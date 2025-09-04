Magnum Opus Resorts 启动国际建筑设计大赛，打造哥斯达黎加标志性度假静修地



迈阿密海滩，佛罗里达州, 2025年9月4日 - (亚太商讯) - 由资深行业高管创立的豪华酒店公司 Magnum Opus Resorts 宣布正式启动其国际建筑设计大赛。此次邀请旨在挑战全球 visionary 建筑师，设计一座独一无二的 8–10 间客房精品度假静修地，坐落于哥斯达黎加太平洋海岸 8 英亩未经开发的原生态土地。该地以郁郁葱葱的热带雨林、全景式海洋景观、丰富的自然资源以及对负责任生态旅游的坚持而闻名。 度假静修地将建于 高出太平洋纯净海滩 600 英尺的私人山顶，将成为不同于任何现有酒店的存在。这里被认为可提供 全哥斯达黎加最令人屏息的 360 度景观，并将被设计为 专属整栋包租体验 的场所。它将成为一个兼具身体、情感与建筑高度的圣地，专为寻求 私密、灵感与转化 的私人群体打造。该项目的愿景是 在国际设计期刊中获得认可，并树立跨时代建筑创新的全新标杆。 因高度关注而延长截止日期 注册截止日期： 2025年9月20日（星期六） 美国东部时间晚10:00

2025年9月20日（星期六） 美国东部时间晚10:00 概念提交截止日期： 2025年10月25日（星期六） 美国东部时间晚10:00

2025年10月25日（星期六） 美国东部时间晚10:00 获奖公告：2025年11月15日（星期六） 美国东部时间中午12:00 竞赛亮点 项目范围： 设计一座 8–10 间客房的豪华静修度假地，仅限整栋包租使用（不按单个房间出租）。

设计一座 8–10 间客房的豪华静修度假地，仅限整栋包租使用（不按单个房间出租）。 客群画像： 名人、高管、引领潮流者及追求私密与沉浸式自然体验的高端旅行者。

名人、高管、引领潮流者及追求私密与沉浸式自然体验的高端旅行者。 愿景与支持： 项目已获全额融资，设计必须与自然无缝融合，同时保持建造的可负担性，并力求获得全球设计界的赞誉。

项目已获全额融资，设计必须与自然无缝融合，同时保持建造的可负担性，并力求获得全球设计界的赞誉。 奖项： 2000 美元酬金，并有机会在 专业服务合同 下获得完整设计委托。

2000 美元酬金，并有机会在 专业服务合同 下获得完整设计委托。 设计要求：参赛作品必须包括概念草图 / 体量图、阐释设计理念的叙述说明、情绪板，以及由参赛者自行决定的可选视觉化呈现。详细信息请见：https://www.magnumopusresorts.com/the-competition 评审标准 建筑原创性与远见

与自然环境的融合度

概念清晰度与设计语言

具备成本意识且可实施的方案

与变革性宾客体验的契合度 如何参与 本次 全球竞赛 面向建筑师、设计师及设计公司开放——无论个人还是团队皆可参赛。对国籍、年龄或专业背景均无限制，且无需报名费。 立即注册并获取完整竞赛简章：www.magnumopusresorts.com/the-competition 关于 Magnum Opus Resorts 总部位于迈阿密海滩的酒店公司 Magnum Opus Resorts，正在通过优先强调 变革性体验 的静修度假地，重新定义精品奢华。公司由拥有深厚酒店管理与金融背景的领导团队创立，其位于哥斯达黎加的首个静修度假地因其 卓越的自然美景、独特的精神能量以及无与伦比的 360 度全景视野 而被选址。 媒体联系人：

Max Frank

Max@magnumopusresorts.com 来源: Magnum Opus Resorts



