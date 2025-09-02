海天味业中期业绩亮眼 全场景烹饪解决方案驱动可持续增长

香港，2025年9月2日 - (亚太商讯) - 调味品龙头海天味业坚持行业深耕，不断探索全场景烹饪解决方案，中期业绩理想，盈收双升，行业领先地位持续巩固。

重点：

- 上半年收入152.3亿元，同比上升7.6%

- 净利润39.1亿元，同比增长13.3%

- 探索全场景烹饪解决方案，为未来增长注入强劲动能

近年中国内地市场消费疲弱，零售市场承压；与此同时，调味品行业竞争加剧、消费需求升级。在此背景下，今年在港上市的中国调味品龙头佛山市海天调味食品股份有限公司（3288.HK,603288.SH），依然派出一份亮丽的成绩表，中期收入上升7.6%至152.3亿元，归属于上市公司股东的净利润升13.3%至39.1亿元，彰显稳健发展韧性。在良好经营业绩的支持下，公司还公布派发中期股息，每持有10股将获派2.6元股息，以回馈广大股东。

具体来看，海天味业旗下四大核心业务均录得增长，酱油产品的收入同比增长9.1%至79.3亿元，蚝油产品收入25亿元，同比升7.7%，调味酱产品收入则同比升12%至16.3亿元；特色调味品及其他产品收入更大升16.7%至25.1亿。海天能在承压中取得理想成绩，实有赖集团在多维度打造竞争优势，构建品牌护城河。

百年积淀 构筑坚实品牌护城河

海天味业是百年传承的中国调味品牌，其渊源可追溯至明朝万历年间的佛山古酱园，距今已有400年历史，公司1955年组建海天酱油厂，2014年在上海证交所上市，2025年赴港上市，开启"A+H"双资本平台的新征程。

经过多年发展，海天在内地的调味料市场已稳坐龙头之位，市场占有率按销量计，连续28年蝉联中国最大调味品企业，酱油、蚝油销量中国市场第一，调味酱、醋、料酒亦位居中国市场前列，品牌形象深植民心，俨然为中国消费者的国民产品，这种长期积淀，为企业筑成一条坚实的品牌护城河。

当然，海天能够在行业中长期独占鳌头，与其在技术上的持续投入，让产品始终维持在高品质水平密不可分，2024年，海天的研发投入达8.4亿元，近10年累计投入超59亿元。现时公司累计获授专利超过1,000项，今年初更凭五项全球领先的智能酿造技术成果，入选世界经济论坛(WEF)的「灯塔工厂」名单，成为全球首家酱油酿造「灯塔工厂」。这一系列成果，不仅保障了海天产品的品质和安全，更提升了公司产品的市场竞争力，也为其持续探索全场景烹饪解决方案提供坚实的技术支撑。

积极拓展新风味，全场景烹饪解决方案引领消费升级

在巩固核心品类优势的同时，海天坚持"全场景烹饪解决方案"的战略定位，精准把握国内市场发展机遇，积极开发特色调味品，推出凉拌汁、辣鲜露、鸡精和鸡汁等产品，一站式覆盖厨房至餐桌多场景调味需求，持续提升在细分领域的影响力，拓展多元收入来源，推动自身可持续增长。

在食醋产品领域，海天创新开发了白米醋、黑米醋、清香米醋等米醋品类，以及苹果醋、糯米甜醋等特色醋，并在有机醋细分赛道进行积极布局。在料酒产品领域，海天推出海天古道料酒、海天古道姜葱料酒等产品，形成基础系列、有机系列、老字号系列等多系列布局，丰富消费者选择。

面对消费者在绿色健康、多元化多场景的消费需求，海天积极开发特色调味品，于2025年上半年推出有机系列、薄盐系列、无麸质系列等健康营养趋势产品，还推出凉拌汁、海鲜捞汁、酸辣凉拌汁等「一汁成菜」系列产品，持续满足消费者对便捷生活的追求，提升在细分领域的市场影响力。

打造极致供应链体系 强化竞争壁垒

在规模优势的基础上，海天味业持续强化供应链管理，围绕"质量、效率及成本"打造极致供应链体系，进一步巩固行业领先地位。

在供应链管理环节，海天秉持"用好原料制造好产品"理念，严控原材料品质，并通过数字化手段推动供应链数字化转型，优化资源配置，提升柔性生产能力。其旗下高明工厂凭借卓越的智能化水平与高效运营模式，成为行业标杆。通过智能化与高效运营，海天不仅确保了产品质量，也带来效率和成本优势，使其能够为用户提供高质价比的产品。

此外，海天积极践行全产业链绿色发展理念。今年7月，公司作为链主企业发起行业首个全产业链减碳联盟——"碳路者绿链联盟"，推动构建绿色供应链体系，引领调味品行业低碳转型。

现价具投资价值

总括而言，海天味业基本盘巩固，公司坚持固本强基，其打造的极致供应链有助于公司进一步释放规模优势，在"品质和效率"上形成竞争壁垒，提升综合竞争力。

同时，公司通过以用户为中心的理念，持续丰富产品品类，打造全场景烹饪解决方案，也为公司开辟新的增长空间，此外，其香港上市将有助于深入推进全球化战略。考虑到海天是行业龙头，收入及盈利远远抛离行业均值，估值仍具备提升空间，随着公司"A+H"双资本平台优势逐步释放，未来增长潜力值得期待。

