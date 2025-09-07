CENTRESTAGE十周年圆满闭幕，展会规模及参与国家地区同创新高 吸引逾万买家进场



- 展会吸引来自25个国家及地区、逾260个品牌参展，规模及国际性创歷届之最

- 四天展会吸引来自91个国家及地区逾10,000名商贸买家参观採购，来自英国、中国内地、印度及印尼的买家数目录得显着升幅

- 国际知名订制设计师郭培及国际时尚传奇人物Jimmy Choo教授OBE现身展览主持分享会；郭培亦于CENTRESTAGE ELITES呈献「鎏光」为主题的个人订制秀

- 调查显示超过五成半受访者预期未来12至24个月销售额会将上升

- 38%受访者认为最大机遇来自新兴市场的需求上升；36%受访者认为时尚配饰在主要销售市场中具最大增长潜力 香港，2025年9月6日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办、文创产业发展处贊助的CENTRESTAGE（香港国际时尚匯展）今天圆满闭幕。踏入第十届的CENTRESTAGE规模空前盛大，四天展览带来25个国家及地区合共逾260个品牌参展，并吸引来自91个国家及地区逾10,000名商贸买家入场，其中英国、中国内地、印度及印尼的买家数目录得显着升幅，进一步巩固香港作为亚洲时尚枢纽及中外文化艺术交流中心的地位。今年CENTRESTAGE与国际名表荟萃全面开放予公众免费入场，单以公众人士计算，亦吸引逾19,000人次入场，成功协助业界扩阔客源，推动创意产业发展。 香港贸发局副总裁张淑芬表示：「十年来，CENTRESTAGE已成为国际及本地时尚品牌在亚洲的重要贸易及交流平台。今年展会规模及国际化程度均创新高，匯聚多个国际知名设计品牌首次来港参展，包括英国的Saul Nash、丹麦的HENRIK VIBSKOV和日本的THE NERDYS 等。国际知名订制设计师郭培及国际时尚大师Jimmy Choo教授OBE亦亮相CENTRESTAGE主持分享会。展会成功吸引本地和海外买家到场採购，包括英国Machine-A、意大利Sugar Srl、日本Daimaru Matsuzakaya Department Stores、印尼 Zalora及美国 ESSX.等大型知名零售商及採购商，为国际品牌提供一个有效推广及深入了解市场反应的重要平台，亦帮助本地品牌冲出国际，进一步彰显香港作为亚洲时尚之都的独特魅力。」 逾五成半受访者预期销售上升 新兴市场成最大机遇 香港贸发局于展会期间访问了逾400名参展商及买家，以了解他们对时装行业前景的看法及产品潮流的预期。调查显示，逾五成半（56%）成受访者预期未来12至24个月销售额将上升，四成（40%）受访者预期会持平，反映业界对前景持乐观态度。另外，虽然受访者认为面对包括环球经济波动（44%）及同业竞争激烈（40%）等挑战，但市场上有不同机遇，其中有38 %受访者表示最大机遇来自新兴市场的需求上升。 国际品牌与新锐设计师齐集共拓市场机遇 跨文化工艺展现时尚魅力 今年英国首次成为CENTRESTAGE的「伙伴国家」，带来多达16个知名时尚品牌及新晋设计师参展。展团除展示英国设计师的多元风格与可持续理念外，更与由国际时尚传奇人物Jimmy Choo教授OBE创立的JCA London Fashion Academy合作，呈现新一代设计师的作品。展会首日举行的英国时装秀，全面展现英国时尚的匠心工艺与前瞻视野。 今年CENTRESTAGE划分了六大主题展区，全面展示最新时尚潮流与设计力量，其中全新设立的 Accessories Zone集中呈现功能性与设计兼备的配饰系列，回应市场需求。大会调查亦显示，在众多时尚产品中，与去年一样，受访者认为时尚配饰在主要销售市场中具有最大增长潜力（36%）。另一方面，跨文化工艺元素亦成为新兴设计趋势。今年展会除了展出国际知名订制设计师郭培以全手工制作的「鎏光」系列部分作品外，更匯聚多个来自不同文化背景的设计品牌，呈现融合传统刺绣、编织、扎染等工艺的时尚作品。其中香港品牌裕华国货带来运用国家级非物质文化遗产香云纱制作的设计，另有在设计中结合中国非遗技艺「缂丝」的香港品牌伊裳Isabelle.C、展现泰国民族文化与编织手艺的泰国品牌 Lava Laweng，以及由广东省非遗钉金绣第五代传承人林影雯创立的澳门品牌誉褂等，不仅展现匠心工艺与文化底蕴，更让传统技艺在当代时尚界中焕发新光芒。 首次参加CENTRESTAGE的丹麦展商Vald Showroom，率领多个精选品牌参展，包括曾在哥本哈根和巴黎举办时装秀的丹麦品牌 HENRIK VIBSKOV。Vald Showroom计划开拓亚洲地区的新市场，公司行政总裁 Jacob Jensen表示，「很高兴可以在展会中直接接触香港、中国内地、日本等亚洲市场，我们能深入了解本地消费者的喜好，并获取买家对我们系列在产品品质、定价、版型及风格上的真实反馈。」 专注手工订制帽饰与头饰的香港品牌Imellda Ho Millinery，设计师Imellda Ho指，「今年是我首次以个人品牌身份参与CENTRESTAGE，展会体现出香港贸发局的国际视野，更帮我预先考虑到许多自己都未察觉的需求，这种『比设计师想得更远』的支持，正是独立品牌最需要的后盾。」她又指，订制帽饰市场虽小，展会能为品牌带来进军海外的机会，并赞赏贸发局为设计师提供实用的造型工作坊及品牌建设专业指导，「这对独立设计师而言是无可替代的价值。」 展会吸引了来自全球的买家，他们高度赞赏展会的品牌国际化及产品多元化，并对香港本地设计师的独特创意表现出浓厚兴趣，其中意大利时装品牌代理商Tomorrow Ltd负责人Marianna Kuvvet 表示，「这是我首次参观CENTRESTAGE，最令我印象深刻的是香港本地设计师的卓越水准。」英国知名买手店Machine-A的创始人兼採购总监Stavros Karelis亦表示，CENTRESTAGE成功打造一个发掘新锐设计人才的理想平台，并为国际买家提供深入了解亚洲市场的绝佳机会，「我特别关注香港本地品牌与设计师，包括WEN PAN及Genau Studio的Kinyan Lam等，展会亦出色地呈现本地与国际设计人才的融合。」他又指，虽然是首次参加CENTRESTAGE，但已预留资金，准备採购在展会中发掘的优秀设计师作品，强调他对展会的肯定。 精彩匯演热闹纷呈 国际设计师惊艷全场 展会期间举行约50场时装匯演及活动，其中开幕时装表演CENTRESTAGE ELITES于展会前两天（9月1日）假西九文化区M+隆重上演，成为全城瞩目焦点。大会特别邀请国际知名订制设计师郭培，发佈其以「鎏光」为主题的订制系列，展出逾30套纯手工匠心之作，透过华丽工艺诠释短暂瞬间化为永恆光华的主题，震撼全场。此外，郭培亦于9月4日主持「大师分享会」，分享其创作歷程与设计理念，现场座无虚席，反应热烈。 同样踏入十周年的Fashion Hong Kong海外推广活动系列，其时装匯演特别以「十年设计：所见？所感？」为主题，四个本地品牌ANGUS TSUI、ARTY:ACTIVE、IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO及selfFab.以创意系列，回顾香港时尚设计师的创意旅程，探索视觉与情感的交融。业界代表、城中名人和时尚达人出席支持，座无虚席。市民可于CENTRESTAGE及Fashion Hong Kong网页、Fashion Hong Kong的Instagram专页及香港贸发局的Facebook专页和YouTube频道重温时装匯演的精彩内容。 而由香港时装平台FASHIONALLY带来四个本地设计师品牌，包括phenotypsetter、MARCCH、Oplus2及OUS，于 FASHIONALLY Collection #25时装匯演中发佈最新系列，展现香港新锐设计师的创意与活力。同场亦举行三场本地新晋时装品牌的FASHIONALLY Presentation，分别由LAPEEWEE、MOODLABBYLORRAINE及KOWLOON CITY BOY 三个品牌，透过特色舞台装置，呈现其最新作品，为观众带来沉浸式时尚体验。 多个本地时装品牌亦在CENTRESTAGE的时装表演发佈其最新设计系列，DORISKATH 与婚纱品牌 Vincci 携手合作，庆祝品牌十週年；112 mountainyam亦带来其2026春夏系列；其他品牌包括NATACHA VAN等。由亚洲新一代创意设计协会策划的跨文化时尚项目「【时尚梦想家】首尔香港时装秀暨时装展」 系列活动于CENTRESTAGE中正式启动，协会主席何国钲（Dorian）表示，「CENTRESTAGE是亚洲重要的时尚平台，在这里举行启动活动能吸引更多关注。我们更邀请了五位韩国设计师参与，整个项目在CENTRESTAGE的首两天已成功吸引来自欧洲、东南亚、日本及中国内地等多个市场的逾30位买家与我们连繫，开拓国际市场的合作机会。」 致力推动循环时尚发展、已创立15周年的Redress 设计大赛，总决赛亦在CENTRESTAGE圆满举行，顺利颁发多个奖项，冠军由两位设计师Carla Zhang及Hugo Dumas 夺得，而Nathan Moy荣获「最佳香港设计师」，其他参赛者也展现了他们独特的永续时尚设计风格。 图片下载：http://bit.ly/482vCyw 第十届CENTRESTAGE四天展览合共吸引来自91个国家及地区逾10,000名商贸买家入场，反应热烈。 年度盛事CENTRESTAGE云集来自25个国家及地区的逾260个品牌参与，品牌数目为歷届之冠。其中泰国展团规模创新高，带来合共逾40个品牌。 国际知名订制设计师郭培在CENTRESTAGE出席大师分享会，与观众分享其设计理念与歷程，吸引众多业界专才、时尚爱好者及时装设计学生到场交流学习。 展会期间举办多场时尚设计比赛，包括毛织创新及设计协会举办的青年毛织设计师大赛，设计师Jason Ying赢得冠军。图为Jason Ying的作品。 多个本地时装品牌于CENTRESTAGE期间在舞台上发佈最新系列。图为DORISKATH的最新系列作品。 跨文化工艺元素亦是新兴趋势，展会中匯聚了来自多元文化背景的设计品牌，呈现融合传统刺绣等工艺的作品。 今年英国首次成为CENTRESTAGE的「伙伴国家」，带来多达16个极具创意的时尚品牌参展。 亚洲新一代创意设计协会策划的跨文化时尚项目「【时尚梦想家】首尔香港时装秀暨时装展」 系列活动于CENTRESTAGE中正式启动。

CENTRESTAGE 展会网页：www.centrestage.com.hk Fashion Hong Kong网页: https://www.fashionhongkong.com/sc 香港青年时装设计家创作表演赛(YDC)网页：http://www.fashionally.com/zh-hk/ CENTRESTAGE ELITES重温: - CENTRESTAGE网页:https://www.hktdc.com/event/centrestage/en/livestream

- CENTRESTAGE Instagram:https://www.instagram.com/centrestage_hktdc

- HKTDC Exhibition Channel 香港贸发局展览频道 Facebook专页:

https://www.facebook.com/share/v/1AAMjms6eB/?mibextid=wwXIfr

- 香港贸发局 YouTube频道:https://www.youtube.com/live/dsECvOgiYNE?si=0OLm1S_9hXhjLiYI 传媒联络 Best Crew Public Relations & Marketing 邓丽儿 电话：(852) 3594 6443 电邮：diana.tang@bestcrewpr.com 郭颖轩 电话：(852) 3594 6443 电邮：reni.kwok@bestcrewpr.com 香港贸发局传讯及公共事务部： 夏妙婷 电话：(852) 2584 4575 电邮：sharon.mt.ha@hktdc.org 黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/sc 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。 文创产业发展处简介 文创产业发展处于2024年6月成立，前身为「创意香港」，是香港特别行政区政府文化体育及旅游局辖下专责为文化和创意业界提供一站式服务与支援的办公室，致力为香港营造有利的环境，促进艺术、文化及创意业界的产业化发展。现时的策略重点为培育人才及促进初创企业的发展、开拓市场、推动更多跨界别、跨文化艺术领域的合作、推动文化艺术和创意业界产业化发展，以及推动香港成为亚洲创意之都，并在社会营造创意氛围，以落实国家《十四五规划纲要》下香港作为中外文化艺术交流中心的定位。网址：https://www.ccidahk.gov.hk。



话题 Press release summary



部门 展会, 时尚服装, 业务, Design & Art, Local Biz, Startups, SMEs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

