沙利文第十九届全球增长、科创与领导力峰会顺利闭幕



上海，2025年9月1日 - (亚太商讯) - 8月28日，由弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称："沙利文"）主办，头豹协办的2025第十九届沙利文全球增长、科创与领导力峰会暨第四届新投资大会（以下简称"2025沙利文新投资大会"或"大会"）在上海静安香格里拉酒店成功举办。大会集结超200位海内外重磅嘉宾、超100场演讲/圆桌，现场专业观众超4,000人。 本届大会以"智启新程-共塑全球增长极"为主题，由中国上市公司协会、中国广告协会、《中国质量监管》作为支持单位，汇聚全球产业界、学术界、投资界的智慧与力量，共同探讨新时代下中国经济的新增长点、新市场、新赛道。大会为期2天，由一场开幕式、八大分论坛及多场主题活动构成，分别围绕AI与数字经济、生命科学新投资、新消费趋势、ESG与新质生产力、上市公司高质量发展、智能制造出海与中企全球化发展等热门议题进行了深入探讨。 200+位嘉宾、100+场演讲，共话"智启新程-共塑全球增长极" 沙利文富大为：企业可持续转型需完成"七大阶段"系统跃迁 沙利文全球董事局主席富大为表示（David Frigstad）先生表示，企业要实现可持续的转型成长，必须先完成"七大阶段"的系统跃迁：从全景式梳理行业九大价值链的"生态体系"出发，建立汇聚客户、竞对与经济数据的"增长生成器"，进而以CEO视角持续发现商业模式、技术与客户场景等多元"增长机遇"；随后对标全球最佳实践，在客户服务、销售支持、研发与AI整合等各环节做到"奥运级"水准；并以沙利文雷达指数为标尺，用执行力与创新能力双重提升未来增长潜力；最终通过开放共享的"行动社群"携手合作伙伴，把外部资源转化为企业收益。 沙利文祖亚儒：全球化视角下的增长范式重塑 （沙利文全球总裁兼主管合伙人祖亚儒） 沙利文全球总裁兼主管合伙人祖亚儒（Aroop Zutshi）表示，当今世界正进入一个由颠覆性技术、产业融合和地缘政治变化共同驱动的全新变革时代。为此，沙利文提出了以自主研发的 "增长渠道引擎（Growth Pipeline Engine）"为核心的"变革性增长之旅"，帮助企业系统性地识别增长机会、对标全球最佳实践，并构建具有韧性的发展战略。祖亚儒强调，未来的赢家将是那些能够在巨变中不仅生存下来，更能果断转型、把握新机遇，并在"智能革命"中实现持续增长的企业家与企业。 沙利文王昕：向世界传递中国的增长、科创与领导力 沙利文全球合伙人兼大中华区董事长王昕博士表示，沙利文全球合伙人兼大中华区董事长王昕博士表示，沙利文全球峰会已有近30年历史，在中国已连续举办了19年。十九年来，沙利文峰会的主题，始终围绕：增长、科创与领导力，为企业赋值，为行业赋能，为国家社会经济发展贡献力量。他指出，中国经济长期、持续、稳健的增长，是全球最大利好之一。沙利文不仅研究中国经济当下的增长，更着眼于预测未来。本届大会，沙利文再次更新发布《中国未来50年产业发展趋势白皮书（第四期）》，希望能够帮助大家更好地把握市场机遇、应对挑战。据其介绍，进入中国近30年来，沙利文不仅服务于大量科创企业，自身也积极利用科技创新，如提出"AI+HI"理念，即人工智能+人类智能，赋能传统行业转型升级。王昕博士认为，企业的核心竞争力，是企业家的领导力。沙利文始终坚信，中国企业家要：引领科创，服务人民，报效祖国，走向世界。王昕博士最后强调，沙利文将持续助力中国企业提升国际竞争力，吸引全球了解并投资中国。 开幕式现场群星璀璨。上海新金融研究院理事长、上海交通大学上海高级金融学院创院理事长屠光绍、国家质量监督检验检疫总局原总工程师、中国质量万里行促进会原会长刘兆彬、中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华、中国肝炎防治基金会理事长王宇教授、中国上市公司协会党委委员、副会长孙念瑞、徐州市国盛集团党委书记、董事长王鹏、全国政协委员、世界发明创新联合会中方代表、江苏商会轮值会长、上海港湾集团董事长徐士龙、兴富资本董事长王廷富等重要嘉宾出席活动，致辞或发表演讲。 上海交通大学上海高级金融学院创院理事长屠光绍以"深化金融服务实体经济功能与金融体系变革"为题作主旨演讲。他指出，金融服务实体经济是金融体系的根本宗旨，但金融服务实体经济需要与时俱进，因为经济发展中实体经济的内容和形态在不断变动，实体经济发展方式也在变化，特别是进入高质量发展阶段，金融服务实体经济也面临新的使命。屠光绍具体分析了当前金融服务实体经济的三大任务，一是金融在促进传统经济与新型经济融合发展中服务实体经济发展。当前以科技创新、数字化转型以及绿色低碳发展为代表的新质生产力正驱动经济体系深刻变革，科实融合、数实融合、绿实融合及虚实融合正重塑实体经济形态，金融服务需要面对新的资源要素，新的资产形态，新的市场体系、新的产业格局、新的行业业态、新的企业模式等，金融服务需要提升服务能力；二是从金融助力有效供给与扩大需求两侧服务实体经济发展。 进入新发展阶段，我国既面临经济与产业结构转型升级又面临扩大内需特别是扩大消费的任务和挑战，金融服务实体经济需从供给和需求两侧协同发力，一方面通过金融服务促进新质生产力发展和资源要素优化配置，服务现代化产业体系建设，另一方面需要通过金融服务推动内需特别是消费需求提升，这也是服务实体经济，否则经济循环不可持续，这既涉及到消费金融体系健全，也与居民家庭财富管理密切相关；三是以金融支持国内经济循环与国际经济循环互动服务实体经济发展。在全球化变局和中国构建国内大循环为主体的国内循环与国际循环互动的新发展格局中，中国继续推进高水平开放，中国经济在全球经济的地位和影响力进一步提升，同时全球贸易结构和方式发生系列变化，特别是企业出海也成趋势，金融需要适应中国经济的国际化新进程，这既是服务实体经济的重要内容，也是提升中国金融体系包括人民币国际竞争力的重大机遇。 屠光绍认为，深化金融服务实体经济的功能需要加快金融体系的变革，以持续增强我国金融服务实体经济的深度与广度。金融强国战略以及金融五篇大文章都为金融体系变革提出了指引。他期待金融行业把握机遇，加快业务转型，提升服务能力，为更好服务实体经济发展、促进经济与金融的良性互动与高质量发展贡献新的力量。 原国家质量监督检验检疫总局总工程师、中国质量万里行促进会原会长刘兆彬指出，咨询业作为专业化、智慧化程度很高的生产性服务业，在经济增长、技术创新和投资消费中具有重要作用。然而与此同时，我国咨询业仍存在数据不准、研究成果质量参差不齐等问题。对此，他特别提到研究报告"阳光行动"的发起，旨在推动行业更加规范、透明和高质量发展。进一步谈到经济增长背景时，他强调应从全球与中国的经济周期入手，科学研判发展趋势，并提出中国已跨越初级阶段，正迈向中等及更高发展阶段。他认为，未来中国经济增长的核心动力在于"技术创新与制度变革双轮驱动"，并重点展望了新能源革命、智能化与生物技术等领域的机遇。 中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华在开幕式致辞中指出，沙利文作为中国广告协会的理事单位，在品牌认证、数据引用及广告传播等方面与协会保持良好互动。张国华表示，经过四十多年的改革开放，中国在原材料、设计、制造和营销等领域均取得显著进步，但与此同时，中国品牌仍存在"好产品卖不出好价格"的问题，国际认知度不足。他提到，品牌建设离不开权威第三方的支持，沙利文凭借专业团队与数据积累，能够帮助企业在品牌塑造和上市路演中展现价值。此外，他还强调，在国家设立品牌日、全社会日益重视品牌发展的背景下，企业更需注重提升品牌影响力和议价能力。最后，他预告了即将在北京举行的中国国际广告节及亚洲广告大会，并诚挚邀请企业积极参与，共同推动中国品牌走向世界。 中国肝炎防治基金会理事长王宇教授指出，我国经济社会正处于转型发展关键期，企业增长既面临挑战，也蕴含机遇。与此同时，人工智能、芯片与算力、机器人、新材料、新能源等前沿科技加速渗透，带动新产业蓬勃发展。尤其是生物医药领域表现活跃，成为新经济增长点。王宇教授强调，过去一年我国在医药健康领域成果频出，小分子化学药、抗体药物、细胞疗法等不断涌现，研发实力与市场潜力持续增强，并在国际市场上引发广泛关注。他进一步提到，当下国内卫生总费用将突破10万亿，需求快速增长推动健康管理等新趋势兴起。最后，王宇教授寄语，预祝大会圆满成功。 中国上市公司协会党委委员、副会长孙念瑞表示，随着新"国九条"等政策落地，A股上市公司发展质量与投资价值持续提升。截至目前，A股上市公司总数达5,400余家，总市值108万亿元，2024年研发投入1.88万亿元，现金分红创历史新高，充分展现出韧性与责任担当。同时，他指出，境内企业加快"出海"，2024年境外收入9.44万亿元，同比增长7.97%，境外上市热潮涌现。他提到，中上协在并购重组、公司治理和投资者保护等多方面持续发力，积极发挥自律管理作用，发挥专业优势、强化合力，加强全国上市公司互学互鉴，积极反映会员诉求，服务、引导上市公司高质量发展。他表示，沙利文是港股IPO行业顾问服务的头部机构，是中上协联系会员的一员，中上协愿与沙利文在内的各方凝聚共识、深化交流，助力产业转型升级，共同推动资本市场高质量发展。 徐州市产业发展基金管理有限公司董事长孔雪莉首先介绍了徐州在产业发展上的基础与优势，并指出基金在推动地方经济转型升级中的重要作用。她强调，产业基金不仅是资本的桥梁，更是产业与科技结合的重要纽带，有助于培育新兴产业、加速优质企业成长。与此同时，孔雪莉也谈到，国盛集团始终秉持"专业、合作、共赢"的理念，积极探索多层次资本市场的协同发展路径。她进一步提出，在新一轮科技革命与产业变革背景下，资本需要与产业深度融合，才能实现高质量发展。特别是面对新质生产力与全球化的新趋势，她寄语各方凝聚合力、深化合作，把握创新机遇，共同开创更加广阔的发展空间。 全国政协委员、世界发明创新联合会中方代表、江苏商会轮值会长、上海港湾集团董事长徐士龙表示，科技是创新的种子，需要资本的阳光和企业家精神的土壤才能茁壮成长，最终造福民生、推动可持续发展。他呼吁投资界积极为科创项目提供支持，推动新技术从实验室走向应用，为社会创造经济和社会价值。同时，他强调，企业家不仅是创新的主体，更要勇担社会责任，让科技成果惠及最需要的人群，共同守护人类家园，建设更加公平、健康、绿色的未来。 兴富资本董事长王廷富表示，2025年是《中国制造2025》十年计划收官实现从追赶到并跑之年，也是特朗普2.0关税战重构全球贸易体系、AI应用元年开启"人类最后一次技术革命"的大变局之年。中国企业应在技术层面从"模仿创新"升级为"引领+改良创新"，在市场层面从"贸易型出海"迈向"产业型出海"，并积极拥抱AI的历史性机遇。面对新形势，增效重于增长，企业需要通过组织与人员优化、极限削减非战略性成本、提升资源使用效率、强化现金预算管理，夯实基础，以稳促进。 会上，研究报告"阳光行动"正式启动。国家质量监督检验检疫总局原总工程师、中国质量万里行促进会原会长刘兆彬，国家市场监督管理总局新闻宣传司原二级巡视员丁琳恒，中国质量监管杂志社社长白战林，沙利文大中华区主管合伙人兼总裁王晨晖，范狮营销咨询创始人、《中国质量监管》智库专家杨忠琦共同登台参与仪式启动。据悉，"阳光行动"由《中国质量监管》联合权威媒体、主流研究机构、学术专家及行业资深人士共同发起，旨在有效规范市场研究行为，全面提升行业整体水平与可信度。 会上，沙利文全球专家顾问团聘任仪式隆重举行。依托近70年的行业深耕与数据沉淀，沙利文在全球不断吸纳行业内的顶尖专家，并从沙利文中国增长战略、科创、专精特新、生命科学、新质生产力、新消费等多个专家委员会成员中挑选了10余位杰出代表，组建"沙利文全球专家顾问团"，以期为下一个10年的增长范式贡献专业力量。 元禾原点管理合伙人费建江、达泰资本创始管理合伙人叶卫刚、常见投资创始合伙人兼总经理王晓瑞、百联挚高资本创始合伙人蔡丹枫在圆桌环节围绕硬科技、消费、医疗等重点投资领域展开探讨，并就IPO放缓、全球产业链重构及科技赛道"内卷"等背景下的投资逻辑进行深入交流，共同分享对2025年资本市场的前瞻性思考。该环节由中新社（北京）国际传播集团有限公司上海分公司总监曹卉担任嘉宾主持。 在现场观众的见证下，由沙利文及头豹研究院联合《大国品牌》、中国人民大学新闻传播学院联合推出的"2025年度品牌无形资产增长榜单30强"正式启动。沙利文与香港《凤凰周刊》完成战略签约。沙利文还与微博健康共同启动了#药界风云录#合作项目。 近20份白皮书、3大权威榜单集中亮相 据悉，本届大会聚焦前沿产业趋势与资本动向，涵盖宏观经济、科技创新、医疗健康、能源储能、人工智能及ESG实践等领域，现场发布包括《中国未来50年产业发展趋势白皮书（第四期）》、《2025年中国PE/VC基金行业CFO白皮书》、《2025年新型功能材料行业发展白皮书》、Growth Opportunities in the Global ESG Climate Risk Platform and Reporting Industry、《建筑运营可持续之路白皮书》、A Path to Sustainable Building Operations、《2025中国ESG最佳企业实践报告》、《2025中国花生油行业白皮书》、《2025中国复合坚果饮品行业发展白皮书》、《2025年中国GenAI行业最佳应用实践》、《2025年AI赋能千行百业洞察》、《2025线粒体医学行业现状与发展趋势白皮书》、《2025中国医疗器械出海现状与趋势蓝皮书》等近20项重磅研究成果，并揭晓"2025中国ESG最佳企业实践榜单"、"2025年中国PE/VC机构CFO榜单"及"2025年中国AI Agent（智能体）最佳实践应用榜单"等一系列评选结果。 沙利文增长、科创与领导力最佳实践奖（简称：GIL奖项）旨在表彰各行业中作出突出贡献，取得领导地位的杰出企业。在全球范围内经过近30年的发展，奖项的权威性和公正性受到投资界和金融界，及行业内的广泛认可。截至目前，全球范围已累计表彰5,000+优秀企业。获得沙利文2025GIL全球奖的企业有：江苏中慧元通、云晟研新、沙砾生物、思格新能源、拜尔斯生物、恒医生物、昊海生科、华龛生物等；获得沙利文2025GIL中国奖的企业有：顾家家居、燕之屋、康诺生物、禹王集团、方太、易普集、镁伽科技、复星凯瑞、成功红、凌凯科技、深信科创、瑞玞生物等。获得沙利文2025GIL最佳实践奖的企业有：中关村科金及宁夏交建交通科技研究院。 八大主题分论坛 聚焦2025最热产业投融资方向 2025沙利文新投资大会不仅打造了产学研投媒紧密融合的创新网络，更为来自各行业的与会嘉宾搭建了充分交流与讨论的专业平台，集中展现了沙利文对全行业及全球资本市场的深刻洞察，提供了大趋势下企业布局未来、创造未来、竞争未来的最佳增长解决方案。 ESG与新质生产力论坛 在全球产业格局重构、绿色转型加速、技术革命兴起的当下，大会举办的ESG与新质生产力论坛邀请到国轩高科、安永、质子汽车、税友软件等来自全球新能源、人工智能、硬科技领域的重磅嘉宾做客现场，聚焦 ESG 理念与新质生产力的高效融合，通过主题演讲、案例分享和圆桌对话，从政策、产业、技术多维度，探索产业升级与可持续发展路径，助力企业将 ESG 融入核心业务，构建长期竞争力。 "智航四海，链启全球"出海分论、中企全球化发展专业服务论坛 着国内市场竞争越发激烈，增长空间逐渐趋于饱和，企业急需开辟新的 "战场"。而海外市场，尤其是新兴经济体，拥有庞大且尚未充分挖掘的消费群体。出海不仅能帮助企业突破发展瓶颈，更能让企业在全球舞台上整合资源、提升实力，塑造国际竞争力。8月27日下午，两场聚焦企业"出海"相关的分论坛同时进行，精准切中当下中国企业"走出去"的痛点难点，得到与会者的热烈关注与积极参与。其中，"智航四海，链启全球"出海分论坛邀请到来自日联科技、瑞浦兰钧、凌凯科技、锌盾科技等重磅嘉宾出席分论坛。论坛以中国企业的品牌全球化作为话题引入，深度探讨品牌在中东市场及东盟如何获得新的投资机遇；分享高端装备制造行业的全球化布局，深度解读中国智造企业的全球化竞争力，针对企业走出去的相关法律关切要点做分享。 "中企全球化发展专业服务论坛"则邀请到来自复旦大学国际金融学院，King Road、快仓智能，海翼电商，正见品牌战略，朗言数安，追创创投，沙滩说基金，环世物流集团，钛动，嘉驰国际等重磅企业单位的贵宾出席会议。嘉宾们围绕"品牌出海、科技出海、跨境出海"三大主题以案例分享、圆桌讨论的形式展开讨论。 新消费趋势展望论坛 8月27日下午，新消费趋势展望论坛邀请到中国轻工业发展研究中心产业技术研究院、禹王集团、广顺兴、椿风茶饮、Twimbit、恒天然、可漾等多个知名消费领域的顶尖专家、行业领军人物、创新企业代表、投资机构及专业服务机构，深度剖析新消费趋势，预见消费者多元化需求的未来图景，挖掘并探讨产业创新发展的新路径与强劲动力。主旨演讲涵盖多个维度：解析中国餐厅创新路径，洞察养生国潮下饮料行业新趋势，探讨情绪与体验消费对商业模式的重塑，并解码消费股香港上市的整体逻辑。 AI进化论-物理世界智能体系统构建论坛 在人工智能从虚拟迈向物理世界的变革浪潮中，2025年8月28日沙利文新投资大会特别推出由沙利文、头豹联合主办的AI进化论-物理世界智能体系统构建论坛。论坛汇聚全球 AI 行业专家学者、行业领袖、创新企业、投资机构及专业服务机构，邀请到日联科技、易普集、中关村科金、擎朗、深信科创、商汤绝影、松应科技、四维智联、汇智国际等多个知名科技企业的多位重磅嘉宾分享前沿趋势。多场主题演讲亮点纷呈：探讨"人工智能 +"为传统学科注入的新动能，解析2025年最具变革性的50大技术，洞察港股AI行业IPO与再融资态势，分享垂直大模型、具身智能服务机器人、合成数据、智能座舱等前沿热点。 生命科学新投资高峰论坛 随着全球科技的不断进步和医疗健康需求的日益增长，生命科学领域迎来了前所未有的发展机遇。从基因编辑、精准医疗到生物制药，以及高端医疗器械的研发与应用，生命科学领域的创新成果层出不穷，为全球医疗健康事业注入了新的活力。8月28日，生命科学新投资高峰论坛医药专场邀请到中国肝炎防治基金会、罗氏制药、中国生物制药、百洋医药、思路迪医药、药捷安康、康诺生物、时迈药业、通瑞生物、复星凯瑞、镁伽科技、亦诺微、睿健医药、华毅乐健、西比曼生物科技、中金公司、科律律师事务所、高特佳投资集团等；器械专场邀请到上海创奇健康发展研究院、爱齐科技、上海微创医疗机器人、比邻星创投、唯迈医疗、鱼跃医疗、微创心脉、昊海生物科技、眼得乐、以心医疗、康沣生物、恒医生物、科睿驰、DPM、永新医疗、艾柯医疗、汉诺医疗、北芯生命、摩根士丹利、红杉中国相关单位机构的产业领袖、生命科学企业、投资机构及专业服务机构，聚焦新质生产力的新机遇，深入探讨全球创新发展的新趋势，分享中国生命科学企业国际化的新战略，并共商投资合作的新模式，促进产业界、学术界和投资界的深度合作，共同推动生命科学领域的繁荣发展。 上市公司高质量发展分论坛 高质量发展是中国式现代化的本质要求，而上市公司作为中国优秀企业群体的代表，则是高质量发展的重要微观基础。8月28日下午将举办上市公司高质量发展分论坛，论坛由沙利文、捷利交易宝、金洲控股、活报告联合主办，集结了东阳光药业、云迹科技、钧达新能源、不同集团、三帝科技、乐摩吧、全联并购公会、金洲控股等践行和推动高质量发展的优秀企业单位代表、行业领袖、投资机构及专业服务机构等多方力量，深入剖析上市公司高质量发展的内涵与路径，探讨全面高质量发展的新动态、新趋势，借助深入的交流和智慧的交融，碰撞出宝贵的创新理念与实操方案，携手描绘上市公司高质量发展的美好蓝图。 沙利文全球合伙人兼大中华区董事长王昕博士表示：沙利文的使命是向世界传递中国的增长、科创与领导力，让世界更清晰地看懂中国的价值，也让中国加速拥抱世界的机遇。沙利文峰会在全球有30多年历史，在中国连续成功举办19届，风雨无阻。未来将延续大会立足上海、服务中国、面向全球、合作共赢的承诺，帮助企业实现国内与出海增长战略，通过科创赋能产业转型升级，培育富有领导力的中国企业家，最终促进中国经济社会高质量发展！" 1、关于沙利文峰会 沙利文创立的增长、科创与领导力峰会在全球超过20个国家和地区，拥有近30年的举办历史，吸引了大量全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领军企业深度参与，帮助他们在日益复杂多变的世界中，识别机会，不断创新，加速增长，获得领导力的地位。自2008年落地中国至今，已举办至第十九届，沙利文GIL峰会已成为国内优秀企业、投资界、主管机关相互交流成功经验，共同探讨发展方向的重要平台，以及世界了解中国最前沿发展趋势的重要窗口。 2025第十九届沙利文全球增长、科创与领导力峰会暨第四届新投资大会汇聚了超4,000位来自各行各业的领先企业，关注产业发展的政府、投资机构、金融机构代表，院校与科研专家,以及知名媒体机构。本次大会的各级合作伙伴包括：大会支持单位：中国广告协会、中国上市公司协会、《中国质量监管》；大会战略合作伙伴：新华社中国名牌、大国品牌、捷利交易宝、金洲控股、凤凰周刊；大会首席媒体合作伙伴：中国新闻社上海分社；大会独家社交媒体合作平台：微博健康；大会高铁媒体支持：路铁传媒；大会战略合作媒体：经济观察报；大会特约合作媒体：中国证券报。大会通过新华社客户端、沙利文视频号、头豹视频号、头豹plus视频号、微博健康、微解药、东财、万得、天风、同花顺、路演中、雪球、价值在线、交易宝、富途、品牌智库研究院等平台线上同步播出。 2、关于沙利文 全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称"沙利文"）融合全球64年的咨询经验，27年来竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，帮助超10,000家客户加速企业成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位，实现融资及上市等资本运作目标。 沙利文深耕全球资本市场及企业咨询服务，通过创新性提出的"全域投资管理 (Total Investment Management, TIM）"为企业提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括投融资CDD、估值服务、技术顾问、财务顾问、ESG、募投可研、债券发行行业顾问、行业顾问、评估服务、奖项服务、行业白皮书、战略及管理咨询、规划咨询、技术洞察等。 沙利文大中华区的投融资业务实现了对中国国民经济的全行业覆盖，包括对新经济、新基建等所有经济热点的高度关注，涵盖数字基础设施、消费电子、双碳新能源、医疗与生命科学、餐饮与新零售、半导体与集成电路、智能家居、汽车与出行、康养服务、食品与饮料、信息通信技术、金融科技、地产与物业、矿业冶炼、美容时尚、大数据与人工智能、物流与供应链、建筑科技与装饰装潢、特种新材料、文化娱乐、企业级服务、跨境电商贸易、基础设施建设、环保节能科技、教育与培训等。 沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来，已帮助近三千家公司成功在香港及境外上市，是国内投融资战略咨询领域的领军企业。近10年来，沙利文连年蝉联中国企业赴香港及境外上市专业行业顾问市场份额的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股、科创板等上市公司的招股文件、一级和二级市场研究报告及其他资本市场公示文件中。 64年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业知识和咨询工具，帮助大量客户（包括全球1,000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等）完成了包括但不限于尽职调查、估值分析和第三方评估工作等工作，达成了战略目标；创立一系列市场地位研究工具及方法论，创新性提出"FSBV沙利文品牌价值模型"，已向超1,000家企业提供市场地位研究及品牌价值评估服务，持续助力大量中国品牌实现国内与出海增长战略。 Media Contact Frost & Sullivan

