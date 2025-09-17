7亿美元加注协鑫科技 发力技术迭代赋能落后产能出清

香港，2025年9月17日 - (亚太商讯) – 9月16日，光伏高科技颗粒硅龙头协鑫科技（03800.HK）发布公告，宣布与有中东主权基金背景的国际知名投资机构无极资本（Infini Capital）达成战略融资协议，通过定向增发方式配售约47.36亿股，募集资金54.46亿港元，约合7亿美元，意向锁定6个月，进一步巩固公司股权结构安全稳定。

公告显示，本次融资将主要用于三个方面：首先，用于供给侧改革的资金储备，推进多晶硅产能结构性调整；其次，强化第二曲线，以全球第一的硅烷气产能和产量，完成海外替代，在半导体集成电路对电子特气需求提升、TOPCon电池向BC电池转型对硅烷需求放量，锂电行业固态、半固态电池对硅烷的应用需求以及显示面板对硅烷气品质的高要求的多重背景下，以硅烷气打造协鑫新增长极；第三，优化公司资本结构，稳固股权结构护城河。

一位分析师在接受记者采访时说： "当前多晶硅领域正在经历供给侧改革，但上游硅烷气的市场需求量却快速提升。光伏电池技术升级、储能应用以及集成电路、显示面板等领域对高品质硅烷气的需求持续增加，协鑫科技以此次融资为契机，开辟第二增长曲线，能够形成颗粒硅、硅烷气等多业务协同发展的新格局，在行业‘反内卷’的关键时期储备资金，赢得先机。"该分析师表示，通过资本赋能，协鑫科技在颗粒硅技术规模化应用、硅烷气产能和市场优势以及钙钛矿产业孵化之间形成良性互动，既巩固现有优势，又培育未来增长点，更能在全球能源转型中丰盈"反内卷"现金池，引领行业推动光伏产业供给侧改革。

据悉，协鑫科技此次携手的无极资本双总部位于阿联酋阿布扎比和中国香港，有着多元化的投资布局，覆盖战略新兴科技、人工智能、人形机器人、智能制造等投资主题，已为中国高科技公司的快速发展提供超过100亿港元的资金支持。

上述行业分析师指出，当前光伏行业正面临技术路线加速迭代与产能出清的关键节点。此次协鑫科技与无极资本携手，将有助于协鑫在现有基础上扩大竞争优势，高效辐射国内外高端市场，更可将碳排放优势转化为定价权，跳出"内卷"掣肘，在全球光伏市场供给侧改革中占据有利地位。此外，协鑫科技此次逆周期融资，也凸显其通过技术差异化持续打破行业同质竞争格局的战略意图，推动光伏行业告别低价内耗的"内卷"困境。

"此次融资不仅优化了协鑫科技的资本结构，夯实了控股股东的地位，更关键的是为技术迭代以及推进落后产能出清提供了充足弹药，展现出国际投资机构对协鑫科技的信心。在行业‘反内卷’的关键时期，具备技术领先优势与充足现金储备的企业将获得更大议价和溢价空间。"上述分析师表示。

协鑫科技相关负责人告诉记者，双方还将秉持协同发展与行业优化的共同目标，联合发起设立专项产业基金。该基金聚焦于整合行业内低效、低质的过剩产能，通过市场化收购、专业化重组及创新性升级等方式，推动资源向高质量产能集中，终结行业低价无序竞争乱象，缓解恶性"内卷"带来的资源浪费与发展压力，引导行业回归价值创造本质，构建健康有序、可持续发展的产业生态。

财务数据显示，2025上半年，协鑫科技EBITDA（税息折旧及摊销前利润）约为3.8亿元，同比增长325.8%，守好了不亏现金的底线和基本盘。截至2025年二季度，颗粒硅平均生产现金成本（未含税）已降至25.31元/公斤，较今年一季度降低6.5%，继续保持行业最高水平，上半年公司颗粒硅产量市占率达到24.32%。

上述分析师表示，随着国家整治光伏内卷、遏制无序竞争、依法保护知识产权等政策措施的力度加大，协鑫科技今年内在光伏行业里率先扭亏为盈胜券在握。

截至9月15日收盘，协鑫科技报1.26港元/股，年内累计涨幅达16.67%。

