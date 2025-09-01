安东油田服务2025上半年业务规模持续扩大 利润加速增长

香港，2025年9月1日 - (亚太商讯) - 8月27日，中国领先的独立油气田技术服务供应商安东油田服务集团（「安东」或「本集团」；香港联交所股票代号：3337）欣然公布集团截至2025年6月30日止六个月（「报告期内」、「期内」）的未经审核简明合并中期业绩。

2025年上半年，本集团实现营业收入约26.31亿元（单位：人民币，下同），同比增长20.9%；净利润达1.66亿元，同比增长49.0%；归属于公司权益持有人的利润约为1.65亿元，同比增幅达55.9%。安东的运营效率得到显著提升，经营性现金流表现稳健，期内净流入3.70亿元，同比增加2,430万元。应收账款平均周转天数为162天，较去年同期下降22天。

打造"一体化服务公司"+"技术服务作业者"新形态业务模式

报告期内，安东在油田技术服务、油田管理服务的成熟业务领域，持续强化油藏增效能力，进一步凸显轻资产的技术服务模式优势，推动油田技术服务业务稳步发展，期内收入12.06亿元，同比增长22.9%，占总收入45.8%。同时，油田管理服务保持稳定增长，期内收入10.01亿元，增长11.2%，正逐步将成功商业模式复制至全球新市场。在新业务方面，公司积极拓展油气开发、天然气利用和AI赋能三大方向。油气开发业务加强勘探开发能力建设，并快速推进得福瑞油田的开发进程；天然气利用业务凭借陆上生产设施（OPF）项目，在东南亚市场实现突破性进展；AI赋能业务已初具规模，覆盖从人工智能到地下数据管理及地面资产完整性的全链条应用，全面助力油气开发提质增效。

通过长期业务模式升级，安东已初步构建了一体化技术服务与技术作业者完美融合的商业模式。技术服务作业者是一种深度融合技术服务与作业者角色的一体化模式，区别于依靠资本来收购作业权的传统油公司，安东以技术投入获取油田作业权。该模式尤其适用于老油田、边际油田等需提升开采效率的油气资源，通过技术服务与油气生产的紧密结合，实现高效开发与资产价值最大化，兼具轻资产、低成本、高效率和强抗周期能力。

市场开拓全球化落地，打开新市场空间

安东的市场开拓全球化持续落地，打开了新市场空间，成为业绩增长的核心驱动力。2025年上半年，海外市场实现收入16.80亿元，较去年同期的15.11亿元增长11.1%。海外收入占本集团总收入的比例维持在63.8%的较高水平。伊拉克市场作为本集团深耕的核心市场，实现了全面布局，形成了技术服务、油田管理及油气开发协同发展的业务生态，进一步提升了市场影响力，推动规模化发展；期内贡献收入14.47亿元，同比增长16.6%，占集团总收入的55.0%。

在马来西亚砂拉越州，公司成功中标首个陆上天然气商业化利用项目（OPF项目），为东南亚市场的深入拓展奠定了重要支点。于科威特市场，公司的完井工具成功通过资格预审，借助其首次全面开放技术服务市场的机会，筹备各类项目投标，打造新的业务增长点。与此同时，安东将继续深耕中东、非洲、中亚和东南亚等全球市场，不断拓展业务版图。

上半年本集团新增订单持续强劲，新签订单总额约47.53亿元。其中，海外市场新增订单达31.24亿元，占集团总新增订单的65.7%。截至2025年6月30日，集团在手订单金额高达约163.5亿元，充足的在手订单为后续业绩的稳定高速增长构筑了坚实基础。

全球化管理深化，数智化建设提速

为支撑全球化战略的深入实施，集团在管理优化上持续发力，安东石油以迪拜为全球总部和运营中心，埃及为人力资源中心、印度为供应链采购中心、中国大陆为技术和原材料资源中心、中国香港为金融中心，借助各地的优势支持本集团的全球化发展。上半年，集团启用了香港新办公室，并成立了安东财资公司，优化资金管理效能，深化中国市场与全球资源衔接。在数智化建设提速方面，安东利用AI和数据驱动赋能管理提效，实现了核心业务流程数据的全链路贯通。

展望未来：

以全新定位，推进长期战略目标建设

安东的长期目标是建设领先的绿色能源技术服务全球化公司，现阶段定位于一体化服务公司和技术服务作业者，为客户提供油气开发利用提效解决方案，借助中国特色优势和全球化布局，实现快速发展，成为行业的创新引领者。

通过早期指标管理，驱动长期增长

公司通过数据驱动的早期指标管理来实现长期目标，管理涵盖六个关键步骤：通过客户资源开发扩大市场空间、通过需求调研发现市场商机、通过项目立项和论证储备优质项目、通过项目销售争取订单、通过快速的项目产建完成在手订单的服务能力建设，通过生产作业实现在手订单到收入的的转化。通过早期指标的管理，公司的订单、收入将具有更强的可预见性和更大的市场和商机保障。

持续聚焦核心市场，市场及产品持续进入新圈层

公司将继续聚焦伊拉克等成熟市场，深挖潜力，抓住核心市场机遇促规模化增长；同时长期储备中东海湾国家、中亚、东南亚、非洲全球新兴市场开拓。同时，业务对标全球标杆企业，学习创新商业模式，全面进入新圈层。油田技术服务以油藏增效为核心、一体化油田管理独具特色、油气开发打造技术服务作业者模式、天然气利用指向全球广大的亟待商业化的天然气资源，AI赋能和平台协作帮助油气行业的生产经营全面提效。

高效经营，提升回报

公司将通过平台模式、生态式和创新的业务模式，轻资产快速发展，以高效经营持续提升盈利和创造健康的现金流，奠定股东回报的坚实基础，坚持执行分红和回购政策，多措并举持续为股东创造价值。

关于安东油田服务集团

安东油田服务集团（股票代码：HK. 3337）成立于1999年，2007年12月在香港交易所上市，是一家全球领先的油气资源开发提效一体化服务公司，技术服务作业者，创新引领者。我们以成为新时代领先的绿色能源技术服务全球化公司为长期目标，面向未来油气行业的可持续发展，针对油田客户多样性的需求，提供个性化、全方位、一体化的解决方案，实现油气资产效益最大化。我们以迪拜为全球总部及运营中心，埃及为人力资源中心，印度为供应链采购中心、中国大陆为技术和原材料资源中心、中国香港为金融中心，以中国特色优势整合全球资源，开展全球化高效管理运营。我们的业务遍布中国、伊拉克、乍得、哈萨克斯坦等以全球新兴市场国家为主的30多个国家和地区，形成了快速响应的全球化服务支持体系。

本新闻稿由智信财经公关顾问有限公司代表安东油田服务集团发布。

如有垂询，请联络：

智信财经公关顾问有限公司

王晓翔先生/赵洪霞女士

电话：（0755）2394 1306 /（0755）2360 3515

电邮： wangxiaoxiang@zhixincaijing.com / zhaohongxia@zhixincaijing.com

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network