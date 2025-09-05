CBL International发布 2025年中期业绩 生物燃料增长强劲 净亏损减少及毛利率上升



吉隆坡, 2025年9月5日 - (亚太商讯) - 万利集团 （以下简称 「 万利 」 或 「 集团 」 ）之上市实体 CBL International Limited（以下简称 「 公司 」 或 「 CBL」 ）（美国纳斯达克交易所代码： BANL），亚太地区知名燃油供应服务商，已于2025年9月2日公布截至2025年6月30日未经审计中期业绩。 2025年中期财务及运营亮点 - 收入 为 2.6517亿美元，反映公司在多变的宏观环境下仍维持稳健表现。

- 销售量增长9.8%，主要受网络扩充、获取新客户及扩展至非集装箱班轮及生物燃料分部所推动。

- 毛利率于2025年上半年增加至1.02%，反映公司在竞争激烈的环境下维持盈利能力及扩大市场份额的策略见效。

- 净亏损按年减少38.8% 至99.2万美元，显示成本控制及运营效率均有所改善。

- 生物燃料销售飙升154.7%，主要由按照国际海事组织（IMO）2023及欧盟海运燃料条例（EU FuelEU Maritime regulations）加快采纳可持续船用燃料所推动。

- 全球网络扩展至65个港口，加强CBL作为全球一站式船用燃料物流平台的地位。

- 现金结余543万美元及5,000万美元承諾的银行授信额度提供强大财务灵活性，支持增长及创造股东价值。 财务表现概览 截至2025年6月30日止六个月，公司报告合并收入为2.6517亿美元，较2024年同期的2.7723亿美元下降4.4%，主要由于船用燃料价格下跌，但部分被销售量的增加所抵消，而销售量增加主要归因于网络扩充、赢得新客户以及扩展至非集装箱班轮及生物燃料分部。公司强大的网络亦显示，公司能有效抵御海事行业所面对的地缘政治影响。 毛利保持稳定，为271万美元，销售量亦增加以应对市场竞争。毛利率由2024年上半年的0.98%改善至2025年上半年的1.02%。利润率增长反映公司在竞争激烈的环境下维持盈利能力及扩大市场份额的策略见效。 公司于截至2025年6月30日止六个月录得净亏损99.2万美元，较2024年同期的净亏损162万美元大幅改善38.8%，主要受惠于公司实施严谨的成本管理及运营效率提升措施，促使运营费用由2024年上半年的412万美元减少17%至342万美元。 截至2025年6月30日，随着营运资金管理有所改善，加上银行信贷额增加至5,000万美元，现金及现金等价物达到543万美元，为公司的增长计划提供更大财务灵活性。 战略扩张及卓越运营 业务扩充仍然是CBL的主要增长动力。截至2025年6月30日，公司的全球服务网络已覆盖65个港口，遍布亚太区、欧洲、非洲和中美洲。通过把握亚洲区内及欧亚之间替代的贸易航线上增加的需求，此次扩张使CBL能够有效应对地缘政治动荡，尤其是在红海及中东地区，以及由美国关税政策影响引发的全球贸易格局变化。 客户多元化发展达到重要里程碑，非集装箱班轮销售占收入的36.9%，五大客户的销售集中度由2024年上半年的66.7%下降至60.4%。公司持续为全球12大集装箱班轮公司的其中9家公司提供服务，占全球集装箱班轮船队运力近60%。 此外，受国际海事组织的船舶碳强度指标以及欧盟海运燃料倡议等更严格的环境法规所推动，生物燃料销售需求于2025年上半年按年激增154.7%，销量上升189.5%，巩固了CBL在可持续船用燃料方面的领先地位。公司持续引领这一趋势，在中国、香港和马来西亚成功推出B24生物燃料后，又于2025年在新加坡成功推出。B24生物燃料包含76%的常规燃料和24%的食用油甲酯，与传统的船用燃料相比，可减少20%的温室气体排放。 更为严格的环境法规及行业重塑 尽管美国贸易政策、油价及地缘政治风险难以预测，但CBL仍对前景保持审慎乐观，尽管更多不确定因素可能会影响公司某一特定时期的经营业绩。鉴于红海局势持续不稳定，船只绕道好望角，CBL瞄准改航船只增加的需求，确保公司的战略供应链能够满足这些需求，以维持产品的稳定性并把握航线中断所带来的机遇。 随着更为严格的环境法规重塑航运业，行业正在加快采用生物燃料及其他可持续船用燃料。咨询机构Exactitude Consultancy预测，由于对生物燃料的需求预计将急剧攀升，绿色船用燃料市场在2023年至2030年期间的复合年增长率达50.4%。凭借早期进入可持续燃料领域的优势，CBL正扩大其生物燃料供应链，探索液化天然气和甲醇的发展机遇，致力实现增长，同时在亚太、欧洲及其他主要市场帮助客户达成的日益严苛的脱碳目标。 管理层总结及未来展望 公司董事长兼首席执行官谢威廉博士表示：「我们上半年的业绩突显了集团的重大战略进展。尽管宏观环境充满挑战，但我们仍成功扩展全球网络，以三位数的增长态势加速生物燃料转型，使净亏损减少近40%。这些成就突显了我们的抵御能力、营运纪律及对长期增长的信心。随着法规收紧以及客户对可持续船用燃料的需求加速增长，CBL作为市场先行者，凭借ISCC认证和供应合作伙伴关系，具备独特的优势引领市场转型。我们将继续专注执行策略，以实现盈利增长及长期股东价值。」 展望 展望未来，CBL预期将： - 以监管支持及客户采纳作为推动，进一步扩大其生物燃料供应链，探索液化天然气和甲醇的发展机会。

- 继续扩大港口覆盖范围以加强全球互联互通。

- 维持严谨的成本管理，并利用财务灵活性，投资于可持续燃料及潜在股东回报计划。 网络直播详情 CBL International Limited（纳斯达克：BANL）诚邀您参加线上发布会，就公司截至2025年6月30日六个月财务业绩作出讨论。 活动： 2025年中期业绩线上发布会 日期和时间： 2025年9月15日（星期一）美国东部时间晚上10:00-11:00 2025年9月16日（星期二）马来西亚时间/香港时间上午10:00-11:00 网路直播详情： 线上发布会可通过以下链接观看直播。 网络广播链接：https://webcast.roadshowchina.cn/k8WDrn 关于万利集团 万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务，被业内称为燃油供应服务商。我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务，遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖65个港口。集团积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。 如欲了解更多信息，请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。 前瞻性声明 本公吿中的某些陈述并非历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「将要」、「估计」、「继续」、「预期」、「打算」、「期望」、「计划」、「应该」、「将会」、「规划」、「未来」、「展望」、「潜力」、「预测」等类似词语来预测或表达未来事件或趋势或不属于历史事项的陈述，但不使用这些词语并不意味着陈述并非前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。这些信息涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于各种假设（无论本新闻稿中是否指明）以及BANL管理层的当前预期，而非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供帮助目的，不得被任何投资者作为且不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确凿陈述。实际事件和情况难以或不可能预测，也会与假设不同。许多实际事件和情况不在BANL的控制范围内。一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在实质性差异，包括国内外商业、燃料价格及关税、市场、金融、政治、法律环境、地缘政治及其他导致燃料价格发生重大变化的事件的影响。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述来反映随后发生的事件或情况或预期的变化，法律可能要求者除外。尽管公司认为该等前瞻性陈述中表达的预期合理，但不能向您保证此类预期最终正确无误。公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者细阅公司的注册声明和向SEC提交的其他文件所载可能影响其未来业绩的其他因素。 如需更多资讯，请联系： CBL International Limited

电邮：investors@banle-intl.com 纵横财经公关顾问有限公司

郑松雪 电话：(852) 2864 4857

欧阳蔚雯 电话：(852) 2114 4913

电邮：sprg_cbl@sprg.com.hk



