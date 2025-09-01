通通AI社交公布2025年中期业绩 收入大幅增长233.4% 多元业务协同效应显现

香港，2025年9月1日 - (亚太商讯) - 8月29日，通通AI社交集团有限公司（香港联合交易所代号：628.HK，「通通AI社交集团」或「公司」，及其附属公司，统称「集团」），公布其截至2025年6月30日止六个月(「报告期」)未经审计之中期业绩。

二零二五年上半年，全球经济在贸易摩擦与金融市场调整中呈现「增速放缓但区域分化」特征，而中国经济凭借政策发力与市场韧性在多重挑战下呈现「总体平稳、结构分化」态势，香港资本市场同步迎来复苏。

行业数字化转型加速，区块链技术在供应链金融领域实现全流程溯源，普惠金融服务下沉至民营经济，绿色金融产品规模同比增长显著。同时，Web3.0与AI融合催生去中心化生态，区块链技术赋予用户数据所有权，AI则通过智能化分析优化交互体验。Z世代「悦己」消费趋势推动多元价值社交平台崛起，短剧与直播电商融合催生「内容即交易」新模式。

于本中期期间，本集团主要从事数字互联网平台业务、数字内容生态业务以及金融科技服务业务。本集团透过收购北京熠珩集团及北京嘉域集团，完成向互联网社交及数字内容领域的拓展。同时凭借金融科技与互联网业务的协同效应，本集团收入实现进一步增长，核心驱动因素包括数字内容流量（如游戏及短剧）的转化效率提升、金融服务业务规模扩大以及数字互联网平台的新增量贡献。

于报告期内，本集团的收入由截至二零二四年六月三十日止六个月（「相应期间」）的人民币60,800,000元大幅增加人民币141,900,000元或233.4%至本中期期间的人民币202,700,000元。其中，数字内容生态业务实现营收人民币131,074,000元，占集团总收入比达64.5%。此外，本集团来自金融科技服务业务（包括商业保理及其他金融服务）的收入保持稳定，并增加人民币4,800,000元。

游戏与短剧双轨并行 数字内容生态驱动全球化市场布局

本集团通过收购CashBox及北京熠珩集团，积极布局游戏开发及发布、影视制作与数字营销领域，使集团业务多元化、扩大收入来源并为股东带来最大回报。

CashBox作为业界领先的游戏开发商，于本中期期间贡献收入人民币129,900,000元。截至二零二五年六月三十日，Cashbox已开发及发布超过500款游戏，其自研并升级了最新的BI 4.0系统支持高效游戏推广与运营，用户覆盖超100个国家，活跃用户的平均ARPPU值（平均每付费用户收入）不断提升。

于二零二五年三月，本公司收购北京熠珩集团，完成影视制作及发行业务布局。北京熠珩集团专注优质短剧制作，通过付费促销及广告收入的双重变现模式，与红果短剧、爱奇艺微短剧、抖音等端原生帐号建立深度合作。

社交+商业生态协同发展 Web3.0转型稳步推进

为进一步拓展本集团的数字互联网平台业务，本集团通过收购北京立衡集团与北京嘉域集团强化「社交+商业」生态协同模式。

北京立衡集团专注于社交网络、人工智能、电子商务、讯息技术服务及技术研发，旗下拥有海南通通智能科技有限公司、乐活派（北京）科技有限公司和时光星球（北京）科技有限公司。期内，北京立衡集团贡献收入1190万元。

此外，为进一步强化本集团数字互联网平台业务「社交+商业」的战略框架及提升市场竞争力，同时布局新的互联网业务领域，本集团于二零二五年三月透过北京嘉域合约安排完成收购北京嘉域集团。北京嘉域集团专注于跨商家资产互通业务，包括跨商家会员积分兑换及共享会员服务。其成功将共处能力扩展至多场景生态，扩大积分适用范围及服务场景，实现跨平台能力部署，为本集团Web3.0「社交网络+商业生态」转型提供有力支持。

金融业务稳健增长风控优良 传统优势持续巩固

本集团金融科技服务业务主要涉及提供商业保理及其他金融服务，报告期内，该分部业绩继续保持稳健发展势头，持续为本集团带来稳定回报。

于本中期期间，商业保理业务录得分部业绩（不包括分部间交易）人民币34,400,000元。于本中期期间，本集团通过已建立可靠风险管理体系，尽管面对各种外部挑战，仍保持着稳健增长，故计划继续开拓商业保理业务商机。

此外，其他金融服务业务同样表现亮眼。通过全资附属公司国美网金（北京）科技有限公司运营金融服务应用程序，向金融机构转介客户。于本中期期间，其他金融服务收入由去年同期的人民币15,700,000元增加至人民币19,600,000元。

展望未来，作为「科技+金融」综合互联网服务提供商，本集团将紧跟政策导向，在巩固现有业务协同优势基础上，积极关注和把握行业相关创新机遇，以差异化内容与全球化、多元化业务布局应对行业竞争及挑战。同时，本集团将深化金融科技服务、数字内容生态与数字互联网平台三大业务板块协同，通过强化风险识别及技术保障、提升运营合规水准，夯实「科技+金融」双轮驱动的底层能力，为下半年稳健增长奠定基础，为股东创造持续稳定的回报。

