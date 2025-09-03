交易宝首推"AbbyPay"免POS终端电子收款方案

香港，2025年9月3日 - (亚太商讯) - 在数码科技高速发展及盛事经济推动下，电子支付已成为香港及内地消费场景的主流消费方式。根据《Digital 2025（香港）》报告1显示， 2024年香港使用电子支付人数达578万，同比增长14.0%。其中，37.1%的用户每月使用流动支付服务。此外，45%的消费品电商交易经由手机完成付款，充分反映流动支付需求旺盛。

交易宝有限公司（"交易宝"或"PCG"）植根香港，专注于金融云支付处理及收单服务，于2025年9月2日（星期二）参与亚洲餐饮厨艺协会主办的"名厨之最推介餐厅 (The Best of the Best Masterchef Recommendation Restaurant - BOBM) 2025"颁奖典礼。是次颁奖典礼不仅表彰香港、澳门及内地餐饮业界的卓越成就，更为餐饮及相关行业提供重要交流平台，以探讨未来发展趋势。

活动上，交易宝正式发布及推出旗下品牌产品 -"AbbyPay"免POS终端电子收款方案"。针对当前业界经营痛点，"AbbyPay"协助餐饮零售等行业加速交易处理速度，节省营运成本，并把握盛事经济带来的新机遇。与此同时，"AbbyPay"可为内地餐饮品牌提供灵活、安全及高效的收款支援，加快进驻步伐。

PCG于"名厨之最推介餐厅 (The Best of the Best Masterchef Recommendation Restaurant - BOBM) 2025"颁奖典礼正式发布"AbbyPay"免POS终端电子收款方案



PCG团队与亚洲餐饮厨艺协会主席黎志华合照

"AbbyPay"：免 POS 终端的新世代支付方案实现随时随地收款

"AbbyPay"应用程式以SoftPOS技术为基础，让任何支援 NFC 的 Android 智能手机（iOS版本稍后推出）瞬间化身收款工具，免去传统 POS 终端的高昂投资、复杂操作及维护支出。传统POS终端在香港需要高昂的初始投资，单个终端设备及设置成本约为港币1,000至2,000元不等，且部分公司需支付租赁费用。SoftPOS利用现有的支援NFC的智能手机或平板电脑，几乎完全免除这些费用。对于香港商户，尤其是的士、街市或外送服务等小型及微型商户而言，这种方式可立即节省成本——无需额外硬件，设置成本几乎为零，仅需支付交易手续费，商户便能接受电子支付，数码化门槛大幅降低。商户只需一部智能手机，即可在餐厅、商店、市集、展览、快闪店、交通运输及物流配送等多元场景中灵活收款，实现低成本、随时随地的支付体验。

构建三重护城河，全面提升交易体验

除了轻巧便携、随时启用的优点外，"AbbyPay"构建三重护城河。首先，"AbbyPay"由 PCG 云端处理器驱动，效能稳定而强大，能满足大型企业与中小商户的需求，为各类业务提供高效而灵活的收款方案。在餐饮业，侍应可直接在餐桌完成收款，提升服务效率及顾客体验；在零售业，店员可于卖场即时收款，减省顾客排队时间；在展览或快闪店，应用程式即开即用，快速处理交易；在交通运输业，司机可直接利用手机收取车资，省去额外 POS 终端空间；在物流配送方面，送货员可即时收取货到付款；甚至在保险业，业务员亦能以平板电脑即时收取保费，避免输入敏感卡资料。这些应用不仅提升商户营运效率，更为消费者带来更便利流畅的付款体验。同时，透过SoftPOS集中管理支付交易，加上后台即时数据、自动生成财务报表等功能，节省大量人力和行政成本，帮助商户优化人力配置，减少行政管理开支。

第二，"AbbyPay"不仅全面支援 VISA、Mastercard、转数快、支付宝、微信支付、Apple Pay、Google Pay 等多种主流支付方式，还可在交易完成后即时建立二维码，方便顾客扫码下载电子收据，支援多元支付，协助各行各业迈向无现金及无纸化社会，推动绿色可持续营运。

再者，"AbbyPay"拥有高度安全认证，已通过 PCI DSS Level 1 及CPoC国际认证，并采用端到端数据加密、代码化处理与动态密钥保障，安全性与传统 POS 同级。针对一般不具备资讯科技资源的中小企商户，"AbbyPay"提供"即用型"安全支付方案，无需额外购置专用硬件，也能确保持卡人资讯等交易数据安全，减少诈骗风险，全方位保障消费者及商户交易安心。

PCG总经理姚欣斌表示："当前香港各行业面对营商压力，餐饮零售业更是尤甚。然而挑战同时带来新机遇，特别是在盛事经济推动下，市场对灵活支付方案需求殷切。’AbbyPay’兼具成本效益、低碳环保、交易安全、操作便捷及数据保障等多项优势，将帮助本地餐饮零售业以更低成本加快数码转型，提升顾客体验。同时，随着越来越多内地餐饮品牌进驻香港，’AbbyPay’能为其提供快速、安全的支付支援，助力品牌更快融入香港市场。我们期望透过此创新方案，推动行业数码转型，助力本地经济与环境的可持续发展。"

专属优惠开启流动收款新里程

为感谢大家对 Yedpay 及 BBMSL 一直以来的支持，无论新商户或现有商户，即日起可致电客服热线（Yedpay：3905 2568／BBMSL：3907 0308）优先登记，于"AbbyPay"应用程式上线后免费优先体验，享受随时随地无需POS终端的收款便利。同时，为推动香港数码支付发展，"AbbyPay"将为全港商户提供"免年费、免开户费"专属优惠，让所有商户都能轻松实现智能流动收款。

"AbbyPay"为全港商户提供"免年费、免开户费"专属优惠，让商户轻松实现智能流动收款

注：

1.《Digital 2025（香港）》报告：https://datareportal.com/reports/digital-2025-hong-kong

关于交易宝有限公司

交易宝有限公司（"交易宝"或"PCG"）是一家创新且领先的支付科技公司，业务遍及香港、新加坡及亚太地区。成立于2016年，PCG已发展成为一家收单机构，拥有所有主要发卡机构和电子钱包网络的主要会员资格。PCG品牌Yedpay已在香港建立稳固领先的支付业务，而另一业务A3A则通过RESTful API开发了金融云支付处理系统，这不仅显著节省成本、减少复杂的流程，还为用户提供实时交易数据和洞察。此外，PCG核心企业成员BBMSL在支付生态圈担任支付服务商（Payment Facilitator）角色，专注于为香港中小企业提供全方位电子支付解决方案。作为收单处理商，PCG凭借其亚洲首个金融云处理和结算平台，为整个支付行业提供了重要支持。公司将秉持"扎根香港，放眼全球"的策略，以尖端的金融科技赋能商户，助力全球支付生态实现高质量发展。

