第42届香港钟表设计比赛结果公布 创新设计打破常规 为业界带来崭新设计灵感



香港，2025年9月15日 - (亚太商讯) – 由香港贸易发展局（香港贸发局）、香港表厂商会有限公司及香港钟表业总会有限公司合办的第44届香港贸发局香港钟表展及第13届国际名表荟萃，实体展于9月6日结束，合共吸引约16,000名、来自95国家及地区的商贸买家到场採购。至于由香港贸发局联同香港表厂商会有限公司及香港钟表业总会有限公司合办的第42届香港钟表设计比赛，赛果已正式揭晓，所有获奖及入围作品均于展览期间展出，并于活动舞台举行颁奖典礼。 香港钟表设计比赛多年来旨在进一步提高香港钟表设计水平和品质，鼓励新颖的创作意念，同时透过丰富展览内容，以促进港制钟表在本地及海外的销路。今届比赛设有公开组及学生组，分别以「难忘您」及「信自己」为题；「难忘您」冀望参赛者透过手表设计表达对难以忘怀的人之情感，「信自己」则以手表设计表达对实现目标的信心、克服困难的毅力，以及追逐梦想的勇气。今年比赛反应热烈，共收到116份参赛作品，而评审团由8位钟表业代表，联同嘉宾评审艺人张宝儿组成，合力选出两组的冠、亚、季军及优异奖。 公开组作品颠覆传统 设计玩味十足 公开组冠军为谭国栋设计的「定格」，由颖时錶业有限公司贊助，以相机镜头为设计主轴，把最精彩的两面同时展现，包括于右边视窗展示机芯运作，并于左边视窗显示时间，呈献出颠覆传统的佈局。这设计灵感源自设计师小时候父亲替他拍照时，被照相机遮盖了的半边脸庞。亚军为黄定邦设计的「小露保」，由浪西錶有限公司及宝晖精密有限公司贊助，以玩具机械人作为设计灵感，表达「成年人依旧可保留童真」。季军作品「Backtrack」由达之讯时计有限公司设计，融入了「游戏机」、「录影带」、「黑胶唱片」等元素，让手表可透过更换不同的「游戏带」成为具玩味、Y2K风格的时尚配饰。 学生组作品以钟表设计反思成功要素 学生组供香港註册学校之「全日制学生」参与，透过比赛提拔富有设计天赋的后起之秀。冠军作品「Aspire」由就读香港知专设计学院的陈芷盈设计。手表上的珠子移动时，象徵胸怀勇气与自信地追逐目标，而静止时则象徵停步反思。亚军得主为德望学校的李聿桐，作品「信望爱」在腕表外圈印有「爱」、「希望」和「信念」的字样，带出以上三个引领人们取得成功及克服困难的重要元素。季军作品名为「涟漪中的残星」，由香港知专设计学院的叶婉诗设计，表面带有涟漪的纹路，并以星星作为时针，表达「即使生活如涟漪，但仍然充满希望」。 今年继续设有「市场潜力大奖」，由8位资深钟表制造商与香港贸发局时任助理总裁梁国浩组成评审团，携手选出一件具市场潜力的学生组作品以作表扬。奖项再由同时获得冠军并就读香港知专设计学院的陈芷盈夺得，香港表厂商会及香港钟表业总会将把她的得奖设计「Aspire」付诸生产，并于香港贸发局「香港•设计廊」推出市场售卖。 图片下载：http://bit.ly/4n9MgRQ 第42届香港钟表设计比赛公开组冠军作品「定格」。 第42届香港钟表设计比赛公开组亚军作品「小露保」。 第42届香港钟表设计比赛公开组季军作品「Backtrack」。 第42届香港钟表设计比赛学生组冠军兼市场潜力大奖作品「Aspire」。 第42届香港钟表设计比赛学生组亚军作品「信望爱」。 第42届香港钟表设计比赛学生组季军作品「涟漪中的残星」。 第42届香港钟表设计比赛设有公开组及学生组进行比赛，由艺人张宝儿担任嘉宾评判并出席颁奖典礼。

相关网页：
香港钟表展：hkwatchfair.hktdc.com/sc

国际名表荟萃：hkwatchfair.hktdc.com/te/sc
传媒查询
新闻界如有查询，请联络香港贸发局传讯及公共事务部：

香港贸易发展局
香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。



