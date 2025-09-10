美国马球协会携手阿亚拉马球俱乐部，共同举办2025年索托格兰德金杯赛 —— 欧洲顶级马球赛事之一



索托格朗德，西班牙和西棕榈滩，佛罗里达, 2025年9月9日 - (亚太商讯) - 美国马球协会（USPA）的官方运动品牌U.S. Polo Assn., 连续第二年担任2025年索托格兰德金杯赛的官方服装赞助商。该赛事是西班牙最负盛名的马球锦标赛，也是第54届国际马球锦标赛在西班牙索托格兰德阿亚拉马球俱乐部举办的皇冠赛事。 2025年索托格兰德金杯赛于7月28日至8月30日举行，汇聚了来自世界各地最顶尖的运动员、马球名驹和球队，在西班牙南部的秀丽风光中展开高水平对决。作为赞助的一部分，U.S. Polo Assn. 为赛事工作人员提供服装，为裁判定制球衣，赠送限量版帽子，并为赛事MVP提供特别奖品。 这项年度盛事被视为西班牙马球的巅峰之战，吸引了包括巴托与赫塔·卡斯塔尼奥拉、波罗托·坎比亚索、波利托·皮雷斯、伊拉里奥·乌略亚、托马斯·帕内洛和巴勃罗·麦克唐诺在内的世界知名球员参赛，成为国际马球赛历中的重磅亮点。激动人心的2025年索托格兰德金杯决赛中，阿马纳拉马球队以13比9的比分击败多斯·卢纳斯队，比赛节奏紧凑，令观众全程屏息以待。这场胜利也标志着阿马纳拉队在阿亚拉马球俱乐部本赛季的第二个重要冠军，此前他们已在今夏摘得索托格兰德银杯。 “连续第二年，U.S. Polo Assn. 有幸担任索托格兰德金杯赛的官方服装赞助商。” USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示。USPA Global 是管理这一价值数十亿美元品牌的公司。他补充道：“欧洲和西班牙对我们的品牌来说都非常重要，并且在不断增长。这项顶级赛事不仅让我们进一步巩固与马球运动的真实联系，也让我们能够在一个运动与生活方式完美交融的地区接触到新的观众群体。” 本届赛事由阿亚拉马球俱乐部主办，汇聚了包括 U.S. Polo Assn.、玛莎拉蒂、费尔蒙特拉哈仙达酒店、喜力、百加得以及媒体合作伙伴 Minuto Siete 在内的世界级赞助商。索托格兰德金杯赛持续通过高水平的对决与无与伦比的赛事体验，在欧洲和西班牙提升马球运动的影响力，成为高目标比赛的标志性舞台。 “欧洲和西班牙对传统、生活方式和马球运动都有着深厚的欣赏，这让它们与 U.S. Polo Assn. 天然契合。”U.S. Polo Assn. 在该地区的战略合作伙伴 Incom S.p.A. 总裁 Lorenzo Nencini 表示。“从索托格兰德的优雅氛围到整个地区球迷的热情，我们看到巨大的机遇，可以进一步深化 U.S. Polo Assn. 与那些重视真实、品质和永恒风格的消费者之间的联系。” 关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 为美国马球协会（USPA）之官方品牌，该协会创立于 1890 年，是北美最大马球俱乐部与马球运动员联盟。今年，U.S. Polo Assn. 与美国马球协会（USPA）共同庆祝品牌成立 135 周年，持续从体育汲取灵感。 U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球品牌价值，并透过逾 1,100 间品牌零售店及数千个销售据点，在全球超过 190 个国家提供男装、女装、童装、配件与鞋类产品。透过与美国 ESPN、欧洲的TNT和印度 Star Sports 的历史性协议，U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球赛事首次转播至全球数百万体育迷，让这项激动人心的运动登上世界舞台。 据《License Global》报导，U.S. Polo Assn. 长期被评为全球顶尖体育授权品牌之一，与 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 并列。此外，该品牌亦因于全球及数位市场的成长，获得多项国际奖项肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等主流媒体，也多次出现在 Yahoo Finance 与 Bloomberg 等财经平台。 欲了解更多资讯，请造访 uspoloassnglobal.com 并追踪 @uspoloassn。 USPA Global 为 USPA 子公司，负责营运全球价值数十亿美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。USPA Global 亦营运提供体育与生活风格内容的 Global Polo TV。要了解更多信息，请访问 globalpolo.com 或在 YouTube 上搜索 Global Polo。 联系信息

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing and Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994 Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036 来源: U.S. Polo Assn.



