「十五五」规划出台在即 捕捉环保能源领域机遇

香港，2025年9月4日 - (亚太商讯) - 在可持续发展及应对气候变化的理念推进下，全球各国皆将发展洁净能源定调为重要国策。中国更为全球主要国家中，大力发展低碳环保能源的有力行动者，国家领导层更多次强调「绿水青山就是金山银山」，以2030年实现「碳达峰」与2060年「碳中和」作为指导目标，而将于明年开局的「十五五」规划，环保能源领域将续会迎来重要发展机遇。

今年7月初，国家国务院新闻办举办发布会，回顾简介「十四五」内近5年的发展成果。当中绿色发展方面，期内新能源发电装机规模历史性超过煤电，建成了全球最大清洁发电体系，至今年5月底可再生能源发电装机达20.9亿千瓦，较「十三五」末的9.34亿千瓦，翻了一倍多。全国每用3度电就有1度是绿电，展望比例还会提高。

此外，国家坚定履行「双碳」承诺，2024年单位GDP（国内生产总值）能耗较「十三五」末降低11.6%，相当于减少11亿吨二氧化碳排放量。从资源利用方面来看，2024年，主要资源产出率较「十三五」末提高约12%，全国焚烧处理生活垃圾2.68亿吨，较「十三五」末增长83.6%。

有趣的是，除了水处理概念股估值修复外，随着垃圾焚烧处理领域相关运营资产被低估，以及焚烧效能以至产能不断增长的情况，重回投资市场的眼帘，环保板块轮动的剧目亦有机会愈演愈烈。

早在今年3月已制定其「十五五」战略发展预规划，明确「两化一型」（科技化、国际化、生态型）发展方向的光大环境(00257.HK)为全球最大垃圾发电投资运营商，设计日处理生活垃圾能力超过16万吨。作为环境综合治理服务商龙头，集团于环保产业具广泛布局，涵盖固废、泛水、清洁能源三大核心领域。展望中共中央政治局将于10月召开第二十届「四中全会」，研究「十五五」规划建议，预期国家将进一步优化绿色产业于开发、制造、利用等的政策空间，以巩固深化「十四五」期间所取得的战略成果及良好发展势头。

内地反内卷有利绿能产业

再者，内地近期开始吹起「反内卷」风，国家部门除督促各大电商平台停止「内卷式」恶意竞争，于绿能产业面上，有报道指工信部早前召开会议，与光伏业界探索反内卷实施细则，估算风气所及，将有效提升整体产业推动落后产能有序退出的意识，有利于绿能产业的经营环境，及加强各细分领域头部企业的优势，包括作为固废龙头的光大环境。

至于相较各绿能细分领域的龙头H股，光大环境股价自今年4月筑起平稳升轨，并于绩后上月下旬再刷新52周新高见4.58元，走势相对其他光伏龙头、风电龙头及综合大型电企标的来得稳健。相对而言，光大环境2025年拟派的中期息则由2024年同期的14仙增加至15仙，派息比率为42%，按年增加7个百分点；股息率近5.3厘，减息周期料即将展开，预期光大环境可凭借其公用股的定位，吸引投资高息股的资金泊入，利好后市表现。此外，集团财务状况健康，截至2025年6月底，手持现金88.42亿元，较2024年底约80.42亿元，增加10%，并将综合资金成本控制在较低水平，负债水平合理。

光大环境公用股属性 利好好市表现

2025年上半年，光大环境业务分布已拓展至国内25个省（市）、自治区及1个特别行政区；海外市场布局德国、波兰、越南、乌兹别克斯坦等16个国家；投资落实的环保项目共604个，总投资约1643.07亿元人民币。

期内，集团核心业务板块环保能源持续聚焦固废业务领域、完善垃圾发电产业链布局，更于乌兹别克斯坦落实两个垃圾发电项目，取得中亚市场的业务突破。营运面上，垃圾发电项目平均每吨入炉垃圾发电量约460千瓦时，按年增长3%；综合厂用电率约14.7%，按年降0.3个百分点，对外供应蒸汽量按年增长39%。

截至2025年6月底，集团共投资落实项目286个，总投资约1012.28亿元人民币；同时新签署多项轻资产业务，涵盖垃圾分类、环卫一体化、供热供汽等领域，合同总额约1.61亿元人民币，新增设计规模为日处理生活垃圾3000吨。

光大绿色环保在生物质高值化利用重要突破

光大环境旗下光大水务(01857.HK)作为环保水务业务于今年上半年同样于轻资产业务有着更多的布局，业务涵盖工业废水处理、设备供货、工艺包等领域，布局于湖北、江苏、浙江等省份及泰国市场；今年上半年，新承接各类轻资产业务，合同总额约6000万元人民币，新增设计规模为日处理工业废水1万立方米。

至于光大环境之绿色环保板块光大绿色环保(01257.HK)，在今年上半年拓展首个生物天然气项目，以生物质高值化利用技术提供天然气，标志着光大绿色环保在生物质高值化利用领域的重要突破。光大绿色环保作为光大环境的绿色环保板块，此板块业务专注于生物质综合利用、危固废处置、环境修复、光伏发电、风电等新能源领域。上半年新签署3项环境修复服务，合同总额约1.28亿元人民币。新增设计规模为年处理生物质原材料5万吨、年供生物质天然气1,000万标准立方米。

综合2025年上半年，集团共投资落实4个新项目，总投资约23.96亿元人民币；新签署轻资产业务合同总额约5.2亿元人民币，新增业务类别涵盖沼气提纯、移动储能、渗滤液处理、设备采购、技术服务、环境修复等领域。

于宏观环保产业层面上，受惠国家科研实力日益提升带动，以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的「新三样」成为内地火热的出口产业，而三者皆与环保绿能相关，足以反映国家在能源转型上的贡献及科技实力。

自研环保装备加速出海机遇

光大环境于其中期业绩上亦展示了其科技实力。在研发领域上，光大环境推动技术创新的取态亦进取积极，当中装备制造板块除于国内市场深耕小型化垃圾焚烧技术，境外亦签署泰国高能焚烧炉及印度捞渣机供货合同，及中标马来西亚兰卡威一期改造项目，推动自主研发环保装备加速出海。今年上半年，集团装备云服智能平台更正式上线，截今年6月底，平台注册用户约600家。

此外，环境研究院作为光大环境科技研发创新的引擎，于2025年上半年推进飞灰资源化利用技术实现工艺突破，及一系列技术成果转化，其中，厌氧氨氧化系统已在集团浙江宁海垃圾发电项目调试成功，为下一步加大成果转化力度奠定良好基础。

环保行业在淡出资本市场目光后，随着运营资产被低估、等因素推动下，整个板块正重回市场目光中；部份具备稳健现金流公用股属性的优质资产，比如股息率持续胜过行业平均水平的光大环境，其核心业务如垃圾焚烧步入运营为王的阶段，其稳健派息的优势亦有望延续下，这类资产的后续估值修复空间，可以多加留意。

