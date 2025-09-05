一邦主办《影视交易新篇章：Web3 × DMP 重塑跨界别产业链》



香港, 2025年9月4日 - (亚太商讯) - 由香港特别行政区政府支持成立的独立非营利仲裁调解机构一邦国际网上仲调中心(「一邦」)主办的《影视交易新篇章：Web3 × DMP 重塑跨界别产业链》合作协议签署(MOU)仪式暨专题研讨会，今日完满落幕。是次活动邀请到来自不同行业的专家担任演讲嘉宾及专题研讨会成员，吸引近百名专业人士、高管等参与，一同见证签署落实MOU及探索影视交易新格局。 活动由一邦主席苏绍聪博士主持开幕，并邀得香港特别行政区律政司副司长张国钧博士致欢迎辞，与中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室法律部副部长张玉梅女士，一同见证一邦与香港电台、香港电影后期专业人员协会及亚太文化创意产业总会签署合作备忘录，落实携手推动法律科技在影视文化产业中的应用。张副司长于欢迎致辞中表示，香港作为亚太区重要的影视制作中心之一，亦是连接内地与国际市场的「超级联系人」。为推动产业健康发展，律政司持续推动法律科技应用与争议解决机制发展，通过多项政策与措施完善法律支持框架，助力行业创新；同时，一邦交易促成平台作为业界应对挑战的重要工具，为影视界提供更便捷的合作洽谈渠道与更高效的法律权益保障，长远支撑产业稳健发展。 《CEPA》促进中港影视业互联互通 吸引国际资金走进来、产业走出去 国家积极修订《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉服务贸易协议》(《CEPA》)，加速推动中港两地影视合作新常态。一邦董事兼立法会议员吴杰庄博士于主旨发言时分享见解，阐析最新修订的CEPA如何重塑并协助两地影视文化产业升级发展。吴博士指，CEPA为香港及内地影视产业注入核心动力。香港通过合拍剧可享国产剧待遇，获放宽市场准入，实现从创作、制作、投资到发行放映的全产业链布局提升，而取消创作团队限制等措施，亦有助保障香港影视创作的自由度与独特性﹔在此框架下，中国内地的资本可透过香港这国际平台，加快国际合作与项目开发。这种深度融合促进了人才、资金与项目的双向流动，大额度开放香港影视业进入内地市场的渠道及增加国际资本与技术进入的潜力，同时透过Web3技术协助内地影视企业拓展国际市场。 法律科技与Web3协同应用 重塑影视产业全产业链 在题为《链上合作 X 法治保障：Web3 世代下香港影视文化产业的数码转型之路》的专题研讨会上，一邦署理行政总裁梁振声先生、北京大成(上海)律师事务所高级合伙人黄开军律师、张淑姬赵之威律师行合伙人赵之威律师、亚太文化创意产业总会荣誉会长马维业先生、亚洲区块链学会会长蔡志川博士及香港知识产权顾问有限公司合伙人刘帅贤博士，围绕 Web3 时代下影视产业的数码转型与跨境合作展开深入交流。讲者指出Web3 技术为影视行业带来的结构性冲击，并分析业界在技术适应与跨境协作中常见的阻力与争议。其中强调，法律科技有助强化中港两地的版权保护，而Web3 对产业链带来去中介化、智能合约应用等，是构建可信交易环境、提升跨境影视合约与风险管理效率的核心。讨论提到区块链重塑影视产业的协作模式，强调交易促成平台在转型与避免争议中的角色，其中说明透过一邦的交易促成平台(DMP)及一邦在线争议解决(ODR)平台，业界可利用智慧合约、区块链存证等工具，为影视合作提供在线无缝衔接的交易与法律保障，高效对接跨境市场交易及化解跨境协作中常见的版权与合约争议，藉此巩固香港作为中外影视文化合作桥梁的地位，并凸显科技与法律结合在推动产业创新、保障权益与提升合作效率方面的关键作用。 一邦主席苏绍聪博士表示：「一邦非常荣幸与各影视、文创机构签署合作协议，共同为影视文创业界构建集高效、专业、安全于一身的一站式跨法域在线『技术＋法律』解决方案平台，透过法律科技和Web3区块链技术，协助企业有效对接资源与伙伴，厘清合约条款配置，并于需要时提供数码争议解决方案，携手打造全球首个具有国际影响力的『影视 x Web3x法律科技』融合生态，启动香港Web3文创领域的战略布局。未来，我们期望有更多来自不同地区的影视、文创业界加入完善我们的生态圈，持续拓展影视文创产业跨地区健康发展与合作。」 一邦于去年11月与横店影视产业协会及东阳市法学会签署「影视行业涉外争议解决合作备忘录」，并于今年3月参与香港国际影视展，一直积极向影视业界推广DMP及ODR平台，实现其致力于推动跨境跨媒体健康协同发展的承诺。凭借是次与香港影视文化机构签署合作协议的基础，以及国家利好政策的支持，一邦期望透过自家平台，为两地影视文化产业合作带来源源不绝的新机遇，促进产业深度融合与创新发展。 图片说明 一邦主席苏绍聪博士主持开幕。 香港特别行政区律政司副司长张国钧博士致欢迎辞。 一邦董事兼立法会议员吴杰庄博士于会上发表主旨演说。 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室法律部副部长张玉梅女士(左三)及香港特别行政区律政司副司长张国钧博士(右三)，一同见证一邦主席苏绍聪博士(右二)与香港电台广播处长关婉仪女士(左二)、香港电影后期专业人员协会副会长马文现先生(左一)，以及亚太文化创意产业总会会长林明慧女士(右一)签署合作协议。 北京大成(上海)律师事务所高级合伙人黄开军律师、张淑姬赵之威律师行合伙人赵之威律师、亚太文化创意产业总会荣誉会长马维业先生、一邦署理行政总裁梁振声先生、亚洲区块链学会会长蔡志川博士及香港知识产权顾问有限公司合伙人刘帅贤博士，于专题研讨会上围绕 Web3 时代下影视产业的数码转型与跨境合作展开深入交流。 一邦董事会成员兼市场推广工作组主席龚海欣律师致闭幕词。 关于一邦国际网上仲调中心 一邦国际网上仲调中心(一邦)是一家非营利机构，于2018 年获亚洲国际法律研究院、香港大律师公会及香港律师会支持而成立。旨在利用创新技术，提升香港的仲裁和调解服务水平，利用创新技术构建能力，满足正在迅速增长的跨境网上争议解决及交易服务需求，使香港成为法律科技中心和枢纽。一邦致力与国际组织和专业团体，包括亚太经合作组织(APEC)、东南亚国家联盟(ASEAN)、一带一路沿线国家及其他地区开展合作，为避免和解决国际商业争议作出贡献。 一邦通过包括区块链、人工智能、软件机械人和云端等最新技术，开发网上争议解决(ODR)平台及交易促成平台(DMP)；同时非常重视网络安全和信息私隐，保护平台内和相关信息的安全。 如需更多信息，请浏览机构官方网站、LinkedIn及官方微信公众号(一邦)。



