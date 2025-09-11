Envirosite 扩展至澳大利亚，收购 Land Insight 资产

康克林，纽约, 2025年9月11日 - (亚太商讯) - Envirosite（隶属于 ADEC Innovations）今日宣布收购澳大利亚领先的环境风险数据提供商 Land Insight 的业务资产。此举不仅将 Envirosite 的业务版图从北美扩展至澳大利亚，也进一步巩固了其作为全球环境尽职调查解决方案领导者的地位。

通过将 Land Insight 可信赖的不动产数据和历史资源纳入其产品组合，Envirosite 现已能够在美国、加拿大和澳大利亚提供一致且高质量的环境洞察，帮助顾问、工程师和贷款机构自信地评估和管理物业风险。

“借助 Land Insight，我们现在能够为澳大利亚客户提供与北美合作伙伴赖以作出明智不动产决策的同样可信且全面的数据。” Envirosite 总裁 Mark Mattei 表示，“此次收购增强了我们的国际影响力，并在清晰环境洞察比以往任何时候都更重要的时刻，为新市场带来创新工具。”

“ADEC Innovations 联合创始人兼全球首席执行官 James Donovan 表示：“这一举措体现了 ADEC Innovations 将全球影响力与本地专业知识相结合的战略。通过将 Land Insight 纳入我们的网络，我们为客户提供所需的清晰度，使他们能够更快地将信息转化为行动。”

Land Insight 长期以来在澳大利亚因其可靠的环境不动产数据而广受认可，其中包括被环境顾问、工程师和贷款机构广泛使用的历史记录。将这些资产整合到 Envirosite 的 SaaS 平台 ATLAS™ 和 Property Risk Map 中，拓宽了公司在全球范围内提供可行性洞察的能力。随着此次扩展至澳大利亚——并在其在美国和加拿大的强大业务基础之上——Envirosite 独具优势，能够在三大洲提供一致且高质量的环境数据解决方案，确保客户能够以清晰、快速和自信的方式推动项目向前发展。

关于 Envirosite

Envirosite 是每一个项目决策的起点，提供值得信赖的可靠环境数据。我们交付的不动产记录和历史资源包括航空影像、城市名录、地形图以及火险保险计划，这些均由我们的 SaaS 平台 Atlas™ 和 Property Risk Map 提供支持。凭借超过 2,300 个经验证的数据库，我们的解决方案为北美乃至更广地区的不动产尽职调查设立了标准。环境顾问、工程师和贷款机构依赖 Envirosite，以清晰和确定性推动项目进展。作为 ADEC Innovations 的一部分，我们将信息转化为行动，把风险转化为洞察，创造持久的影响。envirositecorp.co

关于 Land Insight

Land Insight 是一家位于澳大利亚的环境风险数据和历史不动产信息提供商。其洞察支持环境专业人士识别和管理不动产风险，并在推动澳大利亚环境尽职调查实践方面发挥了关键作用。landinsight.co

关于 ADEC Innovations

ADEC Innovations 是一家全球性的 ESG 解决方案、劳动力战略和技术平台提供商，帮助组织实现可持续发展目标并管理风险。凭借遍布全球的办公室和业务运营，ADEC 提供基于数据的服务和影响力解决方案，涵盖环境、社会和治理领域。 adec-innovations.com

联系信息

Zackary Rieger

Head of Marketing, Envirosite

zackary.rieger@adec-innovations.com

916-995-0814

Niem Tash

Head of Operations, Envirosite

ntash@envirositecorp.com

607-608-2248

来源: Envirosite

