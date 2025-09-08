越秀房产基金出售广州越秀金融大厦50%权益并重组

香港，2025年9月8日 - (亚太商讯) - 越秀房地产投资信托基金（"越秀房产基金"，连同越秀房托资产管理有限公司，统称"基金"；股份代号：405）今日宣布一项战略性的资本重组计划，以代价约人民币34.33亿元，向外部承让人广州越秀发展集团有限公司出售广州越秀金融大厦50%权益及内部重组余下50%权益。于出售事项及内部重组完成后，越秀房产基金于广州越秀金融大厦的实际实益权益将减至49.495%，目标公司不再为其附属公司，而越秀金融大厦作为"合资格少数权益物业"，继续为基金贡献收益。

借贷比率降低，融资成本下降

此次交易及配套再融资计划旨在优化越秀房产基金的资本结构，降低借贷比率。出售事项所得款项净额预计约为人民币23亿元，连同新银行融资提取的人民币30亿元，总计约人民币53亿元将全部用于偿还现有债务。管理层预计，交易及再融资完成后可显著降低利息支出，提升每个基金单位分派，同时将借贷比率从48.1%降至约41.2%，增强基金财务韧性及长期竞争力。

每个基金单位分派增厚交易及对越秀房产基金外部信用评级的积极影响

预计出售事项及内部重组以及再融资将会降低越秀房产基金借贷比率及利息费用；按备考基准，导致基金可分派收入总额及每个基金单位分派的增加。此外，凭借出售事项及优化债务结构，越秀房产基金的外部信用评级预期将得到改善，有利基金借助离岸债券市场等多元化融资渠道，进一步提升未来发展的能力。

投资组合再平衡与优化

出售事项为越秀房产基金优化其资产组合构成的一项重大战略决策。出售事项完成后，越秀房产基金来自办公物业的经营收入占比将从55%降至46%，将进一步提升越秀房产基金抵御市场周期性波动的能力。

挖掘与广州越秀合作的潜在优势

出售事项完成后，越秀房产基金将与广州越秀形成实际合作，作为其合营伙伴共同拥有广州越秀金融大厦。借助广州越秀的信用、资源及声誉，广州越秀金融大厦有望获得更有利的融资成本，从而进一步提升该物业的收益率。越秀房产基金作为持续少数股东将受益于该等融资状况的改善，并由此获得投资回报的提升。

越秀金融大厦位于广州珠江新城核心区。该物业包括地上68层甲级写字楼及拥有827个地下停车位的4层地库。于截至2025年6月30日止六个月及截至2024年12月31日止年度，越秀金融大厦的经营收入分别为人民币1.65亿元及人民币3.62亿元。

有关详情，请参阅基金于2025年9月8日发出之公告。

关于越秀房地产投资信托基金

越秀房地产投资信托基金（"越秀房产基金"）于2005年12月21日在香港联合交易所有限公司上市，为全球首只投资于中华人民共和国（"中国"）内地物业的上市房地产投资信托基金。越秀房产基金目前持有的物业组合包括位于广州的广州国际金融中心、白马大厦、财富广场、城建大厦、维多利广场、越秀金融大厦、位于上海的越秀大厦、位于武汉的武汉物业（包括武汉越秀财富中心和星汇维港购物中心）、位于杭州的维多利商务中心以及位于香港的越秀大厦共10项高素质物业，物业产权面积共约118.4万平方米，分别位于中国广州市、上海市、武汉市、杭州市及香港市的核心商业区域。物业类型包括甲级写字楼、商业综合体、零售商业、酒店、服务式公寓、服装专业市场等。

