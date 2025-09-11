Pacific Avenue Capital Partners 推进欧洲战略，扩充团队并设立专属配套基金

巴黎，法国, 2025年9月11日 - (亚太商讯) - 全球私募股权公司 Pacific Avenue Capital Partners（简称“Pacific Avenue”），专注于企业剥离及复杂交易，今日宣布其欧洲扩张的重要里程碑。在开设巴黎办事处并任命 Xavier Lambert 为欧洲区主管不到一年后，公司已建立起一支具备全面执行能力的高素质团队。同时，公司也在欧洲地区扩大了业务布局，并设立了一支专属配套基金，用于支持在欧洲范围内的新平台投资。

自 Lambert 先生于 2024 年底加入以来，Pacific Avenue 已在欧洲增添了七名专业人员，涵盖并购、业务发展、运营和行政等领域。除巴黎办事处外，公司目前还在伦敦和苏黎世设有团队成员，从而进一步提升了在欧洲各地寻找和支持交易的能力。该团队多元化的经验使公司能够驾驭复杂局势，并在广泛的欧洲机遇中创造价值。

近期加入的成员中，有三位专业人士在各自职能领域拥有深厚专长，进一步强化了 Pacific Avenue 在欧洲关键市场的能力。

Damien Faujour 加入 Pacific Avenue，担任副总裁，常驻巴黎，主要负责交易发掘、执行及投资组合运营。他曾在 OpenGate Capital 担任副总裁，并在 Houlihan Lokey 从事重组与杠杆融资业务，开启职业生涯。

Sebastian Reinecke 加入 Pacific Avenue，担任运营副总裁，常驻苏黎世。他此前是 Solenis 的企业发展、并购、战略与转型副总监。

Pierre Chapuis 加入 Pacific Avenue，担任业务发展副总裁，常驻伦敦，专注于欧洲范围内的项目开拓工作。他曾在 Mimir Invest 担任副总裁，负责发掘复杂的投资机会，重点聚焦于企业剥离。

此外，团队还得到了副经理 Nicola del Dot 和并购分析师 Patrick Clair 的支持，以及办公室经理 Stephanie Cayla 的协助。欧洲团队为 Pacific Avenue 不断增长的欧洲平台带来了强大的项目发掘、执行和运营能力。

“我为我们在如此短的时间内在欧洲建立起一支卓越的团队而感到自豪。凭借横跨欧洲和北美的综合专业能力，以及专门用于欧洲的资金，我们的重点是成为企业卖方和管理团队在整个地区的首选解决方案伙伴，释放价值并推动可持续增长。”

—Xavier Lambert，Pacific Avenue Capital Partners 欧洲区主管

公司在欧洲的增长进一步体现在成功募集了一支欧洲配套基金，与近期完成募资的第二只机构基金并行。2025 年 8 月 12 日，Pacific Avenue 宣布其 Fund II 与欧洲配套基金合计募得超过 16.5 亿美元承诺资金，用于在欧洲各地寻求新的平台投资机会。

“我们在欧洲的扩张标志着公司作为全球复杂交易和企业剥离领导者的关键一步。在不到一年的时间里，我们组建了一支经验丰富的团队，并为在欧洲建立成功的业务奠定了基础。我们欧洲平台的实力与深度使我们能够快速而有把握地执行交易，进一步巩固了我们作为全球企业剥离首选合作伙伴的地位。”

—Chris Sznewajs，Pacific Avenue Capital Partners 创始人兼管理合伙人

凭借一支完整的团队、日益扩大的市场影响力以及专属资金，Pacific Avenue 现已牢牢占据有利位置，持续推动其改造企业、并为全球卖方提供解决方案的战略。

关于 Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners 是一家全球私募股权公司，总部位于洛杉矶，并在法国巴黎设有办事处。公司专注于中端市场的企业剥离及其他复杂交易。Pacific Avenue 拥有丰富的并购与运营经验，能够驾驭复杂交易，并通过运营改进、资本投资和加速增长来释放价值。公司采取协作式的合作方式，与优秀的管理团队携手推动持久且具有战略性的变革，同时帮助企业充分发挥其潜力。截至 2025 年 8 月 31 日（基于 2025 年第二季度估值，并按 Fund II 与配套基金募集完成后的备考数据计算），Pacific Avenue 的资产管理规模（AUM）约为 38 亿美元。Pacific Avenue 团队成员在其职业生涯中已完成超过 120 笔交易，其中包括 50 余笔企业剥离，涵盖多个行业。更多信息请访问：www.pacificavenuecapital.com

