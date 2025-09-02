Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, September 2, 2025
Tuesday, 2 September 2025, 10:22 HKT/SGT
来源 Shoucheng Holdings
首程控股半年报发布 重磅落子材料环节 机器人生态全产业链闭环成型

香港，2025年9月2日 - (亚太商讯) - 2025年中期，首程控股营收7.31亿港元，同比增36%；归母净利润3.39亿港元，同比增30%；资产融通板块收入同比飙升69%，"资产运营+资产融通"双轮驱动成效显著。

机器人赛道是战略核心，公司已投资宇树科技、银河通用、北京人形机器人创新中心等企业，覆盖人形、工业、医疗机器人领域，通过"资本+场景"赋能技术落地，如新能源汽车产线改造、智慧充电站运营等。

在公开的中期业绩路演上，董事会办公室总经理康雨指出："机器人产业已经从技术突破走向场景兑现，但要大规模量产，还必须补齐上游材料短板。"为此，公司同步宣布通过全资子公司设立"首程机器人先进材料产业有限公司"，聚焦电子皮肤、腱绳材料和轻量化PEEK等关键材料。康雨强调，这一布局将与整机和应用形成呼应，真正打通"上游材料—中游整机—下游应用"的全链条。

财务方面，公司现金储备超80亿港元，有息负债率仅7.9%，连续三年获AAA主体评级，财务安全垫突出。今年全年计划派息11.59亿港元，股息率近8%，并已累计回购超4000万股，彰显管理层对长期价值的信心。

战略上，公司正从传统基建运营商向科技新基建平台转型。停车与REITs业务提供稳定现金流，机器人业务成为增长引擎，下游应用已落地多个场景：如与阿尔特汽车合作推动汽车产线自动化；与万勋科技共建成都ICD自动充电站；北京大学首钢医院已引入术锐手术机器人；在北京"冰丝带"场馆外打造的机器人体验店，日均流水超3万元，并将在国庆期间推出首家"机器人4S店"，推动机器人走向消费端。

康雨在路演中还特别提到，首程是宇树科技董事会中唯一的上市公司股东，公司通过北京机器人产业发展基金持有宇树约4%的股份。随着宇树IPO推进，首程的资产将迎来重估，这也将进一步增强资本市场对公司长期成长性的预期。

随着材料公司成立、机器人全链条生态逐步完善，以及被投企业的IPO进展，首程控股的生态协同价值正加速释放，企业估值有望迎来新一轮重估。

Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



话题 Press release summary

部门 Enterprise IT, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], FinTech
Shoucheng Holdings
