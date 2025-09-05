安得智联递表港交所：创新业务模式构建稳固行业地位 净利润复合年增长率达33.0%

香港，2025年9月5日 - (亚太商讯) - 受生产、流通及末端配送环节对效率提升需求的共同驱动，中国一体化供应链物流解决方案的渗透率持续深化，为整个行业带来了显著的增长机遇。根据灼识咨询的资料，中国一体化供应链物流解决方案市场规模预计将由2024年的人民币31,007亿元增长至2029年的人民币46,708亿元，复合年增长率为8.5%。

为充分把握这一市场机遇，提升品牌影响力与综合竞争力，近日，安得智联供应链科技股份有限公司（「安得智联」或「公司」）正式向港交所递交上市申请表，中金公司及摩根士丹利为其联席保荐人。

独特的「1+3」供应链物流模型 全方位满足客户多样化需求

据悉，安得智联是中国领先的一体化供应链物流解决方案提供商，与传统物流提供商不同，公司通过多年服务美的集团的经营变革，已深度融入产业价值链，优先独创「1+3」供应链物流模型，将端到端的物流能力与三大核心解决方案支柱（生产物流、一盘货统仓统配、最后一公里送装一体）有机结合，形成了独特的竞争优势。

在生产物流领域，安得智联凭借其服务7家灯塔工厂的创新实践，为客户提供从产前物流到成品储存于中央分销中心（CDC）的全流程高效服务。公司的解决方案涵盖九个核心应用场景，包括供应商管理库存（「VMI」），产中物流，智能设备，循环取货物流，集货仓库，中间产品CDC，精益制造，数字化及工业园区，全方位满足客户多样化需求。截至2025年6月30日，安得智联已成功支持超过1,500家企业实现供应链的敏捷变革，充分展现了其在生产物流领域的强大实力和行业影响力。

在一盘货统仓统配领域，安得智联凭借其创新的一盘货统仓统配解决方案，精准管理成品从工厂╱CDC到配送仓的「短链」交付流程，并延伸至末端配送，显著提升供应链效率。这一模式通过优化库存管理，将存货与消费需求紧密匹配，有效降低库存水平，加快库存周转速度，同时显著提高市场响应速度，为客户带来更高效、更灵活的供应链体验。

在最后一公里送装一体领域，安得智联为终端消费者提供覆盖全国的无缝末端配送及专业安装一体化服务，一次上门即可完成配送、安装及其他相关服务，从而提高服务效率。同时，公司通过对真实送装场景进行数字化建模，最大限度减少配送失败及重复上门的情况，确保服务的高效与精准。

截至2025年6月30日，安得智联依托3,500多个活跃的本地化送装服务网点以及超过77,000名经验丰富的司机及送装工程师团队，已实现最后一公里送装一体解决方案覆盖中国100%的乡镇。

行业地位稳固 业绩强劲增长

独特、优异的业务模式及服务，让安得智联成功构建了稳固的行业地位。根据灼识咨询的资料，以2024年收入计，公司为中国领先的一体化供应链物流解决方案提供商，为中国最大的家电行业一体化供应链物流解决方案提供商；同时，公司亦是2024年中国综合型一体化供应链物流解决方案提供商中收入排名第一的生产物流解决方案提供商。

财务方面，于往绩记录期间，安得智联的业绩实现了强劲增长。于2022年、2023年及2024年，公司分别录得收入人民币142亿元、人民币162亿元及人民币187亿元，复合年增长率达14.8%。于2022年、2023年及2024年，公司的净利润分别为人民币2.15亿元、人民币2.88亿元及人民币3.80亿元，复合年增长率为33.0%。2025年上半年，公司实现收入人民币109亿元，同比增加20.2%，实现净利润人民币2.48亿元，同比增加21.7%。

今年6月，安得智联完成了一轮人民币19亿元的融资。其中，海信电子技术认购人民币15.2亿元，天津顺和认购人民币2亿元，钟鼎晟观、隐山致能及美科启信等战略投资者亦投资入股。来自资本市场的青睐，为安得智联的未来发展注入了强劲动力。

总体而言，安得智联凭借优异的业务模式与服务，成功构建了稳固的行业地位，并在财务表现上实现了强劲增长。展望未来，安得智联有望获得更多的资源与机遇，从而进一步拓展业务版图，提升综合实力，引领一体化供应链物流行业的发展潮流，推动公司发展迈上新的高度。

