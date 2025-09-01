黑桃资本建议家族办公室资产配置加强关注数字资产

香港，2025年9月1日 - (亚太商讯) - 黑桃资本有限公司（"黑桃资本"）最近与方舟投资（Ark Invest）举行了私人会谈。

黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生与方舟投资首席执行官兼首席投资官伍德女士（Catherine Wood）会面，探讨了人工智能（AI）、机器人技术、区块链应用、能源存储以及细胞测序等领域的最新趋势。

伍德女士对人工智能和机器人技术表达了乐观态度，她指出，这些技术不仅会取代部分工作岗位，还将创造新的机会。她还提到区块链和太空探索的潜力，并强调世界正在迈向更加创新和互联的未来。

谭先生建议家族办公室应重点关注数字资产、人工智能和机器人相关的基金、股票和ETF，因为这些领域将成为推动全球经济增长的关键动力。他指出，传统行业若能整合这些创新技术，将显著提升生产力和竞争力。他鼓励家族办公室根据自身的风险承受能力调整资产配置，投资于这些新兴领域，以支持技术发展并追求更高回报。

伍德女士预测加密货币将有强劲增长，并预计于大约2030年，比特币的价值可能达到150万美元，而以太坊可能升至16.6万美元。她对数字资产的长期潜力充满信心。谭先生补充道，数字资产正逐步成为主流资产类别，银行和政府机构的日益接受为市场注入了强劲动能。

总之，黑桃资本呼吁家族办公室迅速采取行动，投资与人工智能、机器人技术以及数字资产相关的基金、股票和ETF。这些领域将推动经济和技术发展，同时提升传统行业的效率和竞争力，为投资者带来可观回报，并占据下一轮技术革命的领先地位。

图片说明：

左起: 黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生及方舟投资首席执行官兼首席投资伍德女士（Catherine Wood）

有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室，负责管理何先生的私人资产及财富项目。总部设于香港，公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目，而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业，同时保持多元化资产类别，投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。2023年8月，黑桃资本发起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co与VinFast Auto Ltd完成了230亿美元的业务合并。2024年，黑桃资本发起的第二家SPAC Black Spade Acquisition II Co上市，并于约9 个月后的2025年6月成功与全球领先媒体及娱乐巨头The Generation Essentials Group完成业务合并。

传媒垂询：

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话：+852 2864 4834 电邮：vicky.lee@sprg.com.hk 欧阳蔚雯 电话：+852 2114 4913 电邮：iris.auyeung@sprg.com.hk 网址： www.sprg.com.hk

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network