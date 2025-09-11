中海宏洋签订最高等值30亿元人民币贷款协议 为企业发展注入强劲动力

香港，2025年9月12日 - (亚太商讯) - 中国海外宏洋集团有限公司(股份代号：00081.HK，「中海宏洋」)于 2025 年 9 月 10 日(星期三)在香港为其与7家著名银行订立总额最高为等值30亿元人民币的贷款协议举行签约仪式。此次贷款为中海宏洋历年来筹组的最高金额境外银行贷款。

参与此次贷款的银行，包括中国银行(香港)有限公司、星展银行有限公司香港分行、交通银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、平安银行股份有限公司香港分行等。此次贷款不仅获得中资友好银行的大力支持，也获得外资银行以及三家新的境外银行积极参与。本次贷款募集款项属全新资金，为近年内房于离岸贷款市场取得的难得突破，为行业高质量发展的重要转型注入了新动能。

2025上半年，中海宏洋进驻城市有19个进入当地市场前三（主力销售城市的2/3），其中8个城市位居市场第一。公司坚持中而美发展定位，走专业化发展道路，持续做强做优主业，努力实现高质量发展。权益销售额排名持续提升，2024年以来保持境内房企二十强。截至今年年中，资产负债率首次降至70%以内，净负债率保持33.5%的稳健水平。公司积极把握市场结构性机会，持续推进以新带旧。今年累计地价投资71亿元，新增总货值196亿元。新开项目运营高效，地价回正符合预期，投资兑现能力不断增强。公司在合肥、兰州等城市推进建设的"好房子"，也实现了较好的经济效益与社会效益。

本次贷款签订，反映资本市场对中海宏洋财务安全稳健的高度认可，也体现了对公司实现持续、高质量发展的强大信心。





关于中国海外宏洋集团有限公司

中国海外宏洋集团有限公司(股份代号：00081.HK)( "中海宏洋") 的前身为蚬壳电器工业(集团)有限公司，该公司成立于1970年并于1984年在香港联合交易所上市。2010年3月，中国海外发展有限公司(00688.HK)完成对蚬壳电器工业(集团)有限公司的收购并将其正式更名为中国海外宏洋集团有限公司(00081.HK)。

中国海外发展有限公司于1979年在香港注册成立，是中国最大建筑房地产综合企业集团——中国建筑集团有限公司在港全资子公司中国海外集团有限公司的旗舰企业，其持有的"中海地产"品牌已发展成为中国房地产行业领导品牌。

欲了解更多信息，请访问：https://www.cogogl.com.hk/。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network