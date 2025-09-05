U.S. Polo Assn. 庆祝成为 2025 年太平洋海岸公开赛历史性冠名赞助商——圣塔芭芭拉马球与网球俱乐部

圣塔巴巴拉，加利福尼亚州和西棕榈滩，佛罗里达州, 2025年9月4日 - (亚太商讯) - 作为美国马球协会（USPA）的官方运动品牌， U.S. Polo Assn. 于上周末隆重庆祝一个重要里程碑——成为 2025 年 U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公开赛 的冠名赞助商。赛事于 8 月 15 日至 31 日在标志性的 圣塔芭芭拉马球与网球俱乐部 举行。这项享有盛誉的锦标赛，被誉为 西海岸马球的明珠，汇聚了顶级球员，并吸引创纪录的观众，成为马球运动中最具影响力和最受瞩目的盛事之一。

U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公开赛 (照片来源：Michelle Lauren)

U.S. Polo Assn. 首次成为 2025 年 U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公开赛的冠名赞助商。这项赛事可追溯至 1908 年，是全球最古老、最受尊崇的马球锦标赛之一。作为更广泛合作伙伴关系的一部分，U.S. Polo Assn. 还在 2025 赛季担任 圣塔芭芭拉马球与网球俱乐部的官方服装品牌及球场赞助商，并将双方的合作延续至第八个年头。

USPA Global负责管理价值数十亿美元的 U.S. Polo Assn. 品牌的总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示：“U.S. Polo Assn. 多年来一直自豪地支持太平洋海岸公开赛，作为世界上历史最悠久、最具声望的赛事之一，今年我们非常激动能够成为太平洋海岸公开赛的冠名赞助商。” 他补充道：“我们与圣塔芭芭拉马球与网球俱乐部长期以来作为官方服装品牌和球场赞助商所建立的合作关系，使 U.S. Polo Assn. 拥有了一个绝佳的机会，能够在这场卓越的赛事中，与马球运动员、球迷以及圣塔芭芭拉社区一起，共同庆祝品牌与马球运动及其传承之间真实而深厚的联系。”

在整个赛事期间，U.S. Polo Assn. 举办了多场品牌互动活动，并推出了 2025 年 U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公开赛的独家纪念商品，既可在圣塔芭芭拉俱乐部精品店现场购买，也可在 uspashop.com在线选购。该运动品牌还与圣塔芭芭拉马球与网球俱乐部的合作伙伴共同打造生活方式及社交媒体内容，进一步彰显马球运动、时尚与加州文化之间真实而紧密的联系。

本届赛事汇聚了顶尖运动员阵容，其中包括 U.S. Polo Assn. 品牌大使 Nico Escobar，他代表 La Karina 队出战。在一场扣人心弦的决赛中，La Karina 以 12 比 10 击败 Carbenella，赢得队史首个太平洋海岸公开赛冠军。La Karina 的 Felipe “Pipe” Vercellino 表现极其出色，全场攻入 12 球中的 9 球，荣获最有价值球员（MVP）称号。

圣塔芭芭拉马球与网球俱乐部董事会主席 Henry Walker 表示：“U.S. Polo Assn. 品牌不断提升这项享有盛誉的太平洋海岸公开赛的运动体验，无论是对球员、球迷还是对我们的社区而言。U.S. Polo Assn. 与圣塔芭芭拉马球与网球俱乐部之间长期的合作关系，是真正见证了我们对马球运动共同的热情。”

2025 年 U.S. Polo Assn. 太平洋海岸公开赛依然是西海岸马球最令人渴望的荣誉，象征着传统、卓越与竞技精神。在 U.S. Polo Assn. 的冠名赞助下，今年的赛事不仅提升了比赛水平，也为球迷与球员带来了更丰富的生活方式与赛事体验。

关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 为美国马球协会（USPA）之官方品牌，该协会创立于 1890 年，是北美最大马球俱乐部与马球运动员联盟。今年，U.S. Polo Assn. 与美国马球协会（USPA）共同庆祝品牌成立 135 周年，持续从体育汲取灵感。 U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球品牌价值，并透过逾 1,100 间品牌零售店及数千个销售据点，在全球超过 190 个国家提供男装、女装、童装、配件与鞋类产品。透过与美国 ESPN、欧洲的TNT和印度 Star Sports 的历史性协议，U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球赛事首次转播至全球数百万体育迷，让这项激动人心的运动登上世界舞台。

据《License Global》报导，U.S. Polo Assn. 长期被评为全球顶尖体育授权品牌之一，与 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 并列。此外，该品牌亦因于全球及数位市场的成长，获得多项国际奖项肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等主流媒体，也多次出现在 Yahoo Finance 与 Bloomberg 等财经平台。

欲了解更多资讯，请造访 uspoloassnglobal.com 并追踪 @uspoloassn。

USPA Global 为 USPA 子公司，负责营运全球价值数十亿美元之 U.S. Polo Assn. 品牌。USPA Global 亦营运提供体育与生活风格内容的 Global Polo TV。要了解更多信息，请访问 globalpolo.com 或在 YouTube 上搜索 Global Polo。

来源: U.S. Polo Assn.

