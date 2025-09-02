云顶新耀发布2025年中期业绩：双轮驱动战略显效 商业化与创新研发协同发力

香港，2025年9月1日 - (亚太商讯) - 8月29日，云顶新耀（01952.HK）公布了截至2025年6月30日的中期业绩报告中报显示。公司实现收入人民币4.46亿元，同比增长48%；运营费用占收入比重大幅减少40.1个百分点，展现了卓越的运营效率。非国际财务准则亏损总额同比收窄31%，剔除非现金项目后毛利率达76.4%。截至6月底，公司现金储备为人民币16亿元，加之8月1日完成配股募资净额15.53亿港元到账，现金余额进一步充实，为商业化扩张与研发投入奠定了坚实的财务基础。基于核心产品的优异表现，公司对实现全年人民币16-18亿元的销售目标充满信心，并力争在2025年下半年实现经营性盈利。

交银国际今日发布研报指出，云顶新耀耐赋康的强劲销售表现远超预期，该机构大幅上调公司2026-27年收入预测，并上调目标价至84港元。报告强调，2025年下半年至2026年公司催化剂丰富，包括艾曲莫德在中国获批、商业化和医保谈判，以及自研管线BD合作机会，认为当前估值仍具吸引力，维持"买入"评级。

云顶新耀首席执行官罗永庆表示："云顶新耀通过深化’双轮驱动’战略正在突破成为全球领先的Biopharma公司，成功构建以开发高潜力蓝海市场的大单品商业化平台为基石、以自体生成CAR-T平台与mRNA肿瘤治疗性疫苗平台的自主研发与临床转化为引擎的价值体系，推动公司在商业化与研发两大领域实现突破性进展。"

核心大单品放量显著，商业化平台释放强劲增长动能

在商业化方面，肾病领域大单品耐赋康(R)表现尤为突出。作为全球首个也是目前唯一在中国、美国和欧洲获得完全批准的IgA肾病对因治疗药物，耐赋康(R)在上半年实现收入人民币3.03亿元，同比增长81%。随着扩产申请获批，供应能力显著提升，1-8月累计销售额达到人民币8.25亿元，其中8月单月销售额更高达人民币5.2亿元，显示出强劲的市场需求与放量潜力。公司预计其全年销售额可达人民币12-14亿元，并在2026年保持高速增长，预计实现24-26亿元销售额。

另一款核心产品依嘉(R)作为全球首个氟环素类抗菌药物，今年上半年实现收入人民币1.43亿元，同比增长6%。凭借高效的商业化模式，公司聚焦目标核心医院，实现医院端纯销同比增长37%。

此外，自身免疫性疾病领域，公司同类最佳药物维适平(R)被视为下一个确定性增长引擎，其在中国大陆的上市申请预计在2026年上半年获批，市场普遍预期其销售峰值可达50亿元。同时，公司位于嘉善的本地化生产项目已于今年3月启动建设，将在未来为维适平(R)的商业化提供强有力的供应保障。

全球化管线价值凸显，百亿级潜力产品前景可期

在自主研发层面，云顶新耀持续聚焦核心管线突破，并加快全球权益产品的临床开发与国际化布局。新一代共价可逆BTK抑制剂EVER001在今年上半年取得了积极的1b/2a期临床数据。作为强效共价可逆BTK抑制剂，其可用于原发性膜性肾病、IgA肾病、微小病变性肾病等自身免疫性肾病开发，全球患者基数超1000万人，市场空间广阔，预计全球销售峰值超百亿元。在研发进展方面，EVER001预计2026年上半年启动II期Basket Trial（篮式试验），未来有望成为云顶新耀全球化布局的核心品种之一。

与此同时，公司依托于业内领先的自研mRNA肿瘤治疗性疫苗平台及自体生成CAR-T平台，构建起具备全球竞争力的研发管线。其中，自体生成CAR-T项目EVM18已完成多项非人灵长类动物（猴）研究，并确定临床候选分子，预计于2025年底前启动临床试验。个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16已在中国启动首次人体临床试验并完成患者给药；IIT临床试验已完成低、中剂量组爬坡，初步数据积极。通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14的新药临床试验（IND）已获美国FDA批准并获NMPA的受理，成为公司首个实现"中美双报"的mRNA肿瘤治疗性疫苗，预计2025年第四季度在中国IND获批。目前，EVM14的美国I期临床试验启动中，预计2025年9月完成首例患者入组。现货型免疫调节疫苗EVM15已完成临床前概念验证，并确定候选分子。

战略再布局 提升全球市场竞争力

报告期内，公司积极通过资本市场动作增强资金实力与战略灵活性。公司上半年获香港联合交易所批准移除"B"标志，显示出资本市场对云顶新耀的商业化进程及可持续发展能力的认可。除成功完成配售外，公司于8月斥资约3090万美元参与纳斯达克上市公司I-Mab的最新一轮配股。交易完成后，叠加此前已持有的3.2%股份，云顶新耀对I-Mab的持股比例提升至约16.1%，正式成为I-Mab的单一最大股东，加码新一代肿瘤免疫治疗领域的全球布局。

分析人士指出，云顶新耀"双轮驱动"战略正在快速兑现：一方面，以耐赋康(R)和维适平(R)为核心的"大单品商业化平台"为公司提供稳定现金流和盈利可见性，同时凭借依嘉(R)、头孢吡肟-他尼硼巴坦、EVER001（希布替尼）及更多引进品种等"高潜组合"，发挥协同效应，预计未来销售峰值超250亿元；另一方面，公司自体生成CAR-T平台与mRNA肿瘤治疗性疫苗平台具备全球商业化与合作潜力，为长期增长注入持续动力。

