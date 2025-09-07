香港钟表展及国际名表荟萃实体展圆满结束



- 两展吸引约16,000名买家到场採购

- 问卷调查显示，受访者认为未来两年钟表业于以下目标销售市场的增长前景为理想及非常理想：中东、台湾、韩国、拉丁美洲、澳洲及东盟国家；而智能手表则被认为最具增长潜力 香港，2025年9月7日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）、香港表厂商会有限公司及香港钟表业总会有限公司合办的第44届香港贸发局香港钟表展及第13 届国际名表荟萃，实体展于昨天圆满结束，至于「商对易」（Click2Match）人工智能配对平台将继续开放至9月13日，让环球展商及买家可于线上继续洽商。 过去五天的实体展吸引约16,000名、来自95个国家及地区的商贸买家到场採购，香港以外的买家主要来自中国内地、台湾、印度、日本、美国，以及东盟国家包括印尼、菲律宾、新加坡及泰国等，彰显香港作为全球主要的钟表转口港及销售中心的核心地位。另外，国际名表荟萃连续第二年全面开放予公众免费入场，连同同期举行的CENTRESTAGE（香港国际时尚匯展），合共吸引逾19,000公众人次入场参观及购买心头好，现场共展示了约400个钟表及时装品牌的最新产品。 香港贸发局副总裁张淑芬表示：「香港钟表展及国际名表荟萃是业界的年度盛事，今年匯聚超过650家来自15个国家及地区的展商。今年展览设有广州、台湾，以及瑞士独立制表展团（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）和法国展团Franceclat的展馆，并迎来德国、日本、黎巴嫩及荷兰等国家的展商回归。参展国际名表荟萃的品牌数目更创下疫后新高，许多展商更透过平台发布创新、精湛技艺的产品，成为他们打开国际及内地市场的跳板，彰显香港作为全球商贸与创意枢纽的活力。」 她提到，一系列商贸展览将于秋季举行，包括香港秋季电子产品展和国际电子组件及生产技术展将于10月13至16日于香港会议展览中心（香港会展）同步举行，而紧接的香港国际秋季灯饰展（10月27至30日）和香港国际户外及科技照明博览（10月28至31日），则分别于香港会展及亚洲国际博览馆举行。四项展览均以「EXHIBITION+」融合模式举行，让环球买家与展商可于实体展后延续线上洽谈。 调查︰中东及东亚等市场被看好 香港贸发局于展览期间进行问卷调查，即场访问了约920名展商和买家，以了解环球钟表业未来的发展、展商及买家对行业前景及产品趋势的看法。调查结果显示，59%受访者预期未来十二至廿四个月整体销售额会有增长，而36%受访者则预期整体销售额会持平，受访者认为未来两年钟表业于以下目标销售市场的增长前景为理想及非常理想：中东（82%）、台湾（79%）、韩国（78%）、拉丁美洲（76%）、澳洲（76%）及东盟国家（73%）。 产品趋势方面，47%受访者认为智能手表最具增长潜力，其次为时尚手表（30%）及休闲式手表（26%）。 展览揭示多个行业趋势「EXHIBITION+」发挥作用 于土耳其拥有超过160个销售点的Saat ve Saat今年再次参观两项表展，公司生产经理Yusuf Eyilmez表示：「透过『商对易』（Click2Match）智能平台促成配对，并于展会期间与香港展商得利钟表集团进行实体会议，将向他们採购自动机械手表，预计全年订单总金额达100万美元。」 来自缅甸的Su & Co Trading Company于当地设有网上和实体店销售时尚腕表。公司创办人Su Hnin Aye表示：「我们今年于展会採购了约为60万美元的手表，现已物色两个新手表品牌，引入缅甸市场。我们亦将与瑞士独立制表展团（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）的参与品牌Mathey Tissot签署独家代理协议。」 香港展商达腾工业有限公司于展会上发佈全新Watch2Care TCM智能手表，公司董事阮重文表示：「我们开发这款智能手表，具有脉搏分析和中医报告功能，旨在预防保健。展会期间我们向数百位本地和国际买家介绍了我们革命性智能手表的功能，并联繫了中国内地、德国、新加坡和美国的潜在分销商。我们亦很高兴收到一家瑞士手表机芯公司，以及一位缅甸买家的合作邀请。我们预期展会带来的销售额可达港币150万元。」 德国品牌Lilienthal Berlin去年在国际名表荟萃推出全球首款由回收咖啡渣制成表壳的腕表，今年则再度创新，带来以回收茶叶制成表盘的新款环保腕表。公司管理总监容美儿表示：「新款腕表获得多家媒体报导，吸引了来自世界各地的买家前来我们展位。我们已成功物色来自孟加拉和以色列的潜在经销商，亦正与来自意大利、日本、哈萨克、中国内地、阿联酋及美国的买家洽商。」 国际名表荟萃亦有多个展商带来以「国潮」为主题的腕表，其中，新达代理有限公司今年带来中国内地的六大知名钟表品牌，包括有独立制表师马旭曙、谭泽华、钱国标及龚勛呈献的国潮腕表杰作。公司执行董事孙大为表示，来自业界与公众的反馈较去年更为热烈，成功在展览找到独家经销商以拓展东盟市场，多款腕表亦设即场零售，预计现场销售额将达六位数字，相较去年增长达10%。 而今年新增的「微品牌」展区，有多个独特小众品牌带来兼具性价比及设计感的腕表。首次参展的YouTube频道Watchcatavlog带来四个微品牌。频道创始人陆家辉表示，正与来自加拿大、台湾及阿联酋的买家洽谈经销商合作，各个品牌亦吸引大量爱表人士参观。 国际名表荟萃连续第二年全面开放予公众免费入场，表迷夏先生、孔先生及曾先生结伴到场参观。他们表示：「这个展览令我们眼界大开，一次过欣赏众多优质品牌的精湛制表工艺，更可与独立制表师直接交流。展览出售的手表款式多样化，而且性价比很高，我们一共花了近10万港元，买下多款名牌腕表，可谓满载而归。」 图片下载：http://bit.ly/4gh0lu6 第44届香港钟表展及第13届国际名表荟萃的实体展昨天圆满结束，吸引约16,000名、来自95个国家及地区的买家到场採购。 World Brand Piazza作为国际名表荟萃的亮点，呈献9个世界级腕表品牌。 国际名表荟萃连续第二年全面开放予公众入场参观、购物及参与现场活动。 今届展览设有广州、台湾、法国Franceclat和瑞士独立制表展团（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）设的展馆（上图）。 香港国际钟表论坛（上图）及亚洲钟表研讨会邀得多位行业专家出席，分享各地钟表业最新贸易数据与行业趋势，探讨全球钟表业供应链策略，以及独立制表与微品牌的艺术理念。 国际名表荟萃今年有多个中国内地品牌及多位独立制表师呈献国潮系列腕表，包括上海牌、海鸥表、飞亚达，以及珍宝莱。 第42届香港钟表设计比赛设有公开组及学生组进行比赛，由艺人张宝儿担任嘉宾评判并出席颁奖典礼。 展览期间举行的精彩活动包括名表匯演（上图）、竞投精明眼、手表雕刻艺术示范，以及名表鑑赏与茶艺体验等活动，幸运大抽奖亦送出丰富礼品。 大会联同香港旅游发展局（展览目的地合作伙伴），为来自境外的买家及传媒提供旅游礼遇，并提升会展旅客的商旅体验，包括乘坐传统红帆船「张保仔号」（上图）、穆斯林友善行程（参观香港故宫文化博物馆及九龙清真寺）、Plaza Premium Lounge通行证，以及在交流酒会设置的文化摊位。

香港钟表展：hkwatchfair.hktdc.com/sc

传媒查询 新闻界如有查询，请联络香港贸发局传讯及公共事务部： 徐俊逸 电话：(852) 2584 4395 电邮：johnny.cy.tsui@hktdc.org 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



