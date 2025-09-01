小黄鸭德盈公布2025年中期业绩 收益创新高 同比增37.38% 战略收购Hidden Wooo加速潮玩赛道布局



香港，2025年9月1日 - (亚太商讯) - 8月29日，小黄鸭德盈控股国际有限公司（「小黄鸭德盈」或「集团」），股份代号：2250）欣然宣布截至2025年6月30日止六个月（「期内」或「上半年」）之未经审核中期业绩。期内，集团收益达8,231.4万港元，同比增长37%，创下历史同期新高。在IP行业受到高度关注和认可的背景下，集团持续深化「IP+商品零售」、 「IP+实景文旅」、 「IP+角色授权」业务协同，积极推进战略升级与生态扩张，为全年高质量发展奠定坚实基础。 业务动能强劲 IP生态驱动高质量成长 得益于实景娱乐授权及自营城市乐园项目门票收入的增长，小黄鸭德盈角色授权业务收益由2024年上半年的2,632.5万港元大幅上升46%至2025年上半年的3,844.0万港元；随着自营商品线的扩充及销售渠道的拓展及推广，商品零售及其他业务收益亦由2024年同期的3,359.0万港元增长31%至4,387.4万港元，反映了集团在产品规划及渠道推广方面的布局已初见成效。 IP授权业务继续领跑行业，生态优势进一步巩固。截至2025年6月30日，集团已与577家被授权商建立合作关系，较2024年底的530家持续增加，授权产品SKU总数超过5万件，覆盖玩具、服装、3C数码、家居用品、食品饮料等多元消费场景。集团通过严格的授权管理与品质控制，确保IP形象的一致性的同时，借助被授权商的渠道优势，实现IP品牌的全域触达。 商品零售业务方面，集团自2015年于天猫设立首间线上旗舰店后，逐步扩展至京东、唯品会、拼多多、小红书、抖音等国内主流平台，并自2022年起进军泰国、印尼及美国市场，现于Lazada、TikTok及亚马逊等国际电商平台经营店铺。2025年上半年，集团加强在电商平台的推广投入，并积极扩展中国及东南亚市场，推动商品零售业务显著成长。 实景文旅业务作为集团战略布局的重要一环，取得突破性进展。集团与贵州黄果树旅游区共同开发运营的「贵州黄果树小黄鸭主题漂流项目」于7月正式开业，该项目以B.Duck小黄鸭 IP全方位赋能规划设计、经营配套及周边产品销售，提供集漂流、美食、乐园、露营及树屋住宿于一体的综合体验，开业后迅速成为区域旅游新地标。此外，集团在国内外已落地运营的四家小型城市乐园持续优化体验内容，通过引入主题动力游戏、装置打卡点及人偶巡演等活动，有效提升客流量与消费者粘性，为集团贡献稳定收益。 值得一提的是，集团引入抓大鹅、Milolo、凹凸世界等多个风格迥异的IP，并于2025年7月与8个新IP达成合作，积极推进多IP战略布局。通过这些IP与B.Duck小黄鸭的联动开发，集团成功推出多款跨界联名产品，有效打破圈层界限，触达更广泛的消费群体。在文化赋能方面，集团通过与故宫宫廷文化、贵州少数民族文化、大英博物馆等机构的合作，为IP注入丰富的文化内涵与故事背景，强化品牌厚度，实现IP价值的长期可持续发展。 从区域表现来看，中国市场仍为集团收入核心，于2025年首六个月贡献约94%的收入。与此同时，集团积极拓展国际业务，来自东南亚等海外地区的收入同比增长160%。集团未来将持续扩大全球业务版图，实现IP输出的国际化战略。 战略收购Hidden Wooo，深化潮玩赛道布局 集团计划以总代价人民币4,865万元收购隐藏哇偶（Hidden Wooo），实现对该优质潮玩企业的控股。Hidden Wooo作为近年迅速崛起的潮玩运营商，凭借其成熟的IP孵化机制、极具市场敏锐度的产品开发体系以及深度粉丝运营能力，在年轻消费群体中积累了显著影响力。此次收购不仅标志着小黄鸭德盈布局高速成长的潮玩赛道的决心，更是集团完善IP生态矩阵、实现多元年龄层覆盖的关键战略举措。通过整合Hidden Wooo在明星经济合作、艺术家联名开发与私域圈层运营方面的丰富经验，集团将进一步增强对15至25岁Z世代消费群体的触达能力，有效提升用户粘性与品牌延展力。 交易完成后，Hidden Wooo创始人黄嘉乐先生将出任集团副总裁，专责潮玩业务板块，协同集团资源共同开发双方IP矩阵下的创新潮玩商品，涵盖盲盒、搪胶公仔、收藏级雕塑及潮流配件等多个品类。凭借小黄鸭德盈的助力，Hidden Wooo将加速推进海外市场拓展，特别是欧洲地区的品牌旗舰店建设计划，通过沉浸式零售空间与本地化营销活动，建立更深刻的品牌认知与情感链接，为集团加速开拓国际市场。 未来展望：锚定「Make a Playful World」，构建全球IP生态领先地位 2025年，集团正式将品牌战略升级为「Make a Playful World」，明确全球化布局与全产业链运营双轮驱动战略。立足中国供应链与文化输出优势，集团将从以下方面持续发力： - 聚焦主业创新与品类扩充：持续强化「IP+商品」主航道，通过自研、自产、自销一体化模式提升全链条盈利能力，重点拓展潮玩、AI玩具、文创周边等高潜力品类； - 深化潮玩赛道布局与融合：与Hidden Wooo协同推进IP共创、渠道共建与私域运营，加快海外品牌旗舰店落地，提升国际市场影响力； - 推进实景娱乐与文旅升级：持续拓展IP赋能文旅项目，打造更多标杆性主题乐园、漂流项目及城市小型乐园，形成可复制的业态模型； - 强化AI技术全面赋能：深化与Alpha Tech等企业合作，将AI Agent技术应用于内容生成、消费者洞察与产品开发，构建智慧IP生态，提升运营效率与用户体验。 小黄鸭德盈董事会主席许夏林先生表示：「2025年是集团战略升级与全球化布局的关键一年。我们以扎实的中期业绩为新起点，战略收购Hidden Wooo是集团实现IP全产业链运营升级的重要一步，将为我们注入全新的创意活力与潮流基因。面向未来，我们将持续以『Make a Playful World』为使命，积极推进IP与科技、文旅、潮玩等多维业态的融合创新，加快海外市场拓展步伐。我们深信，中国IP不仅属于中国，更应走向世界。小黄鸭德盈将继续以内容为核心、以用户为导向，不断提升IP的全球影响力与变现能力，为股东创造长期可持续的回报，为全球消费者带来更多元、更优质、更具想象力的快乐体验。」 关于小黄鸭德盈控股国际有限公司 小黄鸭德盈控股国际有限公司是一家主要从事角色知识产权业务的投资控股公司。集团自 2005 年创立明星 IP「B.Duck 小黄鸭」以来，在 IP 各类授权及运营上拥有丰富经验。以「Make a Playful World」为核心愿景，集团着力于 IP 实景文旅、互联网文娱、商品零售、跨境出海等业务增长点，实现授权品类、商品企划、销售渠道、供应链、业务板块的优化整合，小黄鸭德盈不断深化 IP 商业化生态圈建设，致力打造 B.Duck 成为「全球快乐符号」，推动「Make A Playful World」的使命落地。



