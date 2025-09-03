香港钟表展及国际名表荟萃今天盛大揭幕 环球名表云集展现精妙工艺 彰显香港国际化平台优势



- 香港钟表展及国际名表荟萃于9月2至6日举行，吸引15个国家及地区的逾650家展商参与

- 钟表展设八大专区，涵盖各类钟表产品，为买家提供一站式採购平台

- 参展商藉展览发佈新品，把握市场趋势，推出国潮设计、联乘作品、融入环保及智能元素的产品

- 国际名表荟萃再度开放予业界及公众免费入场，带来多场精彩活动，包括名表匯演、新表发佈会、幸运大抽奖，以及名表鑑赏与茶艺体验环节等 香港，2025年9月3日 - (亚太商讯) - 9月2日，由香港贸易发展局（香港贸发局）、香港表厂商会有限公司及香港钟表业总会有限公司合办的第44届香港贸发局香港钟表展及第13届国际名表荟萃，以「此时 此刻」为主题，吸引来自15个国家及地区的超过650家展商参与，呈献一系列做工精湛兼具特色的钟表产品。今年展览设有广州、台湾，以及瑞士独立制表展团（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）和法国展团Franceclat的展馆，并迎来德国、日本、黎巴嫩及荷兰等国家的展商回归参展。 实体展由今天起一连五日（9月2至6日）在香港会议展览中心举行，而「商对易」人工智能配对平台则开放至9月13日，让展商与买家于线上延续洽商。国际名表荟萃将继续同时开放予业内人士及公众免费入场，场内部份品牌设有即场零售，让市民大众购得心头好。 展览分门别类 钟表产品与服务应有尽有 香港钟表展设有八个专区，为买家提供一站式採购平台，当中永恆岁月展示原厂代工生产（OEM）及原厂设计与代工生产（ODM）的高级成表。其他展区包括成表、时钟、机械及设备、智能手表（原件制造）、包装及展示用品、零部件及配件以及商贸服务，一应俱全。 国际名表荟萃匯聚超过140个来自世界各地的品牌参与，数量创疫情后的新高，并设有六大主题专区，包括今年新增的微品牌展区，有多个独特小众品牌带来性价比高又具设计感的腕表。连续第15年与太子珠宝钟錶合作的World Brand Piazza专区，多年来为展会的亮点，深受腕表收藏家欢迎。今年呈献9个国际尊贵品牌的限量版及珍贵名表，品牌包括名士（Baume & Mercier）、崑崙錶（Corum）、卡斯托斯（CVSTOS）、迪威特（DeWitt）、凯彼丹斯（Kerbedanz）、万宝龙（Montblanc）、彼爱丽钻石（Peonia Diamond）、豪门世家（Sarcar）及雅典表（Ulysse Nardin）。其他展区包括华丽欧陆、智能手表、巧匠瑰宝，以及潮流时尚。 今年参展商紧贴市场趋势推出新产品，并透过展览抢佔订单。两展的精选及创新腕表包括： 融入国潮元素获市场追捧 近年有手表加入中国传统文化元素，设计更获得国际奖项认可，令市场多加关注国产品牌及中国内地制表师。 - 首位来自中国内地的国际独立制表人学会（AHCI - The Academie Horlogere des Createurs Independants）会员马旭曙、另一会员谭泽华，联同中国内地独立制表师钱国标及龚勛，将展出多款以精湛工艺揉合中华文化设计的腕表（展位：3F-D03）

- 上海牌带来荣获2025年美国缪斯设计金奖的腕表，以上海市花白玉兰为设计灵感，表面採用非遗技艺「苏绣」勾画出玉兰朵朵向上的姿态（展位：3F-D01） 推出联乘作品产生协同效应 有钟表品牌与人气电影及动漫IP合作，推出联乘系列与限量款式，藉此吸引特定消费群体，并提升品牌曝光度及影响力。 - 珍宝莱与哈利波特于展览首度推出「动态蛇」联乘腕表，限量 200 枚；钛金属蛇上链后会在表圈扭动，而当完全上链后可移动长达 45 秒（展位：3F-D03）

- 本地品牌INFANTRY联同《超时空要塞》推出联名腕表系列，每款腕表附送两套配件，让动漫迷自由切换造型，展现动漫精神与制表工艺的融合（展位：3G-B16） 个性化与时尚轻奢设计 吸引年轻消费者 近年消费者对独特设计及呈现自我风格的追求，令小众腕表品牌渐趋流行，其中有微品牌凭藉独特的设计与实惠的价钱攻佔年轻客群，例如今年参展的eOne、Le Tandy、OVD、Sunrex及No Identity等。瑞士独立制表展团（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）和法国展团Franceclat今年亦带来19个设计独特、值得珍藏的欧洲制表品牌。此外，International Luxury Group（ILG）展团今年再带来13个涵盖不同风格的时尚品牌，包括CERRUTI 1881、Ducati Corse、Kenneth Cole、Police、Sandoz、Tsar Bomba 及Timberland等。 - 瑞士品牌Sandoz推出融合机械感与时尚风格的运动手表，以绿色骨架作表盘展现机芯运作，并採用夜光指针与银色时标，令读时清晰（展位：3G-A08）

- Point Tec作为德国销量最大的钟表公司之一，今年带来三个品牌首度参展，包括Zeppelin、Bauhaus及Ruhla（展位：3G-B13A ） 回收或可持续物料迎合环保需求 近年市场越趋重视环保与企业社会责任（ESG），例如部分消费者开始关注钟表的材料来源、制造地点及生产过程等。为迎合需求，有钟表品牌改用回收或可持续物料，而今年展览则继续增有绿色方案供应商标志，识别超过30家带来可持续产品的展商。 - 德国品牌Lilienthal Berlin推出一款以「乌龙茶烟雾灰」为主色调的手表，表盘以回收茶叶渣制成，散发淡淡茶香；表带则採用可持续不锈钢材质，既耐用又环保（展位：3F-D07）

- 专门研制陀飞轮腕表的香港品牌Memorigin与奥地利品牌Hirsh联手打造环保表带，以SEAQUAL海洋回收塑胶纱线织造，再搭配于「创世记系列（海洋蓝）」腕表（展位：3F-C03） 智能风为业界带来新机遇 智能穿戴装置的普及为钟表业带来新机遇，多个品牌积极研发健康监测、GPS、测温及天气预报等功能，带动行业增长。 - 德国品牌Oskron推出提供脏腑评分、健康监测、个人化养生与亚健康预警的智能手表，结合 30 万中医案例及AI分析，助用家全面掌握健康状况（展位：3F-E03）

- 展商Longitude Limited（Hong Kong）带来Fila品牌的智能手表，能协助配戴者计算运动所消耗卡路里（展位：1C-A02） 精彩活动欢迎公众参与 国际名表荟萃将呈献多场特色活动予入场公众，包括一系列名表匯演及新表发佈会，当中更邀请到多位名人到场，包括艺人赵慧珊Aka、唐文龙、江嘉敏，以及奥运奖牌得主、空手道运动员刘慕裳及Ariel Torres，和退役香港轮椅羽毛球运动员陈浩源等。公众人士除了可透过竞投精明眼以「独家起拍价」竞投心水及纪念版腕表外，亦可参与幸运大抽奖赢取名贵腕表。 香港金属雕刻艺术家卡路士（古天祥）将于展览的第四日（9月5日）即场示范手表雕刻艺术；赏表艺‧茗茶香活动将于第五日举行（9月6日），钟表收藏家黄英飞与香港国茶品鑑学会会长张旌将带来一场名表鑑赏与茶艺体验环节，让参与者感受钟表工艺与茶文化的融合。 行业代表分析发展趋势 香港钟表展今年安排超过35场精彩活动，包括研讨会、论坛和交流活动，其中今日举行的香港国际钟表论坛请来中国内地、德国、法国、瑞士、日本和韩国的钟表协会领袖，分享各地钟表业最新贸易数据及行业趋势，并讨论全球钟表业供应链策略。同日举行的东西医健新智慧：智能穿戴技术守护健康研讨会请来中外医学专家，包括来自美国加州大学洛杉矶分校东西医学中心主任许家杰教授，以及中国中医科学院医学实验中心张啓明教授等专家，探讨智能穿戴设备可如何配合中、西医学概念，以监测健康状况。 明天举行的亚洲钟表研讨会以「重塑钟表的永恆时尚」为题，请来国际研究公司欧睿国际资深分析师分析钟表市场最新发展，并邀靖到瑞士独立制表展团（SIWP - Swiss Independent Watchmakers Pavilion）的独立制表师兼首席代表，以及资深独立腕表收藏家兼日内瓦钟表大赏（GPHG）的学会成员，分享独立制表及微品牌的艺术理念。展览亦请来中国着名钟表师及瑞士独立制表人协会（AHCI）成员马旭曙、谭泽华，以及钟表评论兼收藏家、澳门钟表协会会长张澍生，探讨中国独立制表师的发展现状及独立制表的精髓。 此外，香港贸发局联同香港钟表业总会及香港表厂商会合办第42届香港钟表设计比赛，以促进香港钟表设计交流及培养本地创意力量。今年公开组和学生组分别以「难忘您」及「信自己」为题，并继续设有市场潜力大奖，表扬具市场潜力的学生组作品。今年大会请来艺人张宝儿担任嘉宾评判并出席颁奖礼，获奖及入围作品将于展览期间展出，颁奖典礼将于9月6日在活动舞台举行。 「扫码易」延续线上商谈 展览沿用「EXHIBITION+」 融合模式举行，人工智能平台「商对易」提前于实体展前一星期（8月26日）开放至9月13日，让展商主动发掘合适买家，并随时进行网上会议。今年大会继续支援「扫码易」（Scan2Match）服务，让买家可在实体展期间，使用 HKTDC Marketplace App 的「扫码易」功能，扫描展商的专属二维码，以收藏喜爱的展商、浏览产品讯息及展会互动平面图、进行产品查询，并在实体展期间或之后与展商延续线上商谈。 此外，CENTRESTAGE（香港国际时尚匯展）将于9月3至6日在会展举行，匯聚各地时装品牌及设计师系列，缔造协同效应。入场人士可同时参观约400个钟表及时装品牌的最新产品。 图片下载：http://bit.ly/4628nlJ 第44届香港贸发局香港钟表展及第13届国际名表荟萃今天开幕，出席开幕典礼的嘉宾包括：香港特区政府商务及经济发展局常任秘书长黄少珠（中）、香港贸发局总裁方舜文（右四）、香港贸发局香港钟表展2025筹备委员会联名主席张雁鸣（右一）、陈志韬（左一）、香港贸发局钟表业谘询委员会主席刘燊涛（左四）、香港钟表业总会主席林文华（右二）、香港钟表业总会首席名誉会长郑树胜（右三）、香港表厂商会会长梁瀚誉（左二）、香港表厂商会首席名誉会长陈伟（左三），以及一众业界代表。 香港钟表展展出各式各样精湛工艺手表、配件及零件等，为环球买家提供一站式採购商贸平台。 国际名表荟萃呈献140多个国际品牌，并设六大专区，同时开放给公众人士入场参观。 由太子珠宝钟錶连续第15年贊助的「World Brand Piazza」专区，展示9个世界级腕表品牌。 展会期间举行多场名表发佈会及名表匯演，由模特儿戴并演绎华丽腕表，令人眼前一亮。 第42届香港钟表设计比赛所有得奖及入围作品现正于一号展览厅大堂展出，展现本地创意力量。

香港钟表展：https://www.hktdc.com/event/hkwatchfair/tc

香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc



