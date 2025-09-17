东吴水泥苏州国资入主 绘就港苏协同新蓝图

香港，2025年9月17日 - (亚太商讯) – 近日，港股上市公司东吴水泥（00695.HK）的股权变更，投下一石激起千层浪，预示着一场前所未有的战略转型正冉冉升起。苏州国资体系通过港航集团（香港）投资有限公司（港航香港）与苏州汾源资本管理有限公司（汾源资本）战略入股，首次实现对港股上市公司的控股，更被视为长三角国资体系与境外资本市场深度融合的标志性事件。这一交易标志着公司控股权结构的重大变化，更传递出公司彻底告别传统水泥业务，开启战略转型的新信号。依托苏州国资强大的资源支持和政策赋能，市场的目光纷纷聚焦这股位处长三角中心的雄厚国资力量的入场，东吴水泥未来业务将迎来前所未有的发展机遇。

构建苏港协同新机制，赋能企业战略转型

苏州国资的入主，东吴水泥从原来的民营控股转变为国有资本主导、多元股东共同治理的混合所有制企业，这种优化将显着提升公司治理水平和资源整合能力，有助公司获得更多政策支持和资金投入，注入新的发展动力。而两家苏州国资股东背后的产业资源与资本运作能力，和在国家的「双碳」政策指引下，预示了公司彻底告别传统水泥生产业，朝着绿色产业及新兴经济领域延伸。

其中，港航集团近年积极布局人工智能、低空经济等前沿技术领域，探索无人机物流网络、智能通航管控平台、长三角港口群智慧物流体系、港口物流升级等，重点支持低空经济和长三角一体化领域发展，致力于打造智慧港口、智能物流、智能航运等数字化应用场景、“低空+”特色应用场景等。在港航集团深耕这些市场聚焦的热门领域下，东吴水泥有望迎来新绿洲。

展现变革的决心与潜力，释放积极市场信号

因此，在新股东入主后，市场普遍期待东吴水泥能够坚定实施全面转型战略，逐步探索并重点布局智慧仓储、现代物流、低空经济等新兴板块。各方预期，东吴水泥将充分发挥资源与区位优势，积极打造多元化、前瞻性的产业发展格局，注入新的活力，带来更具韧性与可持续的成长动能。

此外，结合苏州市推动产业升级的战略，东吴水泥拟探索“香港资本平台+苏州产业落地”的崭新合作模式，在资本与产业间架起高效桥梁。东吴水泥凭借香港上市的国际化平台优势，将成为苏州国资首次通过港股市场拓展海外资本和国际资源整合的重要窗口，未来可望协助更多苏州企业“走出去”并引进高端产业资源。尤其是在国家重点扶持的低空经济产业，无论是政策红利还是市场空间均具备巨大的发展潜力与想象空间。

投资者将眼见一个坚实且变革中的巨人，在苏州国资背景下，东吴水泥此次变革及战略转型，充分体现了国资对于企业转型升级的支持力度和投资信心。公司未来针对新兴领域的转型，依托香港国际资本优势与苏州实体产业协同，为投资者构建具有前瞻性的全新价值蓝图。这无疑为市场带来积极信号，也彰显东吴水泥在新经济时代中变革的决心与潜力。

