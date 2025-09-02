Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, September 2, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 2 September 2025, 18:39 HKT/SGT
Share:

来源 Yuzhou Group Holdings Company Limited
禹洲集团控股有限公司（01628.HK）宣布境外重组正式生效 迈出稳健发展关键一步

香港，2025年9月2日 - (亚太商讯) - 8月29日，禹洲集团控股有限公司（01628.HK）宣布，历时超过3年的境外债务管理与重组工作取得决定性成果，境外重组正式生效，标志着公司在流动性改善和财务结构优化方面迈出了关键一步，为未来的稳健经营奠定了坚实基础。

优化资本结构，增强财务稳健性，实现可持续发展

经过多轮磋商，协议安排最终涵盖15笔美元优先票据、一笔永续债、四笔担保票据及一笔银团贷款和一笔双边贷款。作为重组对价，禹洲集团发行了结构优化的新债券，包含短期债券、中期债券及长期债券。本次安排不仅显著降低了融资成本，还成功减少了其境外存续债务规模，切实减轻了财务压力，有效优化了资本结构，增强了财务稳健性和可持续性。

获得股东和市场支持，巩固各方利益，携手聚力同行

作为方案的重要组成部分，部分债权人将获得禹洲集团新发行的56.45亿股股票，占重组后集团已发行股份的约37.94%，进一步巩固了债权人与公司之间的共同利益。禹洲集团亦通过供股筹集近1亿港元资金，用于支付重组相关费用及补充集团流动资金。该供股安排不仅开创了市场先例，还获得了小股东的积极响应，体现了股东和市场对方案合理性及对禹洲集团未来发展前景的高度认可与信心。

此次重组方案的核心目标在于将禹洲集团境外负债规模调整至合理水平，恢复资本结构的稳健与可持续性，确保业务能够持续经营并实现健康发展；同时缓解流动性压力，使新的偿债规划更符合中国房地产行业及集团的经营现状；并在公平对待及充分保障所有利益相关者权益的基础上，实现整体价值最大化。

响应政策号召，践行社会责任，夯实企业价值

禹洲集团表示，未来将继续积极响应政策号召，坚定履行“保交楼”承诺，强化现金流管理，提升内生造血能力，确保业务稳健运营。结构性去杠杆措施预计将推动集团实现长期可持续的资本结构，降低整体运营风险。重组完成后，公司将稳步提升运营能力，致力于为所有利益相关方创造最大价值。

业内人士认为，此次重组的完成不仅缓解了公司阶段性的财务压力，也被视为禹洲集团在行业深度调整背景下实现稳健发展和长期增长的重要一步。



话题 Press release summary

部门 金融, Real Estate & REIT, 业务, Funds & Equities
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Yuzhou Group Holdings Company Limited
Aug 10, 2023 08:31 HKT/SGT
禹洲集团（01628.HK）公布境外债重组方案 公司持续稳健经营
Aug 25, 2020 13:33 HKT/SGT
禹洲集团(01628.HK)上半年收入按年升20.4%至逾140亿人民币 派发中期息每股12港仙
June 29, 2020 11:46 HKT/SGT
穆迪确认禹洲地产(01628.HK)Ba3企业家族评级 展望由“评级观察”上调至“稳定”
May 19, 2020 17:40 HKT/SGT
禹洲地产(01628.HK)获纳入恒生大中型股价值50指数及恒生大中型股价值偏向指数
Apr 1, 2020 16:24 HKT/SGT
笃定前行 进军千亿 禹洲地产(01628.HK)持续兑现稳增长 高盈利 控负债
Dec 13, 2019 15:18 HKT/SGT
禹洲地产（01628.HK）荣获“2019中国上市房企运营能力奖”
May 25, 2017 21:00 HKT/SGT
禹洲地产荣膺「2017中国房地产上市公司综合实力50强」第36名及「2017中国房地产上市公司经营绩效5强」第2名
Aug 29, 2013 18:54 HKT/SGT
禹洲地产上半年合约销售同比增加50% 上调全年销售目标12.5%​​至90亿
May 2, 2013 07:02 HKT/SGT
禹洲地产签署1.018亿美元银团贷款
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       