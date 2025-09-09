锚定高端智能电动汽车主航道 赛力斯业绩强劲增长

香港，2025年9月9日 - (亚太商讯) - 2025年上半年，中国新能源汽车产销延续增长态势，渗透率持续提升。与此同时，头部车企的竞争差距正迅速拉开，与不少车企仍在亏损边缘挣扎相比，赛力斯（601127.SH）聚焦高端智能电动汽车细分领域，持续夯实产品力和技术力，交出了一份兼顾规模与盈利增长的中期答卷。

财报数据显示，2025年上半年，赛力斯实现营业收入624.02亿元；归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03%。同期，赛力斯新能源汽车累计销售172,108辆。一系列数据的背后，是赛力斯对高端智能电动车战略的坚定坚守，以及在产品、技术与品牌上的持续突破。

高端智能化引领增长 问界车型稳居销冠

赛力斯利润跃升的核心动力，来自于问界系列车型的热销。2025年上半年，问界新M5 Ultra、问界M9 2025款、问界M8相继上市，受到市场广泛认可。

截至8月，问界全系累计交付已突破75万辆，其中问界M9累计交付超22万辆，稳居50万元级豪华车市场销量冠军；问界M8上市仅4个月，累计交付即突破7万辆，连续蝉联40万元级别销冠。市场研究机构杰兰路的数据显示，问界品牌在2025年上半年品牌发展信心指数中排名第一，问界M9还以85.2分的高分位列新能源车型净推荐值NPS总榜榜首。

支撑这一成绩的，不仅是卓越的产品力，还包括赛力斯在交付与服务体系上的全链条能力。依托魔方技术平台，公司实现了多车型的高效开发与快速迭代；超级工厂则让新车能够在极短时间内实现规模化量产；数智质量体系确保了大规模交付下的稳定质量；而新豪华服务理念则让问界在用户体验上持续加分，形成了良性循环的品牌势能。

随着问界M8纯电版于8月25日正式上市，以及新款问界M7已于9月5日正式开启预订，将于9月23日正式上市，新能源汽车产品矩阵将进一步完善，满足豪华车用户的多元需求。可以预见，问界在豪华新能源市场的领先地位还将持续稳固。

技术深耕构建发展护城河 品牌价值持续提升

卓越的产品力和交付力，建立在对技术的持续深耕之上。此前，赛力斯相继落地了赛力斯魔方技术平台、赛力斯超级增程、赛力斯超级工厂等一系列技术成果，构筑了坚实的技术护城河。2025年上半年，赛力斯持续加码研发，研发费用达到51.98亿元，同比增长154.9%；研发人员同比增长26.6%，占公司总人数的比例提升至36%。

高强度研发持续转化为核心技术成果。今年上海车展期间，赛力斯发布智能安全，首创以场景定义安全，构建了包括「生命保护」「车身防护」「健康呵护」「隐私守护」四大安全领域的智能安全体系，全面覆盖用户的出行安全，成为行业智能安全新标杆。

得益于技术力和产品力的双重提升，赛力斯的品牌价值实现了跨越式增长。2025年《财富》中国500强榜单中，公司位列第169位，较去年跃升235个位次，成为排名跃升幅度最大的公司；在《TopBrand 2025中国品牌500强》中，赛力斯以1755.23亿元的品牌价值排名第92位，跻身汽车行业前十；在全国工商联发布的「2025中国民营企业500强」榜单中，公司升至第59位，居重庆民企首位。

良好的发展势头，也让赛力斯获得资本市场的持续看好。近半年来，已有近40家券商机构给予公司「买入」评级，普遍看好其在品牌高端化、新能源技术突破上的潜力。

在行业进入深度竞争、洗牌加速的背景下，赛力斯凭借高端智能电动车的精准定位，已在规模、盈利、技术和品牌等多个维度同时实现突破。从短期业绩的持续跃升，到长期技术与品牌价值的沉淀，公司正走出一条高质量发展之路。随着公司持续推动豪华车型，赛力斯销量以及盈利能力有望不断上升。

