产品迭代与技术创新双轮驱动 赛力斯上半年业绩大放异彩

香港，2025年9月2日 - (亚太商讯) - 8月29日，中国新能源汽车行业中的知名企业——赛力斯（601127.SH）发布2025年半年报。数据显示，赛力斯上半年营业收入624.02亿元，归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03%；研发投入51.98亿元，同比增长154.9%。2025年1-6月赛力斯新能源汽车销量达172,108辆，展现出强劲竞争力与综合实力。

2025年上半年，赛力斯高端智能电动汽车销量显著增长，有力地推动了公司利润的大幅提升。这一优异成绩的取得，主要得益于问界优异的产品力及高质量的交付能力。具体而言，魔方技术平台做为公司的产品与研发基石，为系列车型的高效开发提供坚实支撑。同时，公司的超级工厂推动新车实现快速垂直上量，速度抢占市场先机，此外，公司的数智质量体系全方位保障批量化产品的卓越质量，为其铸就了行业质量典范，新豪华服务更是持续引爆用户口碑，赢得市场广泛赞誉。

未来，赛力斯将继续高举高端智能电动汽车的大旗，坚定锚定高端智能电动汽车这一主航道，持续引领行业发展，为用户提供更加卓越的产品与服务。

问界系列持续迭代升级 彰显强大竞争力和品牌魅力

2025年上半年，问界系列新品不断推陈出新，持续迭代升级。问界新M5 Ultra、问界M9 2025款、问界M8等车型相继隆重上市，凭借其卓越的性能、创新的科技以及精致的设计，赢得了市场的广泛赞誉和用户的一致青睐，展现了问界品牌的强大竞争力和品牌魅力。

得益于全链体系能力的显著提升，问界在中国新能源豪华品牌领域持续刷新交付速度的纪录。截至2025年8月，问界全系累计交付已超75万辆。其中，问界M9累计交付超22万辆，稳居50万级豪华车市场销冠；问界M8上市即热销，累计交付突破7万辆，上市4个月蝉联 40万级销量冠军。此外，根据杰兰路《2025年度上半年新能源汽车品牌健康度研究》显示，问界品牌荣膺2025年上半年品牌发展信心指数第一名，问界M9以85.2分位列新能源车型净推荐值NPS总榜第一名，彰显强大的品牌实力与创新活力。

尤为值得一提的是，家庭智慧旗舰SUV问界M8纯电版已于2025年8月25日正式登陆市场，与此同时，全新问界M7也已蓄势待发，计划于9月正式推向市场。随着这一系列新品的陆续推出，问界将进一步优化与完善其产品矩阵，持续巩固其在新能源豪华车市场的领先地位，为用户提供更加卓越的出行体验。

持续加大研发投入力度 构筑坚固技术壁垒

在持续丰富产品矩阵的同时，赛力斯不断强化技术创新，加大研发投入力度，大力培育新质生产力。数据显示，2025年上半年研发投入51.98亿元，同比增长154.9%；研发人员共计6,984人，同比增长26.6%，占公司总人数的比例提升至36%。

在2025年上海车展上，赛力斯隆重发布了智能安全体系，该体系以场景定义安全，全面覆盖「生命保护」「车身防护」「健康呵护」「隐私守护」四大核心安全领域，构建起全方位、多层次的智能安全防护架构，致力于为用户提供全生命周期的安全保障，全面守护用户安全。

此前，赛力斯凭借一系列重大技术成果，成功构筑了坚固的技术壁垒。赛力斯魔方技术平台、赛力斯超级增程、赛力斯超级工厂等创新成果相继落地，为公司的技术发展提供了强大支撑。此外，赛力斯还建设了行业内首个「零碳智慧物流港」，树立了汽车制造业低碳物流管理的新标杆，引领了行业绿色发展的新趋势。

品牌价值大幅提升 获众多机构强烈看好

作为全球第四家实现盈利的新能源车企，今年上半年，赛力斯紧紧围绕产品矩阵优化、技术创新和经营效率提升等核心领域，持续加大投入，精准发力，取得了诸多亮眼的成绩。

在2025年《财富》中国500强排名中，赛力斯位列第169位，相较去年上升235个位次，成为排名跃升幅度最大的公司。今年8月发布的《TopBrand 2025中国品牌500强》榜单显示，公司凭借领先的品牌建设成果与市场影响力，以1755.23亿元的品牌价值荣登中国品牌500强，排名第92位，位列汽车行业前十。8月28日，全国工商联发布的「2025中国民营企业500强」榜单显示，赛力斯位列榜单第59位，大幅跃升174位，居重庆民企首位。

与此同时，资本市场对赛力斯的发展前景亦给予了积极关注与高度认可，持续看好其后市成长性。据相关统计数据显示，近半年来，已有近40家券商机构给予赛力斯「买入」评级。这一广泛的积极评价，反映了市场对赛力斯未来发展的坚定信心。

总体而言，2025年上半年，赛力斯在新能源汽车领域展现出了强劲的发展动力与巨大潜力。展望未来，公司将继续依托其在新能源汽车领域的深厚技术积累、卓越产品竞争力以及强大的市场拓展能力，持续巩固并提升其在行业内的领先地位，致力于为股东和投资者创造可观的回报，为推动新能源汽车行业的发展贡献更多力量。

