奥克斯电气成功登陆港交所：知名基石投资者护航 开启全球化新征程

香港，2025年9月2日 - (亚太商讯) - 奥克斯电气有限公司（以下简称「奥克斯电气」或「公司」，股份代号：2580.HK）在香港联合交易所主板成功上市，此次上市不仅是奥克斯电气发展史上的重要里程碑，更标志着公司全球化战略迈入了新的发展阶段，进一步巩固了其在全球空调行业前五的领先地位。

奥克斯电气是全球领先的集高质量家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体的专业化空调提供商，公司的产品矩阵围绕节能、舒适、健康、智能四大方向深耕，业务覆盖150多个国家和地区。

此次成功上市，不仅为奥克斯电气提供了更为广阔的融资平台，更将助力其加速全球化布局，深化在欧美、东南亚、中东等关键市场的渗透，进一步提升品牌国际影响力。

知名投资机构背书 彰显广阔发展前景和增长潜力

据悉，奥克斯电气此次上市引入多名基石投资者，包括中邮保险、中邮理财、华菱香港、西藏源乐晟及深圳永信。多家知名投资机构的积极认购，无疑为奥克斯电气的上市之路增添了厚重的背书，不仅体现了知名机构对奥克斯电气未来发展前景和增长潜力的坚定信心，也为广大投资者提供了重要的参考依据。

奥克斯电气本次发行价格确定为每股17.42港元。此次定价兼顾市场环境与公司基本面，反映了公司长期稳健发展的价值定位，同时具备一定的投资吸引力，为市场参与者提供了合理的进入窗口。

基石投资者的积极参与与发行价格的合理性，共同构成了奥克斯电气资本故事的坚实基础，在有助于提升奥克斯电气在资本市场形象与声誉的同时，更为其未来的融资活动铺平了道路，为公司的持续发展提供了强有力的资金支持。

持续进行技术创新和产能扩张 推动公司高质量发展

奥克斯电气一直致力于通过技术创新和产能扩张来推动公司的持续增长，并与松下合作研发生产核心部件压缩机，压缩机作为空调的核心部件，其性能直接影响到空调的整体效能与稳定性。

奥克斯电气与松下的合作，一方面实现了压缩机技术的共同研发与生产，更通过引入松下先进的制造工艺与质量管理体系，显着提升公司一体化产业链的竞争优势。

另一方面，此次合作还进一步增强了奥克斯电气在空调核心技术方面的自主可控能力，为其长期增长构筑了坚实根基。与此同时，于2025年6月，奥克斯电气芜湖工厂一期已顺利投产，标志着公司在供应链自主可控方面迈出了重要一步，将成为推动奥克斯电气未来增长的重要引擎。

值得一提的是，奥克斯电气在宁波开工建设的新工厂也在紧锣密鼓地进行中。该工厂将专注于满足海外市场的增量需求，宁波新工厂的建成投产，将进一步扩大公司的生产规模、提升生产效率，亦将为奥克斯电气开拓国际市场、提升全球市场份额及长期高质量发展提供有力保障。

总体而言，奥克斯电气的成功上市，是其全球化战略与资本运作深度融合的重要成果。凭藉其在空调领域的深厚积累、持续创新能力和强大的市场竞争力，上市后，奥克斯电气将借助资本市场的力量，进一步巩固其在全球空调市场的领先地位，加速全球化布局，提升品牌影响力，为全球消费者提供更加优质、高效、节能的空调产品与服务。

