禹洲集团控股有限公司（01628.HK）宣布境外重组正式生效 迈出稳健发展关键一步

香港，2025年9月2日 - (亚太商讯) - 8月29日，禹洲集团控股有限公司（01628.HK）宣布，历时超过3年的境外债务管理与重组工作取得决定性成果，境外重组正式生效，标志着公司在流动性改善和财务结构优化方面迈出了关键一步，为未来的稳健经营奠定了坚实基础。

优化资本结构，增强财务稳健性，实现可持续发展

经过多轮磋商，协议安排最终涵盖15笔美元优先票据、一笔永续债、四笔担保票据及一笔银团贷款和一笔双边贷款。作为重组对价，禹洲集团发行了结构优化的新债券，包含短期债券、中期债券及长期债券。本次安排不仅显著降低了融资成本，还成功减少了其境外存续债务规模，切实减轻了财务压力，有效优化了资本结构，增强了财务稳健性和可持续性。

获得股东和市场支持，巩固各方利益，携手聚力同行

作为方案的重要组成部分，部分债权人将获得禹洲集团新发行的56.45亿股股票，占重组后集团已发行股份的约37.94%，进一步巩固了债权人与公司之间的共同利益。禹洲集团亦通过供股筹集近1亿港元资金，用于支付重组相关费用及补充集团流动资金。该供股安排不仅开创了市场先例，还获得了小股东的积极响应，体现了股东和市场对方案合理性及对禹洲集团未来发展前景的高度认可与信心。

此次重组方案的核心目标在于将禹洲集团境外负债规模调整至合理水平，恢复资本结构的稳健与可持续性，确保业务能够持续经营并实现健康发展；同时缓解流动性压力，使新的偿债规划更符合中国房地产行业及集团的经营现状；并在公平对待及充分保障所有利益相关者权益的基础上，实现整体价值最大化。

响应政策号召，践行社会责任，夯实企业价值

禹洲集团表示，未来将继续积极响应政策号召，坚定履行“保交楼”承诺，强化现金流管理，提升内生造血能力，确保业务稳健运营。结构性去杠杆措施预计将推动集团实现长期可持续的资本结构，降低整体运营风险。重组完成后，公司将稳步提升运营能力，致力于为所有利益相关方创造最大价值。

业内人士认为，此次重组的完成不仅缓解了公司阶段性的财务压力，也被视为禹洲集团在行业深度调整背景下实现稳健发展和长期增长的重要一步。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network