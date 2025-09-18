香港董事学会的《施政报告》回应 经济虽在转型 机会大于挑战

香港，2025年9月17日 - (亚太商讯) – 香港董事学会就2025年9月17日发表之《施政报告》作出响应。

行政长官李家超先生今日发表任内第四份施政报告，历3小时，着重既有长远发展策略及相关措施持续推进，也提及治理制度改革深化，目标是促进经济转型，继而改善民生。

董事学会于今年较早前曾成立聚焦小组，讨论当前政策形势，发展路向。今日的《施政报告》有相当内容切合聚焦小组的观察。我们甚感欣慰。

对接国家发展

我们赞同，本地经济发展越能对接国家发展大局，越可以开创繁荣兴盛新时代。正如行政长官于演说结尾时提到，过去香港经历过多次经济转型，每次都迎来更强大的经济。我们要有信念。

强化治理

近年确有不少人对香港前景产生疑虑，或早已离去，或渐生去意。我们留意到，有部人士的负面情绪可能基于其对政府政策零散不全面，达不到变革效果。政策范围分散到各个局或部门，实有需要，但若政出多门协调不足，可以令人感到沮丧，对政府失去信心。

行政长官提出建立「部门首长责任制」，将部门首长对部门表现负责整体制度化，把司局长就制订政策须政治问责和公务员就执行政策须行政问责两者更好衔接。我们认为，只要机制清晰，调查过程公平公正，公务员必当可以有奖有罚。若责任制能驱使各部门走出筒仓，为既定整体政策目的更好协调协作，或可以催生政府领导力的新典范，强化市民对政府能解决问题的信心。

数字经济，数字社会

维持香港作为宜居城市，需要加快数字经济数字社会发展步伐。施政报告有措施推进AI和数据科学产业发展，推进数字贸易，构建数字港口系统，持续优化「数码转型支持先导计划」帮助更多中小企实现数字转型。人才培训方面，将预留款项支持中小学数字教育。

商业应用之外，行政长官提出于政府内成立「AI效能提升组」，应用人工智能重组工作流程，推动部门革新，提升效能。

社会福利服务方面，将透过AI聊天机械人及数字病理技术等提升护理效率及服务水平，又会推进中医业界透过医健通互通电子健康记录。

经济发展

施政报告提出一系列措施，包括成立「北都发展委员会」，加快发展北部都会区、河套深港创新合作区及新田科技城，朝向国际创新科技中心方向发展。

近年政府推出资助计划，鼓励创科发展，将上游科研成果转化为有用商品或服务。科研人员在其自身领域一定卓尔非凡，但未必每位优秀的科研人员都自然而然对经营管理一家企业有所认识。与其它企业一样，初创企业应该由具备合适技能及专长组合的人士组成董事会，而每位董事均应透过专业培训获取公司管治的资历。接受公帑资助的企业，更应如此。

旅游业方面，行政长官提出措施，配合《粤港澳游艇自由行》政策，推动游艇经济，我们欢迎。文化创意产业方面，文创产业发展处会加强对国际和内地的宣传、交流和业务配对，将对影视旅游有鼓励作用。我们相信，香港可以成为旅游人士为领略岭南文化而往返大湾区各处的基地，而香港与大湾区的文创设计人才可以创作更多兼具中华文化或香港特色的文创产品，利用香港的专业服务及资本市场，创造更多受欢迎的文化知识产权。

支援中小企

施政报告指出，将延长「中小企融资担保计划」，注资「BUD专项基金」并扩大资助地域范围，及将继续鼓励银行为信贷记录良好的中小企提供融资方便。宽减非住宅用户水费及排污费、简化食肆发牌制度，对餐饮业界应有一定帮助。

应对长远挑战

应对人口老化方面，政府将设立「社会高龄化对策工作组」，配合去年已经提出成立的「促进银发经济工作组」，协调各政策局制订对策。低出生率方面，政府亦打算进一步推出鼓励生育措施。

施政报告与预算案

本届立法会会期快将结束。行政长官其实可以将施政报告推迟到新一届立法会会期展开之后宣读而不是提前，使得各界别有意参选的人士可以更无拘束地表述政策理念，或更可以帮助政府制订未来几年的政策方向。第7届立法会以来，立法年度改由1月开始。政府与立法会确实可以重新考虑，是否将立法年度改回秋季开始。另一可能，就是将施政报告推至1月。此举我们在2013-2017年期间也曾试过，当时的理由是可以更彰显施政报告政策布局与预算案调拨资源的相互关联。

经济发展 改善民生

行政长官于去年施政报告的记者会，开宗明义，说出要以经济发展去改善民生。与去年立场一样，今年施政报告明确以经济和民生为两大主轴。学会一直认为，经济持续增长是寻找资源以解决房屋、贫穷、老年社会和环境等民生问题的最可倚仗的伙伴。

香港董事学会简介

香港董事学会为香港代表董事共同努力的首要组织，其宗旨是促进企业永续发展职能，为所有公司、其拥有者、持份者、人类以至地球创造持久价值；为达成使命，学会致力于企业管治（或称公司治理）及董事专业行为上的倡导及厘定相关标准，以及协助董事的专业发展。凭借由来自上市公司及非上市公司的董事组成之会员基础，学会致力为董事提供教育项目及信息服务，并代表董事发声。学会具国际视野及多元文化，采用两文三语经营业务。香港董事学会为「环球董事学会联盟」即Global Network of Director Institutes的成员，该联盟汇集世界各地代表董事的翘楚学会。

网址 http://www.hkiod.com。

传媒查询：王俊泳先生

(电话﹕2889 1414；电邮﹕wing.wong@hkiod.com；传真﹕2889 9982)

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network