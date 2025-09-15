Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, September 15, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 15 September 2025, 11:26 HKT/SGT
Share:

来源 HKTDC
第42届香港钟表设计比赛结果公布 创新设计打破常规 为业界带来崭新设计灵感

香港，2025年9月15日 - (亚太商讯) – 由香港贸易发展局（香港贸发局）、香港表厂商会有限公司及香港钟表业总会有限公司合办的44届香港贸发局香港钟表展13届国际名表荟萃，实体展于9月6日结束，合共吸引约16,000名、来自95国家及地区的商贸买家到场採购。至于由香港贸发局联同香港表厂商会有限公司及香港钟表业总会有限公司合办的42届香港钟表设计比赛，赛果已正式揭晓，所有获奖及入围作品均于展览期间展出，并于活动舞台举行颁奖典礼。

香港钟表设计比赛多年来旨在进一步提高香港钟表设计水平和品质，鼓励新颖的创作意念，同时透过丰富展览内容，以促进港制钟表在本地及海外的销路。今届比赛设有公开组学生组，分别以「难忘您」「信自己」为题；「难忘您」冀望参赛者透过手表设计表达对难以忘怀的人之情感，「信自己」则以手表设计表达对实现目标的信心、克服困难的毅力，以及追逐梦想的勇气。今年比赛反应热烈，共收到116份参赛作品，而评审团由8位钟表业代表，联同嘉宾评审艺人张宝儿组成，合力选出两组的冠、亚、季军及优异奖。

公开组作品颠覆传统 设计玩味十足

公开组冠军为谭国栋设计的「定格」，由颖时錶业有限公司贊助，以相机镜头为设计主轴，把最精彩的两面同时展现，包括于右边视窗展示机芯运作，并于左边视窗显示时间，呈献出颠覆传统的佈局。这设计灵感源自设计师小时候父亲替他拍照时，被照相机遮盖了的半边脸庞。亚军为黄定邦设计的「小露保」，由浪西錶有限公司宝晖精密有限公司贊助，以玩具机械人作为设计灵感，表达「成年人依旧可保留童真」。季军作品Backtrack达之讯时计有限公司设计，融入了「游戏机」、「录影带」、「黑胶唱片」等元素，让手表可透过更换不同的「游戏带」成为具玩味、Y2K风格的时尚配饰。

学生组作品以钟表设计反思成功要素

学生组供香港註册学校之「全日制学生」参与，透过比赛提拔富有设计天赋的后起之秀。冠军作品Aspire由就读香港知专设计学院陈芷盈设计。手表上的珠子移动时，象徵胸怀勇气与自信地追逐目标，而静止时则象徵停步反思。亚军得主为德望学校李聿桐，作品「信望爱」在腕表外圈印有「爱」、「希望」和「信念」的字样，带出以上三个引领人们取得成功及克服困难的重要元素。季军作品名为「涟漪中的残星」，由香港知专设计学院叶婉诗设计，表面带有涟漪的纹路，并以星星作为时针，表达「即使生活如涟漪，但仍然充满希望」。

今年继续设有「市场潜力大奖」，由8位资深钟表制造商与香港贸发局时任助理总裁梁国浩组成评审团，携手选出一件具市场潜力的学生组作品以作表扬。奖项再由同时获得冠军并就读香港知专设计学院陈芷盈夺得，香港表厂商会及香港钟表业总会将把她的得奖设计Aspire付诸生产，并于香港贸发局「香港•设计廊」推出市场售卖。

图片下载：http://bit.ly/4n9MgRQ

42届香港钟表设计比赛公开组冠军作品「定格」。

42届香港钟表设计比赛公开组亚军作品「小露保」。

42届香港钟表设计比赛公开组季军作品「Backtrack」。

42届香港钟表设计比赛学生组冠军兼市场潜力大奖作品「Aspire」。

42届香港钟表设计比赛学生组亚军作品「信望爱」。

42届香港钟表设计比赛学生组季军作品「涟漪中的残星」。

第42届香港钟表设计比赛设有公开组及学生组进行比赛，由艺人张宝儿担任嘉宾评判并出席颁奖典礼。


相关网页：

香港钟表展：hkwatchfair.hktdc.com/sc
国际名表荟萃：hkwatchfair.hktdc.com/te/sc

传媒查询

新闻界如有查询，请联络香港贸发局传讯及公共事务部：
徐俊逸 电话：(852) 2584 4395 电邮：johnny.cy.tsui@hktdc.org

香港贸易发展局

香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会会议商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc



话题 Press release summary

部门 展会, 业务, Design & Art, 手表/珠宝, Local Biz, Startups, SMEs
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
HKTDC
Sept 7, 2025 13:47 HKT/SGT
香港钟表展及国际名表荟萃实体展圆满结束
Sept 6, 2025 23:18 HKT/SGT
CENTRESTAGE十周年圆满闭幕，展会规模及参与国家地区同创新高 吸引逾万买家进场
Sept 5, 2025 11:49 HKT/SGT
Fashion Hong Kong十周年 展现香港时尚探索文化传承 四个本地品牌创意系列演绎「十年设计：所见？所感？」
Sept 3, 2025 00:17 HKT/SGT
香港钟表展及国际名表荟萃今天盛大揭幕 环球名表云集展现精妙工艺 彰显香港国际化平台优势
June 13, 2025 16:38 HKT/SGT
第八届贸发局「创业快綫」10间优胜初创诞生
May 27, 2025 12:04 HKT/SGT
「国际医疗健康周」今日揭开序幕
May 15, 2025 14:58 HKT/SGT
第四届「国际医疗健康周」凸显香港医健创新优势
Mar 9, 2025 13:51 HKT/SGT
珠宝双展匯聚逾82,000环球买家
Mar 4, 2025 21:10 HKT/SGT
香港国际珠宝展今日盛大开幕 汇聚环球创新设计
Mar 2, 2025 22:31 HKT/SGT
香港国际钻石、宝石及珍珠展今天开幕 国际珠宝展周二登场
Feb 21, 2025 18:59 HKT/SGT
四个香港设计师品牌亮相伦敦时装周
Feb 18, 2025 19:09 HKT/SGT
贸发局珠宝双展下月闪烁登场
Jan 16, 2025 18:54 HKT/SGT
第34届教育及职业博览今天盛大开幕
Nov 19, 2024 21:57 HKT/SGT
第14届「亚洲物流航运及空运会议」圆满结束
Nov 11, 2024 12:52 HKT/SGT
第32届香港国际眼镜展圆满结束
Oct 13, 2024 17:45 HKT/SGT
秋电展与国际电子组件及生产技术展今日揭幕
Sept 9, 2024 18:33 HKT/SGT
首届「香港好物节」圆满结束
Sept 8, 2024 15:45 HKT/SGT
香港钟表展及国际名表荟萃圆满结束
Aug 13, 2024 16:18 HKT/SGT
踏上巴黎高订殿堂香港设计师Robert Wun 首度「回家」呈献时装骚
Aug 2, 2024 20:40 HKT/SGT
香港代表团东盟三国之旅在越南作结 共签署逾50份合作备忘录
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       