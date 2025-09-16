Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, September 17, 2025
Tuesday, 16 September 2025, 13:31 HKT/SGT
来源 Guotai Junan International Holdings Limited
国泰君安国际助力禾赛科技成功登陆香港联交所主板

香港，2025年9月16日 - (亚太商讯) 国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」，股票代码：1788.HK）作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账薄管理人及联席牵头经办人，助力全球领先的激光雷达公司禾赛科技 （股票代码：2525. HK）于9月16日在香港联合交易所主板成功上市。本次禾赛科技港股上市是自2022年以来募资规模最大的中概股回归项目，彰显了国泰海通集团在跨境资本运作中高效整合境内外资源优势的卓越能力。

禾赛科技作为全球领先的激光雷达制造商，此前已于美国上市，专注于激光雷达产品的设计、研发、制造与销售。其产品广泛应用于配备高级驾驶辅助系统的乘用车、商用车、自动驾驶车队、机器人及其他非汽车领域，如自动导引车、自主移动机器人和配送机器人等。根据灼识咨询报告，禾赛科技在2022年至2024年连续三年收入规模位居全球激光雷达行业首位，毛利率与毛利水平亦在全球同行业中排名第一。截至2024年12月，禾赛科技成为全球首家实现单月出货量突破10万台的激光雷达企业，幷率先成为行业内产生正营运现金流的上市公司。

禾赛科技本次港股成功上市，是国泰海通集团充分调动境内外资源优势的又一典型案例。在本项目的推进中，国泰君安国际充分发挥其沟通协调与执行能力，开展扎实深入的市场推介工作，不仅助力禾赛科技成为2022年以来最大募资规模的中概股回归香港市场幷实现美股与港股双重主要上市的项目，也助力禾赛科技成为2023年以来第一家以不同投票权架构回归港股的美股中概股企业。

本次发行最终定价为每股212.8港元，幷悉数行使发售量调整权，额外发行255万股，总发售股数达1955万股，总集资额升至41.6亿港元。国际配售录得踊跃认购，认购倍数达14.09倍。公司计划将募集资金的约50%用于研发投入，35%用于扩大生产能力，5%用于业务拓展，10%作为营运资金及一般企业用途。本项目成功引入多名基石投资者，包括高瓴旗下HHLR Advisors、泰康人寿、WT Asset Management、Grab、宏达集团和康曼德，认购总额约1.48亿美元，体现了国际资本市场对禾赛科技长期投资价值与成长潜力的高度认可。



