哈尔滨银行发布2025年中期业绩：业绩韧性筑牢根基 特色服务点亮投资价值

香港，2025年9月1日 - (亚太商讯) - 今年以来，哈尔滨银行（6138.HK）持续深化改革转型，加快重塑资产负债表和利润表，深度服务实体经济，积极防范化解风险，经营发展呈现出"规模、质量、结构、效益"稳中有进、进中提质的良好态势，投资价值逐步凸显。

经营指标全面向好 资产质量筑牢"安全垫"

中期业绩数据显示，2025年上半年，哈尔滨银行实现营收与净利润双增。期内，哈尔滨银行实现营业收入人民币73.855亿元，同比增长2.59%；实现净利润人民币9.921亿元，同比增长17.28%；实现归母净利润人民币9.154亿元，同比增长19.96%，盈利增速显著。

资产规模方面，哈尔滨银行保持"稳中有进"的发展节奏，结构持续优化。截至2025年6月30日，该行总资产规模为人民币9,275.275亿元，较上年末增长1.23%，其中客户贷款及垫款总额为人民币3,975.663亿元，较上年末增长4.87%，信贷资源重点向实体经济、战略新兴领域倾斜；存款总额延续增长态势，达人民币6,950.559亿元。

资产质量方面，风险抵御能力再上新台阶。截至2025年6月30日，该行不良贷款余额为人民币112.697亿元，不良贷款率为2.83%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率同步提升至209.95%，较上年末增加7.36个百分点，远超监管要求的150%，不仅为潜在风险提供了充足缓冲，也为未来释放利润预留了空间。

服务实体经济与对外开放 打造差异化竞争优势

在银行业"回归本源、服务实体"的政策导向下，哈尔滨银行依托区位优势，将自身发展融入区域经济振兴与国家对外开放大局，既实现了与地方经济的同频共振，也打造了差异化的竞争优势。

在服务实体经济方面，哈尔滨银行围绕地方产业特色，将信贷资源向制造业、科技企业、绿色金融等重点领域以及小微企业、农业等薄弱环节倾斜。针对小微企业，聚焦经营、民生、涉农3类核心客群，推进"一行一策"产品创新，报告期内，普惠型小微企业贷款投放人民币169.18亿元，较上年同期增长人民币16.2亿元；余额为人民币411.98亿元，增速11.72%；当年投放贷款平均定价5.83%，较上年下降0.87个百分点，切实降低企业融资成本。助力乡村振兴，截至2025年6月30日，涉农贷款余额为人民币322.104亿元，重点支持粮食生产、乡村产业融合与农业现代化，为保障国家粮食安全、推动乡村振兴注入金融"活水"。

在服务对外开放方面，哈尔滨银行积极融入国内国际"双循环"新发展格局和高质量共建"一带一路"国家重大战略，坚定不移地助力高水平对外开放，与13个"一带一路"沿线国家的百余家金融机构建立合作关系，构建"一带一路"金融同业"朋友圈"。作为人民币跨境支付系统（CIPS）直接参与者，积极推广跨境人民币支付业务。报告期内，集团跨境清结算业务总量实现大规模增长，推动跨境金融业务高质量发展。

报告期内，集团秉承"巩固批量获客成效、增强大客户黏性、深度与客户绑定"的业务发展思路，夯实核心客户生态圈，与国内外多家知名大型企业建立业务合作关系，服务跨境客户数实现同比翻倍增长。集团积极完善跨境金融产品体系，建立了涵盖国际福费廷、国际保函、出口卖方信贷等产品的跨境融资体系，实现对跨境清结算、跨境投融资、外币结售汇及汇率避险等各场景的服务全覆盖。

从资本市场视角看，哈尔滨银行自去年以来股价中枢抬升，估值有所修复，具备较高的安全边际与估值修复空间。凭借"业绩稳增+资产质量优化"的基本面支撑，叠加"服务区域实体+深耕对外开放"的差异化优势，哈尔滨银行既契合当前"稳增长、防风险"的政策导向，也符合资本市场对银行股"高安全边际、高成长确定性"的配置需求。随着东北振兴、"一带一路"等国家战略的持续推进，哈尔滨银行有望进一步发挥区域与特色优势，实现经营业绩与估值的双重提升。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network