联想控股董事长宁旻受邀参加港交所未来科技峰会并做主题对话分享

香港，2025年9月9日 - (亚太商讯) - 据联想控股微空间报道，为进一步连接资本与科技创新的双赢机会，香港交易所（下称港交所）于9月5日在深圳举办了主题为"智汇创新 共塑未来"的未来科技峰会。在主题对话环节，联想控股董事长宁旻分享了联想的科技创新历程和最新策略、出海国际化的战略思考与经验做法，以及在AI方面的战略布局及最新进展。此外，他还强调了香港资本市场在推动企业创新发展和全球化进程中的关键支持作用。

峰会现场，港交所行政总裁陈翊庭致开幕辞。她表示，过去一年不仅见证了中国科技力量的集中爆发，也见证了全球投资热情重回港股市场。未来港交所将继续为市场提供多元化产品、充裕流动性和高效互联的互通机制，服务实体经济和科技创新，继续提升港股之于IPO发行的吸引力和国际竞争力。

在之后的一对一主题对话环节中，港交所董事总经理、市场主管余学勤与宁旻展开了深入交流。

对于科技创新，宁旻介绍了联想控股在当下的自我定位，是希望发挥在科技领域的综合优势，成为"中国科技成果产业化的引领者"、"中国科技产业生态的参与者、赋能者"。他表示，从创业至今，"科技创新"就一直镌刻在联想基因里。从科技成果转化，到扛起民族计算机产业大旗，再到支持更多的科技创业创新企业发展，公司科技创新的内涵也越来越丰富。

宁旻介绍，目前联想控股已形成涵盖四个层次的科技创新体系：

- 以联想集团等旗下企业为代表，围绕主业加大研发投入；

- 以旗下基金投资公司等为代表，围绕科技前沿展开投资布局。截至目前，联想控股体系每年投资中国科技企业约百家，2024年有13家被投企业上市，位列中国创投行业直投领域榜首。在AI领域，投资了超270家企业，拥有非常完整和全面的AI生态体系；

- 联想控股及旗下多家上市公司围绕早期技术，开展商业化研究。目前，联想控股体系内成立了多个研究中心，包括联想控股本部的前瞻技术研究院、联想集团的联想研究院、联泓新科的新材料研究院等。目前与国内几乎全部顶尖高校有合作，特别是与大股东——中国科学院合作，带来一系列科技成果产业化机会和成果，孵化出联泓新科这样的上市公司；

- 围绕科技创业坚持公益培训。目前已有超1300名创业者参加了联想之星创业CEO特训班，其中包括185家国家级专精特新企业代表，61家企业上市，形成了中国最大的科技创业生态圈。

针对外界所关心的"为广大中国企业持续打造高质量‘出海’典范"的话题，宁旻以联想集团的实践成果为例做了分享。他表示，出海不仅是市场的扩张，更是系统性能力的锻造，联想集团目前正在从三个方面系统提升国际化竞争力：

- 以中东为支点升级新的韧性网络；

- 以AI+ESG重塑出海竞争力内核。面对国际环境的深刻变化，将技术赋能与可持续发展作为当前高质量出海的两大基座；

- 以"中国智造"标准，构建中国企业出海新生态。

宁旻强调：联想集团的全球化是根植于中国的全球化，约80%的生产制造、70%的研发人员和60%的员工都布局在中国，通过加速"中国创新-全球应用"循环，正为中国经济注入新的活力。

针对AI这一热门话题，宁旻介绍了联想集团"All in AI"的战略布局和联想控股的AI投资版图，"目前，人工智能已经进入到行业的拐点，行业重心从大模型的研发转向了垂直应用，这对于中国企业是非常好的机遇期，联想控股正在以人工智能技术突破为支点，加速推动人工智能与实体经济深度融合。"

宁旻介绍，联想集团基于率先提出的混合式AI战略方向，依托业界少有的"端-边-云-网-智"全栈智能技术体系，为客户提供混合式AI解决方案的相关情况。此外，联想控股及旗下基金公司投资超过了270家AI企业，在"基础层-技术层-模型层-平台层-应用层"实现全栈布局，是目前AI投资领域体系最完整、企业数目最多的投资机构，建立起了生态优势。

截至目前，联想已与香港资本市场共同走过三十多年合作共赢历程。宁旻表示，港交所近年来围绕科技企业上市推出了一系列改革措施，联想控股始终积极响应，"从2021年算起，联想控股体系共推动22家被投企业登陆港股市场，平均每年约5家被投企业在港股上市，数量在中国一级市场基金当中持续名列前茅。"此外，联想还积极响应港交所有关ESG倡议，是最早开始系统化开展ESG工作并进行信息披露的港股上市公司之一，"经过20年的努力，我们在ESG领域取得了一系列成绩。"

宁旻表示，港交所的先进理念和创新政策、独特优势和资源，为科技企业的长期发展奠定了扎实基础，联想控股将继续积极响应港交所新政，持续推动被投科技企业赴港上市，做大做强，走向世界。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network