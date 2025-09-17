IFBH牵手中粮名庄荟 强强联合夯实长远发展根基

香港，2025年9月17日 - (亚太商讯) – 在当下健康消费理念日益深入人心的时代，天然椰子水因其天然、健康、清爽的特性，受到消费者的广泛青睐。IFBH Limited（「IFBH」，6603.HK）作为该领域的领军企业，始终秉持创新与进取的精神，积极拓展业务版图，在激烈的市场竞争中脱颖而出，不断助力行业稳步发展。

里程碑式合作 为品牌发展注入强心针

9月15日，一场具有里程碑意义的合作在商业领域拉开帷幕。IFBH与央企中粮集团旗下的中粮名庄荟正式签署战略合作协议，根据协议内容，双方将采用线上线下双轨并行的渠道拓展策略，全方位强化Innococo 100%椰子水的分销体系。这一合作，不仅为旗下品牌Innococo 100%椰子水引入了一位重磅的全新分销伙伴，同时亦为公司的品牌发展注入了一剂强心针。

据悉，中粮名庄荟是中国大型央企中粮集团在酒类及高端饮品渠道的旗舰平台。中粮名庄荟凭借遍布全国的经销网络、全品类渠道资源和深厚的供应链管理能力，长期服务于多家国际高端品牌，在国内酒水与高端饮品领域树立了卓越的声誉，成为最具影响力的分销平台之一。此次与IFBH的合作，无疑是强强联合，将为Innococo品牌在中国市场的发展带来无限可能。

此次战略合作，意义深远。一方面，充分体现了IFBH首席执行官Pongsakorn Pongsak先生高瞻远瞩的战略眼光和精准布局，为公司的长远发展构筑稳固根基。另一方面，通过中粮名庄荟强大的分销网络，Innococo 100%椰子水能够更迅速、更广泛地进入消费者的视野，满足市场需求，实现市场份额的大幅跃升，进而巩固IFBH在中国椰子水市场的领先地位，为公司的长期发展注入源源不断的动力。

业绩稳步增长 成功纳入港股通彰显实力

得益于积极的业务拓展和精准的市场策略，IFBH业绩呈现出显著增长态势。中期财报显示，2025年上半年，公司实现总收益94.5百万美元，同比增长31.5%，增速跑赢行业平均水平；毛利规模达31.8百万美元，同比提升15.3%，毛利率维持在健康区间；经调整溢利净额18.9百万美元，同比增长13.9%，盈利质量稳步提升。

除了亮眼的业绩，IFBH进一步迎来了资本市场层面的利好消息。近日，沪深交易所发布公告，宣布调整港股通标的证券名单，其中，IFBH凭借出色的基本面与市场声誉，成功纳入港股通标的证券名单，并于9月8日起正式生效。这一重大利好消息，标志着符合资格的内地投资者可通过沪港通和深港通机制便捷地投资IFBH的股票，不仅有利于改善公司股票的流动性，吸引更多投资者关注，还将有助于提升公司的市场估值，进一步增强公司在资本市场的影响力。

从行业角度来看，随着消费者对健康饮品需求的持续增长，大中华即饮软饮料市场展现出强劲的增长潜力。按零售额计算，其2024年市场规模达1,384亿美元，预计将以7.1%的复合年增长率增至2029年的1,947亿美元。其中，椰子水饮料作为增长最快的细分领域，预计将以19.4%的复合年增长率从2024年的1,093.3百万美元增长至2029年的2,651.8百万美元，市场前景一片光明。

IFBH Limited作为行业的领导者，凭借其强大的品牌影响力、优质的产品品质和完善的销售网络，有望持续享受行业增长带来的红利。未来，公司将继续坚持创新驱动，不断提升产品品质，加强品牌建设，拓展市场份额。同时，不断加强与合作伙伴的深度合作，实现资源共享、优势互补，驱动公司业绩及股价再上新台阶。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network