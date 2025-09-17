U.S. Polo Assn. 作为2025 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 马球杯官方服装赞助商，庆祝运动与时尚



德国柏林和佛罗里达州西棕榈滩, 2025年9月16日 - (亚太商讯) - U.S. Polo Assn 作为美国马球协会（USPA）的官方运动品牌，荣幸地成为 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 马球杯（亦称 2025 年德国高水平马球锦标赛）的官方球衣及服装赞助商。该赛事于 2025 年 8 月 22 日至 31 日在柏林举行。这一享有盛誉的锦标赛是德国马球赛季的巅峰，也是欧洲最受瞩目的马球盛事之一。 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 马球杯冠军(照片來源: Guadalupe Aizaga) 本届 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 马球杯的决赛周末在标志性的 Maifeld 体育场举行。该场地正是马球运动上一次在 1936 年奥运会中亮相的历史性场馆。预选赛于 8 月 21 日至 28 日在普鲁士马球乡村俱乐部举行，最终迎来了一场精彩的决赛，充分展现了这项运动的最高水平。在紧张激烈的决赛中，Plusquadrat 队以 7 比 6.5 的比分险胜 Netjets 队。本届锦标赛的最有价值球员（MVP）由 Plusquadrat 队的 Bartolomé Bayugar 获得，他在决赛中攻入三球，成为全场最佳射手。 “作为 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 马球杯的官方球衣及服装赞助商，对 U.S. Polo Assn. 来说是非同寻常的荣誉，因为这一赛事既彰显了马球运动的悠久传统，也展现了其光明未来。” U.S. Polo Assn. 品牌管理公司 USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示：“能够在柏林市中心支持这样一项历史悠久的锦标赛，并且是在 1936 年马球创造奥运历史的同一片场地上，充分体现了我们这一全球品牌与马球运动之间真实而深厚的联系。” 作为赛事的官方球衣及服装赞助商，U.S. Polo Assn. 为球员和官员提供了品牌性能队服、裁判球衣、帽子和连帽衫。今年是 U.S. Polo Assn. 连续第六年支持 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 马球杯。 该品牌的参与与其更广泛的欧洲扩张战略相契合，包括在德国的零售业务增长，以及近年来在英国、意大利、西班牙等市场开展的高影响力推广活动。今年夏初，U.S. Polo Assn. 庆祝了其在柏林首家零售门店的盛大开业，该门店位于标志性的 Alexa Mall。这一零售首秀标志着该品牌在德国及周边地区与战略合作伙伴 Incom S.p.a. 和 Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH（MVS）共同实施多年的增长战略的开始，进一步巩固了 U.S. Polo Assn. 的全球影响力。 “我们很高兴能继续与 U.S. Polo Assn. 加深合作，并在每一年不断提升 Engel & Völkers 柏林 Maifeld 马球杯的影响力。” Engel & Völkers 柏林 Maifeld 马球杯赛事主办方 Sevendays Polo Event GmbH 的联席首席执行官 Mortiz Gaedeke 表示：“随着 U.S. Polo Assn. 在德国的不断扩张，包括其在柏林新开的零售店，此次合作进一步巩固了马球运动与他们在体育迷和消费者群体中真实联系之间的纽带。” 图片来源：Guadalupe Aizaga 关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 为美国马球协会（USPA）之官方品牌，该协会创立于 1890 年，是北美最大马球俱乐部与马球运动员联盟。今年，U.S. Polo Assn. 与美国马球协会（USPA）共同庆祝品牌成立 135 周年，持续从体育汲取灵感。 U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球品牌价值，并透过逾 1,100 间品牌零售店及数千个销售据点，在全球超过 190 个国家提供男装、女装、童装、配件与鞋类产品。透过与美国 ESPN、欧洲的TNT和印度 Star Sports 的历史性协议，U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球赛事首次转播至全球数百万体育迷，让这项激动人心的运动登上世界舞台。 据《License Global》报导，U.S. Polo Assn. 长期被评为全球顶尖体育授权品牌之一，与 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 并列。此外，该品牌亦因于全球及数位市场的成长，获得多项国际奖项肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等主流媒体，也多次出现在 Yahoo Finance 与 Bloomberg 等财经平台。 欲了解更多资讯，请造访 uspoloassnglobal.com 并追踪 @uspoloassn。 USPA Global 为 USPA 子公司，负责营运全球价值数十亿美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。USPA Global 亦营运提供体育与生活风格内容的 Global Polo TV。要了解更多信息，请访问 globalpolo.com 或在 YouTube 上搜索 Global Polo。 联系信息

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing and Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994 Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036 来源: U.S. Polo Assn.



话题 Press release summary



部门 时尚服装, 消费者, Sports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

