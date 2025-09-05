Primorsky Krai, Russia，2025年9月6日 - (亚太商讯) - 9月5日，由俄罗斯国家中心组织的"互联互通投资"主题开放对话专家会议在滨海边疆区俄罗斯国家中心分部举行。

来自世界各国的专家们参与了"新现实中贸易和互联互通的转型"讨论。此次会议是2025年4月在俄罗斯国家中心举行的开放对话"世界的未来：全球增长新平台"的延续。

开放对话会议主持人、俄罗斯联邦总统办公厅副主任马克西姆-奥列什金在开场讨论中指出，金砖国家和全球南方国家如今在世界贸易新解决方案中发挥着主导作用。这位副主任表示，新的大趋势是可持续且不可逆转的。旧架构中的机构正变得无关紧要。

"我们确实已经拥有一切：新的全球经济现实和技术，以形成新的世界贸易架构。它不是取代旧机构和贸易路线，而是补充它们。这是一个重要的观察，因为我们几天前刚从中国返回，那里举行了具有里程碑意义的上合组织峰会。这次活动的主基调，实际上是唯一的基调，就是积极发展的基调，"马克西姆-奥列什金强调说。

TALAP应用研究中心首席经济学家拉希姆-奥沙克巴耶夫认为，对俄罗斯施加的巨大制裁刺激了创新，并培养了抗脆弱性这一重要品质。

"结果是显而易见的，它不仅让外部观察者惊讶，甚至让俄罗斯经济学家也感到惊讶--俄罗斯经济通过经济政策、公共管理和私人倡议的结合，能够展现出如此强大的韧性，"拉希姆-奥沙克巴耶夫说。

俄罗斯联邦总统办公厅副主任马克西姆-奥列什金也注意到了制裁和贸易限制的积极影响。

"我认为，对制裁和贸易限制这种积极有利影响的认识，是中国和印度等大型经济体现在开始感受到的。我认为，随着时间的推移，全球多数国家中的每个国家都会要求对其实施制裁，看到这个过程带来的积极效果，"他说。

北京恒策投资咨询有限公司（中国）创始人简连指出了另一个重要趋势--向本国货币的转变。

"存在着巨大的人力资源和劳动力市场。我们中国计划从埃塞俄比亚吸引劳动力。我们现在正与俄罗斯合作，基于中国在技术发展方面的成就，努力实施这个项目。我们必须用卢布进行所有结算，这一点尤为重要，因为迄今为止，美元一直是埃塞俄比亚的主要储备货币。现在正在向本国货币过渡。因此，我们正在创造提高经济效率的新条件，并通过和平手段实现这一目标，"简连说。

俄罗斯国家原子能公司物流总经理、远东航运公司总经理彼得-伊万诺夫认为，船队在互联互通问题中发挥着主导作用。

"今天，谈到国际贸易的发展和确保互联互通，我们明白，正如彼得大帝所说，'谁拥有舰队，谁就有两只手'。当许多控制着80%国际贸易的国际公司和联盟离开俄罗斯，运费增长了10倍时，我们感受到了这一点，这打击了互联互通和国际贸易。因此，重视自己的船队是国际贸易稳定的基础。那些重视这一点的国家将始终有能力确保进出口沟通。我们现在也在走这条路，"彼得-伊万诺夫指出。

