高发售价30.75港元，每手100股，预期于9月25日登陆港交所。作为国内少数同时在燃油车、混合动力和新能源领域均具领先优势的整车厂商，奇瑞本次港股招股受到投资者热烈关注。据市场消息，截至9月19日中午，公司国际配售认购部分已获得超额认购，公开发售也呈现出火热态势，获认购逾27倍，彰显资本市场对其长期成长价值的高度认可。

五大品牌矩阵卡位全局赛道，巩固自主品牌领跑者地位

奇瑞汽车深耕乘用车领域 27 年，已构建起从大众到豪华、从燃油车到新能源的五大核心品牌矩阵 —— 奇瑞、捷途、星途、iCAR 与智界，各品牌定位清晰、优势互补，形成强大的市场协同效应，支持公司在不同细分市场发力。

作为主品牌的「奇瑞」定位大众与家庭用车市场，凭借安全可靠和高性价比的产品积累了庞大的使用者基础，累计销量已超过1,000万辆 。其中瑞虎 8 车型 2024 年在全球及中国燃油车市场的自主品牌乘用车公司销量中分别位列第一及第三，成为现象级产品。

聚焦越野旅行场景的捷途品牌，自 2018 年首款车型推出至 2024 年 1 月便快速达成 100 万辆销量里程碑，2024 年捷途 X70 在全球 B 级 SUV 车型销量中排名第四，其「旅行 +」定位精准击中家庭户外出行需求，2022-2024 年销量复合年增长率高达 80%。星途品牌则瞄准科技豪华市场，主力车型星纪元 ET 搭载中国汽研「Premium Drive 高质量增程」 技术认证的动力系统，2024 年出口量在中国自主高端品牌中排名第一。

针对 Z 世代的 iCAR 品牌与主打智能化的智界品牌，则展现出奇瑞对新兴市场的敏锐洞察。2024 年 iCAR 03 在中国 A 级纯电 SUV 销量中排名第五，智界 R7 于 2025 年 1 月登顶中国纯电中大型 SUV 销量榜首，两大品牌上市即热销，快速抢占新能源与智能化细分赛道。

得益于这种差异化的产品布局，奇瑞汽车能够在各细分市场不断突破，满足中国和海外市场客户的多样化需求，实现品牌向上和溢价能力提升，不断巩固其自主品牌「领跑者」地位。

技术创新筑就竞争壁垒，财务业绩持续高增

奇瑞汽车能够迅速开发和推出行业领先的产品，源于其强大的研发实力。公司构建了全方位技术栈，涵盖整车架构、动力系统、智能化等多个领域。

其「鲲鹏动力」动力总成系统涵盖发动机、变速箱、电驱动及电池安全四大核心技术，在燃油与混动领域均达到行业领先水平，在能效、续航里程和加速性能方面带来卓越驾驶体验；「火星架构」凭借模块化硬件与跨平台软件，实现规模效应和成本效益，缩短开发周期，支撑多车型高效迭代，基于其T1X、T2X及E0X平台的新车型开发周期可达到18个月之内；「雄狮智舱」智能座舱系统支持个性化定制与 OTA 升级，搭配符合中欧法规、五星安全标准的辅助驾驶系统，具备在近30个国家和地区搭建服务的能力，为使用者提供安全、智能的驾乘体验。值得一提的是，奇瑞汽车积极推动技术平权，2024年其车辆配备辅助驾驶系统比例达49.6%，而同期全球平均比例为35.6%。

强大的技术研发实力不仅支撑奇瑞汽车构筑起竞争壁垒，更直接转化为亮眼的市场业绩与财务表现。2022-2024 年，奇瑞汽车营收从 926.18 亿元增至 2698.97 亿元，复合年增长率 70.7%；净利润从 58.06 亿元增至 143.34 亿元，复合年增长率 57.1%。2024 年，公司全球销量突破 229.5 万辆，其中新能源汽车销量同比激增267.4%，海外销量同比增长超35%，成为全球前二十大乘用车企业中唯一实现燃油车、新能源车、国内及海外销量均增长超 25% 的企业。

增长动能持续延续至 2025 年，一季度奇瑞汽车收入及净利润同比分别增长 24.2% 及 90.9%，净利润增速显著高于收入增速，反映出产品结构优化与成本管控成效进一步显现，也为全年业绩增长奠定坚实基础。

从行业追随者到全球竞争者，奇瑞汽车凭借多品牌精准布局、硬核技术实力与稳健财务表现，已成长为中国自主品牌 “出海” 的标杆企业。未来，随着研发投入的持续加码、海外市场的深度渗透及新能源产品的快速迭代，奇瑞汽车有望在全球乘用车市场竞争中进一步突破，持续实现品牌升级与价值提升。

