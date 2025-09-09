收入增长23倍！思格新能源三年实现盈利

香港，2025年9月8日 - (亚太商讯) - 思格新能源在港交所更新了港交所招股书。根据更新的招股书，思格新能源2024年已实现盈利，2024年销售收入超13亿，相比2023年增长22.8倍，经调整净利润超1.5亿元；2025年1-4月收入12.1亿元，经调整净利润超4亿元。

表现亮眼，三年内实现盈利

思格新能源最新招股书披露的财务数据，再次彰显了公司卓越的商业执行力。招股书显示，公司2024年全年营业收入13.3亿元，经调整净利润1.5亿元。2025年1-4月营业收入12.1亿元，经调整净利润已经超4亿元，公司营业收入持续高速增长验证了其商业模式的稳健性与成长可持续性。

财务表现背后的核心动力，是公司明星产品 SigenStor。数据显示，该产品销量从 2023 年的 18 兆瓦时飙升至 2024 年的 447 兆瓦时，增幅近 25 倍。强劲的市场需求直接转化为营收增长，2025 年前四个月营业收入已达到 12.064 亿元，较 2024 年同期的 1.824 亿元实现超 5.6 倍跃升。SigenStor在澳大利亚、爱尔兰、瑞典、荷兰、比利时等海外市场实现户用市场份额领先，创造了新品牌在发达国家市场从0到市场第1的最快速度。

爆发式增长不仅印证了市场对 SigenStor 产品及服务的高度认可，也折射出思格新能源在全球新能源赛道上的战略布局正持续释放商业价值。

高端定位，价值驱动全球

思格新能源在成立之初就确立了高端定位战略。储能行业正快速扩张，但在价格竞争激烈的市场环境中，不少企业通过压缩硬件成本和降低售价来抢占份额。这类产品虽有助于短期出货，却往往牺牲了安全、可靠性与长期收益。

SigenStor 是一款面向高端市场的储能产品。这款产品是全球首款 AI 赋能的"五合一"光储充一体机，不仅集成度高，还配备五重电池安全防护体系，并率先引入 AI 能源管理和动态电价调度。相较于低价竞争对手，SigenStor 在性能、安全性、用户体验和全生命周期价值方面均具备明显优势。

这一战略选择也与市场结构高度契合。根据招股书披露，欧洲、亚太（不含中国内地）及非洲是思格的主要收入来源，2024年收入占比分别为60%、19.7%和12.9%；截至2025年4月30日，前三大市场占比为61.3%、23.3%和11.5%。

欧洲市场属于成熟高端能源市场，公司精准锁定中高端住宅及工商业用户群体，通过技术领先的 SigenStor 提供可靠、安全、高效的能源管理解决方案，赢得了大量长期合作客户和优质项目。在澳大利亚，思格取得快速增长。根据 SunWiz 数据，2025 年 3 月，思格首次登顶澳大利亚户用储能市场，并连续五个月蝉联，5 月份市场份额升至 31.4%，领先第二名逾两倍。随着 澳大利亚Cheaper Home Batteries Program 补贴政策的持续推进，思格有望进一步提升销量。在南非，凭借对并离网切换等刚性需求的把握，产品增长同样迅速。这些地区的客户不仅具备较强支付能力，也对储能产品的安全性、智能化及全生命周期价值有更高要求，而思格的产品正切中了这些核心关注点。

这种针对性布局使得 SigenStor 在各主要市场均取得优异销售表现和稳健利润，同时规避了低端市场的价格竞争压力。通过精准锁定高价值客户群体，结合技术领先的产品性能和智能化服务，思格不仅巩固了高端品牌形象，也为全球市场可持续盈利建立了基础。

AI赋能，软硬协同引领能源变革

思格新能源始终将产品创新作为核心驱动力。 SigenStor 以多项"首创"重新定义行业标杆。硬件层面，SigenStor 采用模块化、可堆叠设计，将光伏逆变器、直流充电模块、储能变流器（PCS）、储能电池及能源管理系统（EMS）高度集成，是行业集成度最高的储能产品。配合公司自研的能源备电柜与优化算法，SigenStor实现极速并离网切换。同时，公司率先推出支持 V2X 双向充电的直流快充模块，可实现电动车为家庭用电设备和电网反向供电，进一步强化能源灵活性。

在软件层面，思格新能源通过 AI 技术赋能光储行业智能化进程，构建出同业难以复制的护城河。公司自研的 mySigen App 是业界最智能的能源管理平台之一，率先集成 GPT‑4o（境外）/通义千问（境内）模型，实现 AI 在能源领域的商业化落地。系统可实时收集和分析海量能源数据，自动识别潜在问题并优化运行参数，不仅预测设备故障，还能动态调节供需，实现智能化调度。通过 AI 动态电价优化，SigenStor 可根据电价波动智能调整充放电策略，在低谷充电、高峰放电，显著降低电费成本。同时，思格云已与瑞典、荷兰、澳大利亚等多国领先 VPP 系统完成对接，可自动获取 20 多个国家、60 家电力公司的实时电价数据，进一步提升智能调度能力。

从全球首创的"五合一"光储充一体机，到工商业光储系统，再到最新推出的户用混合逆变器和微型逆变器，思格新能源不断扩展分布式解决方案矩阵，形成了覆盖多元应用场景的完整产品线。新产品自上市以来便收获市场的热烈反响，不仅进一步提升了公司在分布式解决方案领域的竞争力，也为渠道伙伴和终端用户带来了更多选择。与此同时，思格将自研的 AI 能力全面赋能至各类硬件产品，贯穿发电、储能、用电和调度全链路，实现更智能的能源管理、更高的效率和更安全的运行。凭借"软硬一体化"的巨大优势，思格的产品组合持续受到全球市场的高度认可和广泛好评。

当多数同行仍在探索 AI 与能源结合的可行性时，思格新能源已将技术创新转化为切实的商业成果，彰显了在智能化光储领域的领先地位。这一创新模式不仅提升了能源利用效率，更提升了用户能源体验。

