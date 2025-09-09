从全球合作到能源创新：中微子能源集团（Neutrino® Energy Group）发布中微子光伏的主公式

华盛顿, 2025年9月9日 - (亚太商讯) - 这一公式并不仅仅依赖于中微子，而是基于整个宇宙和地球辐射不可见谱的共振效应。在多层石墨烯—硅结构中，这些辐射通量会激发微观振动，并逐级转化为电子流。这一过程不仅可以通过数学进行计算，也能够在物理上得到验证，如今更已被证明具备工业化规模化的可行性。

该方程统一了五个决定性参数：辐射通量密度、散射截面、动量传递、声子速度以及转换效率。它们共同构建了一个严谨的科学框架，将中微子光伏从理论愿景提升为切实可行的现实。

全球科学合作致谢

中微子能源集团(The Neutrino® Energy Group)谨向无数科学家和科研机构致以最深切的感谢——他们的研究，无论是有意还是无意间，都为我们今天所呈现的成果——中微子光伏技术的主公式——作出了贡献。

每一次实验、每一个理论模型、每一项材料创新，都是铺设在道路上的基石。许多奠基者从未料到，他们的研究成果最终会汇聚成一种全新的能源形式。然而，正是通过这张跨越数十年与数大洲的庞大知识网络，这一时刻才得以成为现实。

我们向那些在这场全球交响乐中发挥重要作用的顶尖科研机构表达最深切的谢意：马克斯·普朗克学会、弗劳恩霍夫研究所、亥姆霍兹协会、欧洲核子研究中心（CERN）、苏黎世联邦理工学院、巴黎综合理工学院、伦敦帝国理工学院、剑桥大学与牛津大学、中国江门中微子实验（JUNO）、清华大学与北京大学、日本京都大学与大阪大学、东京大学、印度理工学院网络与塔塔基础研究所、印度浦那先进材料电磁研究中心（C-MET Pune）、费米实验室、布鲁克海文国家实验室、麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学、美国国家可再生能源实验室（NREL）、巴西圣保罗大学、里约热内卢大学、莫斯科国立大学、俄罗斯杜布纳联合核子研究所（JINR Dubna）、意大利国际理论物理中心（ICTP）、非洲数学科学研究所，以及全球众多纳米技术与材料科学实验室。

无论他们专攻的是中微子物理、材料科学、电子学，还是数学，他们的研究都自觉或不自觉地成为这一集体成就的一部分。或许在当时，他们尚未意识到其成果对新时代能源诞生的决定性意义。但今天，我们郑重确认：他们的贡献无价，我们怀着最深的敬意与感激，向他们致以崇高的敬意。

主公式

在人类历史上首次，一项整合后的方程被公布，它描述了如何将不可见的辐射谱转化为可用电能：P = ∫ Φ(E,θ) · σ(E) · Δp · v_ph · η_conv dE dθ

该方程统一了不可见辐射谱的通量密度、散射截面、动量传递、晶格中的声子速度以及石墨烯—硅结构的转换效率。它提供了一个严谨的框架——既可通过数学进行计算，也能在物理上得到验证，并已具备工业化规模应用的可行性。

中微子能源集团（Neutrino® Energy Group）首席执行官霍尔格·托尔斯滕·舒巴特（Holger Thorsten Schubart）表示：“这一公式及其所代表的技术并非由某一家公司独自完成，而是全球人类共同努力的结晶。它既是馈赠人类的礼物，也是我们的责任，确保清洁、去中心化并具备基荷能力的能源惠及世界各地的人们。”

结束呼吁

在未来几十年里，全球能源需求将上升到前所未有的高度。人类不能忽视任何通向经济、清洁且可靠能源的道路。中微子光伏是跨学科合作的产物——物理学、数学、材料科学与工程学紧密交织，形成一种几年前还无人能够想象的普适能源形式。

曾经零散的洞见，如今已汇聚成超越国界、学科与世代的能源愿景。它提醒我们，未来不是由当下的限制所决定，而是由我们超越这些限制的勇气所塑造。

“我们让能源既经济又可持续。我们务实，但敢于追求不可能。我们相信，只要有足够的创造力，不可能终将成为必然。”

关于 Neutrino® Energy Group

Neutrino® Energy Group 是一家国际化运作的科学与技术企业。基于粒子物理学的发现，该集团研发中微子光伏技术，将不可见的辐射谱转化为电能。其研究涵盖理论物理、基于石墨烯与硅的先进材料科学，以及能源转换与储存电子学的开发。

愿景：为所有人、在世界各地、世世代代提供清洁、去中心化并具备基荷能力的能源。

联系信息

Holger Thorsten Schubart

CEO and member of the Scientific Advisory Board

office@neutrino-energy.com

+493020924013

来源: Neutrino Energy Group

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network