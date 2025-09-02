经调整EBITDA首次转正 具身智能首个突破极智嘉有望成为最先盈利的港股上市机器人公司

香港，2025年9月2日 - (亚太商讯) - 近日，全球仓储机械人第一股——北京极智嘉科技股份有限公司（「极智嘉」，2590.HK）交出一份亮眼的中期成绩单。公司上半年营收订单实现强劲增长，经调整EBITDA转正，成为港股机器人中首家实现转正的公司，进一步巩固了其在全球移动机器人的领先地位及商业化韧性。

不久前，公司重磅发布全新通用机械臂操作技术方案及全球首个专为仓储场景打造的具身智能基座模型 Geek+ Brain，以攻克超大规模SKU商品精准拣选与高效适应的行业难题，标志着公司在具身智能从技术架构到应用闭环实现关键突破。

这一成果，不仅意味着极智嘉技术版图从移动机械人领域延伸至机械臂智能应用，也为其业务增长开辟全新想象空间。迭加其中期业绩释放的强劲增长信号，极智嘉凭借「技术突破 + 业绩兑现」的双重优势，已成为港股市场「AI+机械人」 赛道中兼具稀缺性与成长性的优质目标。

业绩加速兑现 投资价值广受市场认可

商业化方面，极智嘉已经走在行业前列。2025年上半年，极智嘉延续强劲增长势头。最新中期业绩数据显示，上半年公司实现收入人民币10.25亿元，同比增长31.0%；经调整净亏损大幅收窄94%。经调整EBITDA首次转正，达到人民币1,162万元，收入与利润改善双向发力，逼近盈利拐点，显示其商业模型已经跑通。

同时，公司在大客户复购、新客户、新行业和新管道拓展方面均实现突破性进展。2025年上半年，公司录得订单人民币17.60亿元，同比增长30.1%，其中，最大单笔订单额超亿元。一方面，极智嘉继续赢得大客户认可，包括全球知名跨国消费品、跨境电商、汽车制造、服装行业巨头的复购。截止2025年6月30日，极智嘉服务福布斯世界500强企业超65家，终端客户总数超850家。另一方面，公司持续拓展新客户、新行业和新渠道，报告期内，新增超60家终端客户，并在杂货零售、食品饮料行业取得重大进展，新增渠道商超40家，为业务持续高速增长奠定了坚实基础。

与此同时，公司持续深化全球布局，截止2025年6月30日，已向全球40多个国家和地区交付了超66,000台机器人，具备完善的全球业务和服务网络，覆盖超过52个服务站点、12个备件中心以及超过310名工程师。

值得注意的是，公司全球化布局下加速释放盈利潜力，2025年上半年，非中国大陆收入占比79.5%，非中国大陆市场的毛利率达46.2%。

资本市场亦对其发展前景表示认可。近期，极智嘉获国信证券、德银、中信证券、大摩、招银国际等多家机构发布研报，给予其正面评级，一致看好其未来发展。

国信证券研报指出，极智嘉通过AI技术架构+移动机器人(AMR)+机械人解决方案提升用户粘性，盈利持续好转，同时设立具身智能公司提升机械手拣货、通用机械人制造等能力，未来智能化优势、规模效应有望逐步显现。中信证券看好极智嘉AMR机械人基本盘进入高景气发展周期，战略布局具身智能机械人，公司估值有望打开，首次覆盖并给予其「买入」评级。招银国际透过比较同业产品及计算客户投资回报率，进一步确认了极智嘉的竞争优势，并认为极智嘉作为港股市场首个仓储机械人企业具备稀缺性价值。

具身智能技术+平台突破 迈向「机械人通用仓储机械人」

仓储物流场景凭借其庞大的市场规模、明确的作业流程与迫切的智能化需求，成为具身智能最适合技术落地、商业化价值最高的核心赛道之一。一直以来，「货物多样性、环境动态性」的特性，使得仓库超大规模拣货场景成为最难被机械人完全替代的环节之一。仓储场景下的通用具身智能，将是接下来仓库通用机械人的核心基础。

Geek+ Brain平台为极智嘉通用仓储机械人提供「超级大脑」。而首个通用机械臂操作技术方案，通过新一代具身智能技术首次系统性地解决了海量商品形态、材质差异带来的机械臂抓取难题，实现了全品类、全场景、高适应性的自动拣货。该技术具备四大亮点：基于统一协同的多工感知模型、基于仿真增强的完整三维形状预测、多维度感知以及基于强化学习的通用抓取策略，为客户实现Model-free、99.99%+ 准确率、百毫秒级别推理以及本地化模型四大价值。该通用机械臂操作技术方案的发布，突破了传统机械臂受限于 SKU 差异的瓶颈，成功破解仓储超大规模商品拣选难题，让「无人拣选」成为现实，标志着仓储自动化迈入新阶段。

机械臂拣选工作流程图

通用机械臂货品拣取技术的四大客户价值

作为连续6年全球仓储履约机械人市占率第一的公司，极智嘉在仓储领域的深厚场景认知、全球客户资源和业务网络，为公司发展通用仓储机械人带来天然优势。依托强大的产品技术研发和业务拓展能力，极智嘉正率先突破仓储场景下的通用具身智能，推动仓储行业向「 真无人、全智能」时代迈进，打开具身智能的发展空间。

从仓储移动机械人到通用仓储机械人，极智嘉正在构建一条清晰的成长曲线：既有业务持续放量，创新技术拓展边界，全球化客户网络与高复购率加速形成正循环。随着在具身智能领域的持续突破，公司有望迎来业绩与估值的双重提升，打开长期配置的新窗口。

