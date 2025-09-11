安特卫普，比利时, 2025年9月10日 - (亚太商讯) - OMP 与赢创 Oxeno 宣布成功实现一项重要的数字化转型里程碑：将 OMP 的 Unison Planning™平台迁移至云端，并覆盖赢创 Oxeno 在马尔 (Marl) 和安特卫普 (Antwerp) 的关键生产基地。随着该项目正式上线，Oxeno 的规划能力进入了一个全新的、以洞察驱动和决策为核心的规划新时代。

赢创 Oxeno 云端升级决策导向型规划平台正式上线

这不是一个全新的开始，而是一个自 2021 年 4 月 起已成功上线并持续创造实际成果的下一阶段进化平台。在过去四年中，赢创 Oxeno 积极拥抱 决策导向型规划，每天计算 30 至 50 个情景，自上线以来累计完成近 10,000 次模拟。这些情景使团队能够探索未来可能性，并在公司化工价值链范围内作出有依据、数据驱动的决策。由此打造的供应链能够在应对原料波动、市场变化或物流风险时，既保障业务连续性，又抓住发展机遇。

此次新部署的版本是一次 重大的增强升级，它完全基于四年的运营洞察，从零开始构建。新版本引入了精简的云端环境、专为连续生产打造的框架，以及更智能、低摩擦的工作流程，使计划人员能够更轻松、更快速地主动优化、模拟、比较并执行复杂情景。虽然核心方法保持不变，但新版本显著降低了高级规划的门槛，加速洞察路径，帮助计划人员将更多精力聚焦于 战略性决策。

“我们并没有彻底改变工作方式，只是让它变得更简单了。” 赢创 Oxeno 董事总经理 Frank Beißmann 表示， “在这个新版本中，我们把所有积累的经验转化为一个更快速、更直观、更强大的平台，以支持自信、积极的决策。”

OMP 与赢创 Oxeno 的持续合作，凸显了双方在化工行业对创新与卓越运营的共同承诺。

“Oxeno 的前瞻性思维方式，为决策导向型规划所能实现的价值树立了标杆。” OMP 高级项目经理 Christian Wöllenstein 表示， “这次升级体现了我们对持续改进的共同愿景 —— 让供应链规划更加智能、具备前瞻性，并与业务深度契合。”

欲深入了解赢创 Oxeno 如何实现规划转型 —— 包括组织变革、基于情景的决策方式，以及超越本文所述的可持续发展成果 —— 请阅读完整报道。

