华检×仁和：于美国共同筹建全球首家OTC垂直领域RWA交易所

香港，2025年9月16日 - (亚太商讯) – 传统医药产业与链上金融的深度融合，正为全球非处方药资产开启一扇数字化、全球化的价值之门。

9月16日，华检医疗（01931.HK）发布公告宣布，公司与仁和药业（000650.SZ）之间接全资附属公司仁和国际达成战略合作，共同于美国筹建全球首个专注于非处方药（OTC）领域的垂直RWA交易所。

华检医疗9月16日发布之公告

此举是华检医疗「ETHK链上金融生态战略」及「全球RWA交易·所中所」商业模式成功落地的关键第一步与标杆案例，旨在打造一个可规模复制的样板，验证该创新模式的可行性及巨大潜力。

一、强强联合，构建全球OTC RWA交易新生态

华检医疗与仁和药业的合作代表了传统产业与金融科技的创新融合。仁和药业作为中国非处方药物（OTC）协会会长单位，在中国OTC市场拥有极具竞争力的稳固份额和广泛的行业号召力。

而华检医疗则依托其前瞻性的技术布局，构建了覆盖区块链底层架构、智能合约开发、资产数字化发行及流通结算的全栈式技术解决方案。

此次合作将充分发挥双方独特优势。仁和药业将其在中国市场无与伦比的线下渠道网络及线上营销能力与华检医疗提供的全球合规技术架构相结合，产生强大的"乘法效应"。

这种"中国领先渠道网络+全球合规数字化平台"的独特组合，构成了难以被竞争对手复制的核心竞争壁垒。

二、创新模式，破解RWA发展核心瓶颈

长期以来，RWA的巨大潜力始终受限于几大核心瓶颈：公链性能的限制、传统与加密世界的资金壁垒、复杂的跨境监管以及普遍存在的流动性不足等问题。

华检医疗通过创新的「所中所」商业模式，为各行业龙头企业提供顶尖的技术基础设施与合规运营支持。这种模式使其能够以轻资产方式运行，通过与行业龙头合作快速切入不同领域，具备极强的可复制性和规模化扩张潜力。

华检医疗「ETHK全球RWA交易·所中所」战略模式之核心运作逻辑如下：

赋能核心资产端（聚合优质资产源）：依托本集团在全球RWA交易所技术生态及创新金融科技应用领域的深厚积淀，为各行业领域中拥有核心资产且具备代币化需求的上市公司，量身定制并共同搭建其垂直行业领域专属RWA交易所。通过提供资产筛选、结构设计、合规发行与流动性管理的一站式解决方案，助力合作企业实现资产数字化转型，优化资本结构，拓展全球战略布局，最终推动产业升级与价值重塑。

对接核心资本端（构建全球流动性网络）：致力于为全球知名的银行、基金、信托公司等持牌金融机构，提供安全、高效、合规的全球RWA资产配置通道与数字化交易解决方案。通过构建多层次、国际化的资本接入体系，汇聚全球顶级投资机构的专业资本与流动性，深度参与RWA资产的定价、流通与价值重构，提升全球资产配置效率。

生态协同与链接：本战略的核心在于联合与链接全球各个生态领域的上市公司（核心资产方）和金融机构（核心资金方），共筑链上金融新生态。本集团依托「ETHK」品牌生态，分别从链上金融基础设施技术服务能力（由ETHK Labs及/或旗下专业主体提供）与链上金融全球合规运营支持（由ETHK Inc等附属公司提供）两大层面，为合作方提供坚实后盾，深化「ETHK全球RWA交易·所中所」战略的构建与落实。

此次合作的OTC垂直领域RWA交易所将实现多项创新突破：支持多链部署、支持法币与稳定币双通道申赎、通过自研智能合约提供实时赎回功能。

这些技术创新有效地解决了RWA领域的监管合规、跨链操作及流动性问题，为传统金融资产上链提供了可复制的解决方案。

三、双向赋能，开启全球OTC市场新纪元

该OTC RWA交易所将构建一个双向畅通的全球化资本与产品流通渠道。

一方面推动中国资产出海：平台将助力仁和药业及其关联的中国优秀OTC企业，将其知识产权资产通过RWA代币化的方式进行结构性重塑，并面向全球专业及机构投资者进行融资与流通。

另一方面引进全球高科技资产：积极引入美国、日本等OTC产业发达地区的创新、高端产品与技术，例如美国以"Hims & Hers"为代表的直接面向消费者（DTC）健康科技模式下的创新产品，以及来自日本的顶尖酵素产品、功能性化妆品和功能性食品等。

这种双向流动不仅有利于中国OTC企业获取全球资本认可，也为国内消费者引入了全球最前沿的健康科技成果，满足日益升级的健康与美丽需求。

四、利国利民，ETHK生态战略的重大进展

华检医疗此次与仁和药业的战略合作，是其「ETHK链上金融生态战略」落地的关键里程碑。ETHK生态旨在通过科技赋能，打造一个安全、高效、合规、开放的去中心化金融平台，通过技术创新与生态整合，构建定义未来金融格局的全球链上金融生态王国。

本项目深度助力中国OTC产业的数字化升级与全球化拓展，通过引入国际先进的产品、技术及管理经验，切实推动"健康中国"战略的落地。它不仅能够加速国内大健康产业的供给侧改革，更能满足中国人民对更高品质、多元化健康生活日益增长的需求。

对于全球OTC产业而言，此次合作将首创"数字License-in/Out"模式，极大破除传统跨境合作的壁垒，提升全球OTC产业在研发、融资、流通全链条的创新效率与资源整合速度，有望重新定义行业规则与合作标准。

五、前景广阔，RWA市场迎来爆发式增长

据Defillama数据，截至2025年6月，RWA总锁仓量（TVL）达125亿美元，较2024年增长124%。波士顿咨询公司（BCG）与新加坡数字证券交易所（ADDX）联合预测，到2030年，全球RWA市场规模将达到16.1万亿美元，占全球GDP的10%。

在医疗健康领域，RWA应用正在加速落地。2025年8月，美年健康（002044.SZ）宣布与国富量子（00290.HK）、京北方（002987.SZ）签署《数字资产业务合作框架协议书》，三方将依托各自资源禀赋，在数字资产RWA领域开展全方位业务探索与合作。本月初，华检医疗披露推进收购国富量子20.31%股权事宜，成为其第一大股东，将充分利用其金融牌照与RWA实践经验，增强链上金融布局。

华检医疗与仁和药业的合作，为RWA在垂直领域的深度应用提供了创新范例，展示了链上金融与传统产业融合的巨大潜力。

全球RWA市场正在经历爆发式增长，据CoinGecko数据，所有现实世界资产代币的市值已达到660亿美元。

华检医疗与仁和药业的合作，为传统医药产业拥抱链上金融提供了创新范例，也为中国优质资产对接全球资本开辟了新通道。

随着香港《数字资产发展政策宣言2.0》的深入推进和全球监管框架的逐步完善，RWA有望成为连接传统金融与数字经济的桥梁，为产业发展注入新动能。

