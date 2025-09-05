Fashion Hong Kong十周年 展现香港时尚探索文化传承 四个本地品牌创意系列演绎「十年设计：所见？所感？」



香港，2025年9月5日 - (亚太商讯) - 年度时尚盛事 CENTRESTAGE（香港国际时尚匯展）首晚（9月3日）举行的大型时装匯演 Fashion Hong Kong Runway Show，呈献四个本地品牌 ANGUS TSUI、ARTY:ACTIVE、IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO 及 selfFab. 的创意系列。 今年同时迎来 Fashion Hong Kong海外时装推广系列活动十周年，Fashion Hong Kong Runway Show 特别以 「十年设计：所见？所感？」为主题，回顾香港设计师的创作歷程，探索视觉与情感的交织。四位设计师透过创新作品展现个人故事、文化传承与设计巧思，将「所见」与「所感」交融，为观众带来一场兼具视觉冲击与情感共鸣的时尚体验。 匯演获得一众业界人士、艺人和时尚爱好者热烈捧场，出席艺人包括陈凯琳、胡子彤、何启华、陈海宁等。 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办、香港特别行政区政府「文创产业发展处」贊助的亚太区时装界盛事 CENTRESTAGE（香港国际时尚匯展）正于湾仔香港会议展览中心举行，展期至9月6日。今届CENTRESTAGE 匯聚25个国家及地区逾260个本地及海内外品牌参与，品牌数目创歷史新高。展会一连四天免费开放予业界人士及公众参观，欢迎本地、内地以及海外访客亲临参与。 CENTRESTAGE 与香港贸发局香港钟表展及国际名表荟萃同期举行，为与会者带来多元体验的时尚之旅，入场人士可一站式搜罗品牌服饰及各地名表，期间并会举办CENTRESTAGE X Watch & Clock幸运大抽奖。 图片下载：http://bit.ly/4604T36 出席Fashion Hong Kong Runway Show的艺人 陈凯琳

（身穿ANGUS TSUI ） 胡子彤

（身穿IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO） 何启华

（身穿 selfFab.） 陈海宁

（身穿 selfFab. ） 陈颖妮

（身穿ANGUS TSUI ） P1X3L成员叶振弘 (Marco)

（身穿IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO） 何居倬

（身穿ARTY:ACTIVE） 张进翘

（身穿ANGUS TSUI） 许宝恆

（身穿ARTY:ACTIVE）

ANGUS TSUI（设计师Angus Tsui）10周年系列 品牌：ANGUS TSUI；系列：A Decade of Creating Otherworldly Universe in Fashion 为庆祝品牌成立十周年，设计师回顾歷季经典设计以崭新手法重新演绎，并以焕然一新的作品为「Xeno」未来太空殖民故事划上休止符，呈现超现实与未来感交织的视觉盛宴。系列同时贯彻品牌的可持续理念，体现 Angus Tsui 对可持续发展与设计创新的坚持。

ARTY:ACTIVE（设计师Gary Tsang）2026春夏时装系列 品牌：ARTY:ACTIVE；系列：Pulsy Bouncy 以近期流行的街头跑步风为灵感，系列《Pulsy Bouncy》以崭新手法将跑步时的流动线条与动感色彩转化为时尚元素，再结合科幻元素及运动所需的户外机能，打造出独具现代感的视觉语言。

IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO（设计师Max Tsang）Chapter 06系列 品牌：IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO；系列：Relics from a Near Future 系列灵感来自电影《A.I.创世者》中的角色 Maya，描绘孤独旅者在废墟与荒野中的探索与生存。系列採用石洗与磨损质感唿应时间侵蚀的痕迹，并以功能性剪裁满足动态所需，呈现破碎未来下的新时尚语言。

selfFab.（设计师Menu Tsai）2026春夏时装系列 品牌：selfFab.；系列：Hybridized Armour: Cultural Codes Reconstructed 系列从军装剪裁、足球球衣及19世纪维多利亚时期的服装轮廓汲取灵感，将制服重构为情感与文化的符码。透过拼贴迷彩布料、球衣材质与弃置徽章，系列以夸张的轮廓塑造现代化「铠甲」，为在破碎身份中探索自我的世代提供崭新表达方式。

CENTRESTAGE展览详情： 日期：2025年9月3至6日 (星期三至六) 地点：香港会议展览中心 日期 CENTERSTAGE开放时间 9月3日至5日 (星期三至五) 上午10时至晚上7时 免费开放予18 岁或以上的业内人士及公众人士参观 9月6日 (星期六) 上午10时至下午6时

CENTRESTAGE展会网页：www.centrestage.com.hk

CENETRESTAGE展会入场预先登记连结：https://bit.ly/3QNzd7M

Fashion Hong Kong网页：https://www.fashionhongkong.com/tc

香港青年时装设计家创作表演赛(YDC)网页：www.fashionally.com/zh-hk/ 传媒联络 Best Crew Public Relations & Marketing

邓丽儿 电话：(852) 3594 6443 电邮：diana.tang@bestcrewpr.com

郭颖轩 电话：(852) 3594 6443 电邮：reni.kwok@bestcrewpr.com 如有需更多资料，请联络香港贸发局传讯及公共事务部： 夏妙婷 电话：(852) 2584 4575 电邮：sharon.mt.ha@hktdc.org 黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc Fashion Hong Kong简介 Fashion Hong Kong 是香港贸易发展局推广香港时装设计的活动，锐意带领香港时装设计师及品牌连繫国际市场，向世界展示香港独特而多样的时尚魅力。Fashion Hong Kong自2015年起参与多个重要时装週及活动，足迹遍佈纽约、伦敦、巴黎、米兰、哥本哈根、上海、深圳、东京及首尔。 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。 文创产业发展处简介 文创产业发展处于2024年6月成立，前身为「创意香港」，是香港特别行政区政府文化体育及旅游局辖下专责为文化和创意业界提供一站式服务与支援的办公室，致力为香港营造有利的环境，促进艺术、文化及创意业界的产业化发展。现时的策略重点为培育人才及促进初创企业的发展、开拓市场、推动更多跨界别、跨文化艺术领域的合作、推动文化艺术和创意业界产业化发展，以及推动香港成为亚洲创意之都，并在社会营造创意氛围，以落实国家《十四五规划纲要》下香港作为中外文化艺术交流中心的定位。网址：https://www.ccidahk.gov.hk。



话题 Press release summary



部门 展会, 金融, 业务, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

